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СоциумПроблема

Неутешительный диагноз

В школах — критическая ситуация с медработниками

 

Как выяснилось, в сфере медицинского обеспечения школ столицы республики — существенные проблемы. А именно: пятая часть симферопольских школ не укомплектована медицинским персоналом. Педагогическому составу приходится брать на себя ответственность не только за обучение, но и за лечение своих учеников.

 

Кому работать?

В Cимферопольской школе № 24, где обучается 1020 детей, уже три года нет медицинской сестры, а с первого сентября этого года из данного общеобразовательного учреждения уволилась и врач.

Людмила Апостолова, директор школы № 24 г. Симферополя:

«Учимся мы в две смены. С восьми утра до половины восьмого вечера идёт учебный процесс. На сегодняшний день в школе отсутствуют и врач, и медицинская сестра. В штатное расписание школы не входят медицинские работники. У нас заключён договор на медицинское обслуживание с городской детской клинической больницей».

Как сообщило руководство школы, медперсонал к ним направляется из городской детской поликлиники № 3. Также известно, что попечительский совет, в который входят учителя и родители, по этому поводу написал обращение главному врачу городской детской клинической больницы. Им ответили, что проблема в нехватке медработников, поэтому в настоящий момент укомплектовать учебные заведения медперсоналом не представляется возможным.

При этом, как говорят представители крымского Минздрава, заявки на молодых специалистов были поданы. Из врачебного персонала поступил один врач-педиатр. Из среднего медицинского персонала молодых специалистов не было по причине отсутствия в медицинском колледже специальностей «Сестринское дело в педиатрии». В республиканском же Центре занятости заявки на вакантные ставки подаются регулярно, каждый месяц. Другими словами, проблема гораздо глубже. И пример городской школы № 24, похоже, далеко не единственный... Больницам просто некого направлять в школы.

Справляться своими силами?..

Как стало известно журналистам, медсестёр такого узкого профиля сейчас не готовят в принципе, да и много ли желающих работать на ставку в семь тысяч рублей? Школа № 24 — не единственная, столкнувшаяся с такими трудностями. По словам начальника городского управления образования, 20% симферопольских школ испытывают дефицит в медработниках. Пока принимаются, как было сказано в администрации города, «временные меры».

Людмила Апостолова:

«Первого сентября, в такой масштабный праздник, на линейке присутствовала из поликлиники медицинская сестра, которая оказала бы, если было нужно, первую помощь. Один человек на 1020 учеников и их родителей! Ну и так, по мере необходимости, приходят медработники из поликлиники. Есть некоторые специальные мероприятия, которые они должны проводить постоянно».

При этом спектр обязанностей школьных медработников очень широк. Они не только занимаются здоровьем учащихся, но и контролируют санитарное состояние пищеблоков, следят за спецгруппами по физкультуре, дают рекомендации по содержанию кабинетов во время карантина. Но в сложившихся обстоятельствах школе № 24 справляться приходится своими силами.

Людмила Апостолова:

«Учителя нашей школы, как положено и в других учебных заведениях, проходили курсы оказания первой медицинской помощи».

В идеале в каждой школе должны быть и врач, и медицинская сестра. Кабинет должен состоять из двух помещений, в том числе процедурной, потому что на базе школ проводятся профилактические осмотры и вакцинации.

Проблема общего характера

Но ведь проблема, с которой столкнулось руководство школы № 24, возникла не вчера. И тут даже не стоит искать причины в каком-то «особом положении» полуострова, как, к примеру, любят делать комментаторы по всевозможным проблемам, возникающим в Крыму в последние годы. Дескать, что вы хотите, республика интегрируется в общегосударственную систему, и интегрируется, увы, не без шероховатостей. Нет. Дело в другом, как кажется. И корень проблемы находится гораздо глубже. Еще пять лет назад о печальной ситуации со школьными медработниками заговорили на федеральном уровне. Тогда специалисты НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Минздрава РФ провели исследования в 33 регионах России и выяснили, что укомплектованность педиатрами в них составляла 58,9%, а медсестрами — 77,8%. При этом медицинские работники зачастую работали на полторы ставки и оказывали помощь одновременно в нескольких школах или детских садах. Получается, что количество детей, о которых должны заботиться медработники, превышало нормативы в 1,6–6 раз. В результате медицинские кабинеты в учреджениях образования зачастую оказывались закрыты, столовые никто не проверял, а в случае необходимости экстренной помощи рассчитывать дети могли только на скорую. Тогда же заведующая лабораторией научных основ школ здоровья НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Ирина Рапопорт рассказала о том, что наиболее остро стоит проблема обеспеченности медиками даже не школ, а дошкольных организаций. Причина такой ситуации банальна. Раньше медработники числились в системе образования, но в 2013 году были переведены в систему здравоохранения. При этом во многих субъектах России их стаж не был учтен как медицинский. «Получилось так, что медсестры, прекрасные специалисты, проработавшие по 30 лет в детских садах, оказались с мизерной зарплатой выпускников медучилища. И они стали переходить на другие должности и работы», — сообщила Ирина Рапопорт.

Еще одной причиной ухода из школ и детсадов медицинских работников Рапопорт назвала отсутствие многих функций такого персонала в ОМС и отсутствие стимулирующих выплат, которые получают врачи других отделений детских поликлиник.

Как видим, тревожный сигнал идёт уже очень давно. Но что же изменилось за минувшие годы? И не стала ли проблема ещё более острой? Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» намерен следить за развитием ситуации и в ближайших выпусках продолжить эту тему.

Нина АРХИПОВА
Фото архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 449 от 29 сентября 2017 года

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Просмотров: 205 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:09

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