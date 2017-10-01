Хорошее, но дорогое

Как следят за качеством бензина в крупной сети АЗС

Специалисты республиканского Минтопэнерго произвели забор 30 образцов топлива на крымских АЗС, после чего Сергей Аксёнов раскритиковал качество бензина на полуострове (см. «Картина недели: некачественное топливо и люди без газа» , No 448 от 22 сентября 2017 года). Автомобилисты зачастую также подтверждают: качество плохое. «Крымский ТелеграфЪ» решил в свою очередь разобраться в этом, начав анализ с одной из самых популярных в республике компаний — «ТЭС».

Контроль на каждом этапе

Министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик уже сообщил журналистам, что рабочая группа экспертов по оценке качества топлива будет работать на полуострове на постоянной основе. В результате в самое ближайшее время проверка охватит все операторы АЗС на территории Крыма. Помимо этого, пожаловаться на качество бензина могут сами автомобилисты, позвонив на горячую линию в Минтопэнерго, где их звонок зафиксируют и проведут соответствующую проверку.

Со своей стороны руководство компании также признаёт важность работы по отслеживанию качества топлива на полуострове.

Сергей Бейм, президент ООО «Фирма «ТЭС»:

«Создание правительственной комиссии по оценке качества топлива на АЗС Крыма, а также создание государственных лабораторий по проверке качества топлива в республике — весомый вклад в развитие рынка нефтепродуктов на территории полуострова».

В то же время в компании уверяют, что и сами уделяют действительно пристальное внимание контролю за качеством своего бензина.

Сергей Бейм:

«Несмотря на то что качество топлива, реализуемого на АЗС ТЭС, подтверждается соответствующими сертификатами заводов-производителей, мы регулярно самостоятельно проверяем его качество в сертифицированных стационарных лабораториях России. Такой же контроль за качеством топлива на наших АЗС ведут и передвижные лаборатории ведущих операторов рынка нефтепродукторв РФ: Роснефть, Газпром нефть, так как ТЭС — единственная в Крыму компания, осуществляющая обслуживание топливных карт этих операторов».

При этом, как говорят сотрудники компании, махинации с качеством топлива в сети АЗС компании просто невозможны, так как весь продукт на нефтебазы сети АЗС ТЭС доставляется собственным транспортом непосредственно от производителей (Роснефть, Газпром нефть). Приёмка же нефтепродуктов на нефтебазах происходит только после того, как будет проверена целостность заводских пломб.

«При дальнейшей транспортировке топлива с нефтебаз на АЗС бензовозы также опечатываются пломбами, номера которых регистрируются в едином реестре пломб. Таким образом, весь путь движения бензовозов непрерывно отслеживается с помощью системы ГЛОНАСС. При этом на АЗС принимают только опломбированные бензовозы после проверки соответствия номера пломбы в реестре», — поясняют в компании схему работы.

Такая продуманная и детальная система как раз и гарантирует то, что на фирменных заправках ТЭС автомобилисты покупают, несомненно, качественный продукт.

Всему виной локация

Впрочем, не только крымские водители жалуются на некачественное топливо и на высокую стоимость бензина. Такую же позицию, к слову, занимает и Федеральная антимонопольная служба, где считают необходимым уравнять крымские цены с краснодарскими.

Однако, по словам коммерческого директора ООО «Торговый дом «ТЭС» Антона Раскина, стоимость топлива на крымском рынке экономически обоснована. В компании также считают, что местные цены вполне соответствуют общероссийским стандартам, но только с учётом географического положения полуострова.

Антон Раскин, коммерческий директор ООО «Торговый дом «ТЭС»:

«Затраты на транспортные расходы заложены в стоимость любого товара, для Крыма же это особо болезненный вопрос. Практически весь объём товаров, не производимых в республике, поступает на территорию полуострова через Керченскую переправу. И это — реальность, в которой мы все будем существовать до момента завершения строительства и запуска в эксплуатацию Крымского моста».

В настоящее время расходы на паромную переправу и дальнейшую транспортировку по Крымской железной дороге добавляют к стоимости топлива примерно 2–2,5 рубля за литр. В компании подчёркивают, что именно в этих пределах и колеблется разница цен на бензин на полуострове и в том же Краснодарском крае.

К тому же бывает и такое, что из-за непогоды работа переправы приостанавливается. Тогда простой груза также выливается в увеличение стоимости топлива при его реализации.

Антон Раскин:

«В конце концов эта схема распространяется на всю линейку продукции, поставляемой с материка. Ну не бывает так, чтобы логистические условия доставки для всех грузов были одни, а для топлива — другие».

Сейчас ведутся разговоры о возможности субсидирования затратной части по паромной переправе. «Но пока это только разговоры», — уточняет Раскин.

Цифры и факты

По официальным данным Минэнерго РФ, дополнительные логистические затраты на доставку топлива в Республику Крым (паром и транспортировка по железной дороге) составляют 3007,00 рублей за тонну топлива

На сегодняшний день сеть АЗС ТЭС — это 70 современных автозаправочных комплексов, расположенных по всему Крыму