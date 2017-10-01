Суть дачной амнистии

И на землю, и на строения

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с переходом Крыма в российское правовое поле. Сегодня мы расскажем о сути дачной амнистии. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Дачная амнистия в отношении земельных участков

Гражданин может зарегистрировать в упрощенном порядке право собственности на земельный участок, предоставленный ему до 30.10.2001. Для этого в Госкомрегистр Республики Крым (Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру) или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) нужно представить заявление на государственную регистрацию прав (оформляется сотрудником учреждения на месте при подаче документов) и любой документ, который подтверждает право гражданина на земельный участок. Таким документом может являться, в частности, акт органа государственной власти или органа местного самоуправления о предоставлении гражданину участка или акт (свидетельство) органа государственной власти о праве гражданина на участок. Если таких документов нет, можно представить выписку из похозяйственной книги, которую выдает орган местного самоуправления.

Право собственности на земельный участок зарегистрируют за гражданином независимо от вида права, на котором участок был предоставлен ему ранее (на праве собственности, пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования). Если гражданин владел участком на праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования, такое право прекращается с момента регистрации права собственности на участок. Регистрацию произведут и в том случае, если в документе, который подтверждает право гражданина на земельный участок, не указан вид права или нельзя его определить. В данном случае, в соответствии с ч. 1 ст. 49 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» № 218-ФЗ будет считаться, что участок предоставлен гражданину на праве собственности.

В отношении объектов недвижимости на земельном участке

В упрощенном порядке также регистрируется право собственности гражданина на объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом), который создан на земельном участке, предназначенном для такого строительства или для ведения личного подсобного хозяйства (на приусадебном земельном участке). Речь идет об индивидуальном жилом, садовом или приусадебном доме. Упрощенный порядок государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты ИЖС (без предоставления разрешения на ввод указанных объектов в эксплуатацию) возможен только до 01.03.2018.

Для постановки объекта на кадастровый учет и регистрации права собственности в Госкомрегистр Республики Крым или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг нужно представить:

заявление о кадастровом учете и государственной регистрации прав (оформляется на месте сотрудником учреждения при подаче пакета документов;

правоустанавливающий документ на земельный участок, на котором расположен объект индивидуального жилищного строительства;

технический план объекта индивидуального жилищного строительства в электронном виде, подготовленный кадастровым инженером;

разрешение органа местного самоуправления на строительство объекта индивидуального жилищного строительства (если такой объект является объектом незавершенного строительства). Указанный документ запрашивается Госкомрегистром в органе местного самоуправления, если заявитель не представит его самостоятельно.

Кадастровый учет и регистрация права собственности гражданина на объекты недвижимого имущества (в том числе объекты незавершенного строительства), для строительства которых в соответствии с законом не требуется разрешение на строительство (например, гараж, баня, беседка, сарай, другие хозяйственные постройки), осуществляются на основании технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок.

В этом случае сведения в техническом плане такого объекта недвижимости указываются на основании декларации, составленной и заверенной собственником объекта недвижимого имущества.

Сроки действия «дачной амнистии» не установлены. Единственное исключение — объекты индивидуального жилищного строительства. Представлять в Госкомрегистр или МФЦ для регистрации права собственности на объект индивидуального жилищного строительства только правоустанавливающий документ на земельный участок (без разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и разрешения на строительство) можно до 01.03.2018, согласно ч. 4 ст. 8 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» № 191-ФЗ, а также ч. 7 ст. 70 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» № 218-ФЗ.

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