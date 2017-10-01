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СпецпроектОбзор прессы

Кризис жанра

Украинские СМИ выдают желаемое за действительное

На этой неделе украинские издания, интересующиеся происходящим в Крыму, рассказывали о заборах, связи, транспорте и сербских детях. Но как-то странно рассказывали...

Самовнушение и сербы

Приступ гнева вызвала в украинском интернет-пространстве и история с подписанием в Белграде заместителем министра образования, науки и технологического развития Сербии и директором международного детского центра «Артек» Алексеем Каспржаком соглашения о сотрудничестве, согласно которому сербские студенты и школьники смогут отдыхать на полуострове. Одним словом, скандал. Украинским пропагандистам хочется затянуть волынку «о продажности сербов, которые плюют на все международные нормы и прогибаются под Россию». Но пропагандисты пока не нашли консенсуса между собой, ведь есть среди них и такие, которые вещают, мол, соглашение — лишь документ о намерениях, но никак не гарантия того, что так все и будет. Таким самовнушением лечат они уязвлённое гражданское самолюбие. Впрочем, напрасно.

Поспешишь — людей насмешишь

Крупный украинский информационный ресурс выдал «мощный» заголовок: «В Крыму жители остались без мобильного интернета». В новости приводятся даже детали сего «ужасающего» события: «из-за повреждения магистрального волоконно-оптического кабеля». Но что же произошло на самом деле? Действительно, в нескольких регионах (Керчь, Севастополь) несколько дней назад два-три часа отсутствовала мобильная интернет-связь. Но ремонтные бригады повсюду оперативно справились с проблемой. И новость появилась уже после того, как связь была восстановлена. Это называется: поспешишь — людей насмешишь.

Путая тёплое с мягким

Ещё один сайт, вещающий в интернет-пространство за Перекопом, выдал «шокирующее» известие: «В Крыму парализовано транспортное сообщение». При этом речь в заметке идёт о том, что непогода остановила Керченскую паромную переправу. Действительно, разбушевавшийся шторм доставил немало неудобств тем, кто ехал на полуостров или покидал его в эти дни. Но разве это как-то связано с заголовком о том, что «в Крыму парализовано транспортное сообщение»? С транспортным сообщением на полуострове как раз всё в порядке. Это тот случай, когда, как говорится, журналисты перепутали тёплое с мягким. Или выдали желаемое за действительное.

Забор забору рознь

Огромное количество странных шуток в украинском интернет-пространстве вызвала новость о том, что российский Крым, по заказу Роспогранслужбы, будет отгорожен от Украины специальным забором. В частности, на сайте госзакупок сообщается, что забор должен быть установлен уже в декабре нынешнего года и российские пограничники уже объявили конкурс на поставку и монтаж полнопрофильного заграждения протяженностью 49,5 километра.

Начальная цена государственного контракта составляет 212,9 млн рублей. Источником финансирования является Федеральный бюджет России. «Инженерное заграждение предназначено для использования в составе комплексов технических средств охраны объектов различного назначения как в качестве физического препятствия, так и в качестве элемента конструкции средств обнаружения вибрационного и радиоволнового принципа действия», — говорится в документах к закупке. Высота инженерного заграждения над землей составит 2,1 м, заглубление в грунт — 0,3 м. Где именно в Крыму будет установлено заграждение, в документах не указано, но место доставки — Красноперекопский район. Так что же странного в тех шутках, которыми наполнился украиноязычный интернет? Просто горе-шутники сравнивают свой печально известный пограничный забор на востоке Украины с нашим. Дескать, раз у них, на Украине разворовали деньги на это сооружение, построив в результате нечто курам на смех из дачной сетки-рабицы, так и в Крыму будет такой же. Вот уж действительно вывихнутая логика.

Александр СКОПОВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 449 от 29 сентября 2017 года

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Просмотров: 78 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:04

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