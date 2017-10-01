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СоциумПроблема

Уличный зоомагазин

Приобретение четверолапого друга порой может привести к нежелательным последствиям

Не все уличные продавцы животных соблюдают необходимые правила. У тех питомцев, кого еще не приручили, отсутствуют профилактические прививки, в том числе и от бешенства. Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» узнавал, как на местах борются с продавцами-стихийщиками и почему они до сих пор не оформили соответствующие документы.

Торговля, опасная для здоровья

Стихийщики продают не только овощи и фрукты «с пола». Нежелающие оформлять документы реализовывают на улицах крымской столицы чьих-то будущих питомцев. Кошки, собаки, попугайчики, рыбки... Ассортимент большой, на любой вкус и цвет. Однако закон есть закон. И даже для продажи братьев наших меньших необходимо следовать нормам, чтобы избежать крупного штрафа. Симферопольские власти заявляют, что стихийная торговля опасна для жизни и здоровья граждан. Сами граждане, увидев милое домашнее животное, порой даже не подозревают, чем может обернуться приобретение четверолапого друга. Первая и основная проблема — от животного можно заразиться неизлечимым бешенством. Стихийщики продают непривитых собак. Если инфекция в будущем попадет в организм человека, болезнь начнет стремительно развиваться. Вероятность летального исхода возрастает до 100%. Поэтому, если вы купили непривитое животное, возможно, вам понадобится экстренная профилактика. Ежегодно в России примерно 400 000 человек проходят экстренное лечение от бешенства. Ветеринары предупреждают граждан, торгующих животными, о необходимости соблюдать определенные требования.

Надежда Бойко, начальник городского управления ветеринарии:

«Во-первых, чтобы реализовывать животных, необходимо иметь ветеринарное свидетельство формы № 1, в котором прописаны все профилактические прививки, которые делались животному. Следом идёт другой очень серьезный вопрос — бешенство. Прежде чем продавать животное, ему необходимо сделать прививку от бешенства».

Рейды и санкции

Работники администрации крымской столицы выходят на улицы Симферополя с рейдами. Стихийщики, вместо того чтобы следовать правилам, начинают выяснять отношения с контролирующими органами власти. Перепалки доходят до споров и личностных оскорблений. Тем не менее такие горе-продавцы все равно получают свое административное наказание. Сумма штрафа до 30 тысяч рублей — так говорит закон Республики Крым (ст. 6.1 «За реализацию товара или оказание услуг в местах, неустановленных для этих целей». — Ред.). На этой неделе контролирующие органы совместно с симферопольской ветеринарной инспекцией пресекли деятельность нелегалов в переулке Пионерском, 4а. Многие стихийщики готовы пойти навстречу городским властям и узаконить свою деятельность.

«Мы собираемся пойти в администрацию города и написать заявления или прошения о том, чтобы нам выделили места на Центральном рынке, где продаются рыбки, птички, хомячки. Там есть места. Мы хотели бы, чтобы и нам нашёлся там угол. Очень часто нас спрашивали, когда мы здесь стояли, о том, где продаются кролики, рыбки, птички. Мы их всегда отправляли туда. Если вся торговля будет сконцентрирована в одном месте, и покупателей станет больше», — так считают сами стихийщики.

Вместе с тем нелегалы считают, что арендовать место на рынке — дорогое удовольствие. В администрации Симферополя это опровергают. Столичные власти считают, что зообизнес позволяет предпринимателям тратиться на аренду торговой площадки. Начальник департамента административно-технического контроля администрации Симферополя говорит, что большинство уличных торговцев не бедствуют: живут в частных двухэтажных домах и ездят на хороших иномарках, поэтому платить за аренду каждый зоопредприниматель в состоянии.

Доверяй, но проверяй

Если вам понравилось животное, которого вы случайно увидели на стихийном рынке, лучше всего попросить у продавца ветсвидетельство. Так вы обезопасите себя от возможного бешенства. Симферопольские власти рекомендуют вообще не покупать себе собаку или кошку с «уличного прилавка». Проблема стихийной торговли сейчас в администрации едва ли не самая актуальная.

«Помимо нарушения правил торговли, данная деятельность несёт угрозу здоровью наших граждан, поскольку животные продаются без необходимых заключений ветеринаров. В сжатые сроки мы совместно с управлением ветеринарии изучим данную проблему и определим возможные специализированные места на городских рынках» — сообщила недавно Галина Александрова, тогда ещё исполняющая обязанности главы администрации Симферополя.

Новый градоначальник Игорь Лукашев поддерживает идею создания в Симферополе специализированного рынка для продажи животных. «Если будет инициативная группа и определенное предложение, то почему бы и нет? Это необходимое место», — считает новоизбранный глава.

А пока профильные органы ежедневно пресекают деятельность нелегалов. Эта проблема актуальна не только для симферопольцев. С несанкционированной торговлей животными борются в других городах полуострова. В частности, в курортной Ялте. Однако на местах все же больше любителей продавать «с пола» продукты питания растительного и животного происхождения, нежели питомцев.

Анастасия КАЛУГИНА
Фото mosaica.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 449 от 29 сентября 2017 года

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Просмотров: 191 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:43

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