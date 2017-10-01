Выгода от лозы

Особенности южнобережного виноделия: от современности — в глубь веков

В наше время многие винодельческие предприятия полуострова переживают непростые времена. Не стал исключением и старейший отечественный научный центр, основанный еще в составе Императорского Никитского сада в 1828 году. Можно ли временные трудности считать просто очередным периодом становления, который предшествует новой громкой славе? Обращая взор к славному прошлому, начинаешь верить, что это так...

Лихо закрученный сюжет

Наиболее сокрушительный удар по одному из китов, на которых базировалось крымское виноделие, был нанесен под занавес «украинской эры» полуострова. Тогда внезапно выяснилось, что Институт виноградарства и виноделия «Магарач» больше мешает, чем приносит пользу. А помешал он не кому-то, а тогдашнему президенту незалежной Виктору Януковичу. Главная вина виноделов состояла в том, что территория Института в поселке Отрадное (Большая Ялта) соседствует с участком, где выстроен «Чайный домик» семьи Януковича. В 2012 году Высший административный суд отменил земельный госакт Национального института винограда и вина «Магарач», опытная база института была ликвидирована, оборудование демонтировано и вывезено. Границы Отрадного были изменены — «в соответствии с пожеланиями этого местного совета». Знаменитая научная коллекция вин (энотека) «Магарача», оказавшаяся в непосредственной близости с дачей Януковичей, в ноябре 2012 года была под надуманным предлогом перевезена из исторического подвала (естественного грота в скале) в Отрадном на винзавод «Ливадия».

В мае этого года, то есть уже в российском настоящем, прогремел еще один скандал — директор подведомственного Федеральному агентству научных организаций учреждения «Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия „Магарач“ РАН» Анатолий Авидзба был обвинен в получении взятки «за содействие в заключении контракта на обслуживание очистных сооружений в Бахчисарайском районе» в размере 40 тысяч долларов США. А ведь история «Магарача» так хорошо начиналась...

Дачное виноделие

Как уже упоминалось, развитие виноградарства и виноделия полуострова исторически тесно связано с возникшим на южнобережье Никитским ботаническим садом. В 1811 году прославленный градоначальник Одессы и генерал-губернатор Новороссийского края Дюк де Ришелье представил правительству дальновидный проект создания «в полуденной части Крыма казенного образцового ботанического сада для разведения полезных деревьев и растений, теплым климатом свойственных». Объехав Южный берег, Ришелье выбрал для основания сада довольно обширную местность близ деревень Никита и Магарач. Эта земля орошалась источником и, по мнению Ришелье, «заключала в себе все выгоды, какие только желать можно». В письме на имя министра внутренних дел генерал-губернатор просит назначить директором этого сада Христиана Стевена. Позже появилась идея — сад вполне приспособлен к тому, чтобы на его базе развивать крымское виноградарство и виноделие.

Христиан Христианович на первых порах отрицательно отнесся к подобному новаторству: «Виноград по-настоящему не принадлежит к сему заведению. Однако, чтобы не исключить совершенно столь полезную часть садоводства, то всякого сорта винограда будет разведено по несколько лоз, а хороших пород столько, чтобы и понемногу вина можно было сделать. Сие будет служить для сравнения почвы и климата в Судаке и Никите, и для определения, какие породы в каждом из сих мест более выгодны». Стевен был искренне убежден, что Судакский район более подходящее место для развития виноградной культуры. Перед виноградарством в Никите он ставил исключительно научно-исследовательские цели.

Первые 57 ведер вина в Никитском ботаническом саду приготовили в 1819 году. Видимо, опыт удался, потому что новороссийский губернатор Воронцов дал указание в урочище Магарач, на земле, где когда-то располагалась греческая деревня, выделить участок для разведения образцового казенного виноградника. К этому времени Никитский ботанический сад уже несколько лет возглавлял непревзойденный знаток ботаники, самобытный и по-юношески увлеченный своим делом человек — Николай Андреевич Гартвис. Именно он впервые серьезно задумался о «заведении опытного казенного виноградного сада на даче, принадлежащей Императорскому Никитскому саду, именуемой „Магарач“». И именно Гартвис поставил целью «размножение и распространение в значащих количествах наилучших и способнейших для виноделия иностранных родов винограда, собрание которых, простирающееся до 300 разных сортов, уже находится в малом количестве в Никитском саду».

Весной 1829 года на территории, где позже расположилась опытно-производственная база института «Магарач», посадили 4000 кустов винограда бургундского сорта Пино-фран и бордоские сорта — Пти вердо, Гро вердо, Мальбек и Мерло. Еще через пять лет построили винный подвал с винодельней.

С 1849-го начало функционировать четырехгодичное Магарачское училище виноделия. Для желающих поступить установили образовательный ценз — требовалось знание грамоты. Далее с магарачским заведением начали происходить метаморфозы — через двадцать лет училище было закрыто, зато появилось Никитское училище садоводства и виноделия с более длительным сроком обучения. Многие из никитинцев долгие годы оставались на символически оплачиваемых должностях помощников виноделов для того, чтобы иметь возможность на практике изучить все тонкости рождения вина.

Путь к узнаваемости

Первые ученые-практики французский специалист, перешедший в Магарачское заведение от Воронцова, Франц Гаске и его ученик Анастасий Сербуленко свои задачи формулировали четко и лаконично: «Делать хорошие, здоровые вина, способные к долгому хранению, не стараясь приноравливать их непременно к вкусу или букету каких-либо иностранных вин». Но этому мудрому руководству к действию на практике следовали отнюдь не всегда. Покупатель, увы, основательно привык к вкусу вин, поставляемых из-за рубежа. Доходило до смешного. Драгоценные магарачские мускаты купцы разбавляли водой, что придавало им сходства с французскими сотернами.

В 1871 году на работу в магарачское заведение пришел талантливый химик Александр Соломон, создавший энохимическую лабораторию. По настоянию Соломона вина подвергали анализу по 28 показателям. Появилась возможность вести теоретические работы, изучать вина других районов: бессарабские, закавказские, донские и даже давать рекомендации по их производству.

В конце концов труды принесли плоды — пришло международное признание. В 1873 году на Всемирной выставке в Вене магарачские траминер, мускаты, пино-гри получили высшие награды. Было отмечено, что «вина эти в других странах не имеют ничего себе подобного ни по нежности вкуса, ни по аромату, ни по букету». Дальше больше — премиальный сертификат как высшее отличие на Международной выставке в Филадельфии в 1876 году, медали за красные вина и «за отличное мускатное вино с тонким букетом» на Международной выставке в Чикаго в 1893 году. Вина «Магарача» получали награды на всех конкурсах, в которых участвовали.

28 апреля 1892 г. состоялась большая дегустация старых магарачских вин, приготовленных в первые годы существования магарачского заведения. Это был экзамен на научную и творческую состоятельность, ведь только вина очень высокого качества способны сохраняться 50–80 и более лет, развивая свои достоинства. На дегустации присутствовали специалисты Магарачского училища, руководители Никитского ботанического сада и главный винодел Удельного ведомства князь Лев Голицын.

Все 60 образцов коллекционных вин 1836–1845 гг. получали характеристику, подвергались анализам. Признаки угасания были замечены лишь в столовых винах. Крепкие и десертные вина получили характеристики: «отличное», «великолепное», «превосходное во всех отношениях», «выдающееся по качеству», «замечательно оригинальное».

Малая планета

В советское время магарачское опытное заведение преобразовывается в крупнейший головной научно-исследовательский институт отрасли. В годы Великой Отечественной войны и первые послевоенные годы с помощью института «Магарач» были основаны филиалы и опытные станции в Узбекистане, Казахстане, Грузии и Молдавии. Они стали базой для создания республиканских институтов винограда и вина.

К началу семидесятых из степного Крыма на виноградники южнобережья стала распространяться филлоксера. Этот вредитель оставлял за собой лишь обугленные остовы кустов, как после пожарища. Сохранить сорта, без которых немыслимо виноделие Южного берега, — Каберне, Пино-гри, мускаты — взялись ученые «Магарача». Ими совместно со специалистами Крымского сельхозинститута была разработана программа перехода на привитую культуру — к побегу традиционного европейского сорта прививают филлоксероустойчивый сорт американского происхождения.

Кроме того, селекционеры института конструируют близкие к стандартным эталонам новые сорта винограда — первенец Магарача, юбилейный, Антей, подарок Магарача.

В 1990 году Институт винограда и вина «Магарач» принимал у себя виноградарей и виноделов со всего мира — здесь, в Ялте, состоялась 70-я Генеральная ассамблея Международной организации винограда и вина. В 1995 году по инициативе «Магарача» был создан Союз виноделов Крыма.

Крымские астрофизики присвоили имя «Магарач» открытой ими малой планете.