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Здравая мысль

Чтобы меньше болеть, нужно прислушиваться к своему организму... по-женски

Здоровье в цифрах

Теперь уже на сто процентов достоверно известно, что отношение к своему здоровью у мужчин и женщин совершенно разное. Подтверждено, что женщины намного более внимательны к собственному самочувствию, нежели мужчины. Женщины больше интересуются своим здоровьем и больше знают о нём, чем мужчины. Так, по данным Национального центра статистики здоровья США, слабый пол куда как чаще проходит медицинские и стоматологические осмотры и гораздо тщательнее старается избегать рискованных для здоровья ситуаций.

Следование диетам в большей степени характерно также для женщин, — по некоторым данным, женщин, сидящих на диете, в 2 раза больше, чем мужчин.

Исследования так же показали, что замужние женщины чаще женатых мужчин акцентируют внимание на собственных психических и психологических проблемах и, соответственно, больше нуждаются в квалифицированной помощи соответствующих специалистов.

Еще в 2001 году российский ученый Р. А. Березовская взялась за изучение отечественных «белых воротничков», то есть попросту менеджеров, и их шкалы ценностей. В итоге подтвердилось, что терминальная ценность здоровья у женщин, как минимум данной социальной категории, действительно значимо выше, чем у их коллег-мужчин — здоровье занимает среди прочих ценностей почетное первое место (у мужчин — лишь четвертое).

В ходе социологических опросов подчеркивали важную роль здоровья для обеспечения полной и активной жизни 24 % женщин и 15 % мужчин, а считали, что хорошее здоровье является важным средством достижения успеха в профессиональной деятельности, 27 % женщин и 12 % мужчин. Начинают задумываться о своём здоровье на более ранних этапах возникновения заболевания 30 % женщин и 16 % мужчин; для последних характерно откладывать обращение к врачу до последнего момента.

Однако это относится, вероятно, не ко всем периодам жизни мужчин и женщин. Так, несмотря на то что семидесятилетние женщины чаще, чем мужчины того же возраста, субъективно оценивают своё состояние здоровья как «плохое» (соответственно 74 % и 53 %), на учёте в поликлинике или диспансере чаще состоят мужчины, чем женщины, — соответственно 54,7 и 42,7 % .

Вижу, слышу и не молчу

Отмечают учёные и ещё одну интересную тенденцию. Оказывается, по статистике, уровень здоровья у мужчин ниже, чем у женщин. Но если изучать здоровье, используя метод анкетирования, то по всем параметрам субъективных оценок, объективным данным и показателям медицинских осмотров уровень здоровья женщин оказывается ниже, чем у мужчин. По оценкам психологических аспектов самочувствия женщины также уступают мужчинам. Восемнадцать процентов женщин в качестве основной причины плохого здоровья назвали тяжелые переживания и стрессы.

Мужчины среди факторов, влияющих на здоровье, прежде всего подчеркивают роль субъективных факторов (образ жизни, забота о здоровье), а женщины — роль объективных факторов (экологическая обстановка, качество медицинского обслуживания). Женщины значимо выше, чем мужчины, оценили влияние информации, полученной от друзей и знакомых, на уровень осведомленности в области здоровья, что, вероятно, объясняется их большей внушаемостью и склонностью к внешнеорганизованной мотивации. Так, по крайней мере, объяснена данная тенденция в книге Е. П. Ильина «Пол и гендер».

Кто на самом деле слабый пол

Ещё одно интересное откровение можно найти в книге Ильина. По его мнению, неоспоримым фактом является то, что «охране здоровья мужчин по сравнению с женщинами общество оказывает меньше внимания». Этот фактор, а также то, что мужчины меньше женщин берегут здоровье, сказывается не только на качестве жизни, но и на её продолжительности.

У женщин во всех возрастных группах заболеваемость ниже, чем у мужчин. У мужчин в 3–6 раз чаще бывают заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки, в 2 раза чаще — бронхиальная астма, эмфизема и туберкулез, у них же чаще наблюдаются психические расстройства. От заболеваний печени мужчин умирает в 2 раза больше, чем женщин, а от СПИДА — в 10 раз больше. Ухудшение в старческом возрасте слуха чаще наблюдается у мужчин, чем у женщин.

В общем, мужчины рискуют буквально на всех фронтах. Среди них больше курящих и пьющих. Они чаще испытывают нервные перегрузки, сопутствующие руководящей работе (руководить-то приходится тоже по большей части мужчинам). Травматизм так же выше у лиц мужского пола, потому как они чаще вступают в потасовки, попадают в ДТП, работают на опасных производствах и т. д. и т. п. А начинаются испытания для мужского здоровья уже при родах — из-за больших по сравнению с девочками размеров тела мальчики получают больше повреждений. В среднем от несчастных случаев ежегодно погибает в 2 раза больше мужчин, чем женщин. Чаще женщин мужчины гибнут и от попыток самостоятельно свести счеты с жизнью. И это, несмотря на то, что женщины в большей степени подвержены депрессии и совершают втрое больше попыток покончить с собой. Пытаются, но не умирают, тогда как мужчины, единожды решившись, доводят дело до конца.

Однако, «более высокая смертность представителей мужского пола не наносит ущерба численности популяции, поскольку последняя лимитируется в первую очередь числом представителей женского пола и их репродуктивной способностью». Жестокая правда жизни. А вывод? Вывод может быть только один: мужчин нужно беречь и защищать.

Евгения ПРИЙМАК
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 449 от 29 сентября 2017 года

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Просмотров: 68 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:19

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