Дикий рынок

Симферополь признан городом с наименее доступным арендным жильем. Соответствующий рейтинг составили специалисты крупной российской сети риелторских услуг, которые проанализировали предложения на рынке аренды и среднюю заработную плату в 75 крупнейших городах страны. Как говорится в сообщении сервиса, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице Крыма составляет 22,8 тысячи рублей в месяц, двухкомнатной – 30,2 тысячи рублей, что дороже, чем в большинстве городов России. При этом средний уровень дохода – 32,4 тысячи рублей – в Симферополе незначительно выше показателей других российских городов. В результате семья с двумя работающими взрослыми платит за проживание в городе 35% или 47% от своего дохода в зависимости от размера квартиры.

Впрочем, симферопольцы могут и не согласиться с результатами вышеприведённых исследований, ведь есть на рынке предложений, например, однушки по 11–12 тысяч в месяц. Но ведь данные приведены средние. Что в целом не меняет общей картины: рынок недвижимости на полуострове, как сообщают крымчане, действительно совершенно дикий и цены – заоблачные. И прежде всего страдают в этой ситуации студенты...

Кстати, городом с самой дешёвой арендой в России является Нижний Тагил, где однокомнатную квартиру можно снять за 8,2 тысячи рублей в месяц. Затем идут Пенза, Стерлитамак, Курск, Курган и Магнитогорск.