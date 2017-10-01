Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
В Симферополе сорвался лифт
Пороховая бочка у Керченского моста
Было вашим — стало нашим
О чём молчат церковные мыши
Замы тоже уходят
Археология знания
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
Байки, сонеты

Дикий рынок

Симферополь признан городом с наименее доступным арендным жильем. Соответствующий рейтинг составили специалисты крупной российской сети риелторских услуг, которые проанализировали предложения на рынке аренды и среднюю заработную плату в 75 крупнейших городах страны. Как говорится в сообщении сервиса, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице Крыма составляет 22,8 тысячи рублей в месяц, двухкомнатной – 30,2 тысячи рублей, что дороже, чем в большинстве городов России. При этом средний уровень дохода – 32,4 тысячи рублей – в Симферополе незначительно выше показателей других российских городов. В результате семья с двумя работающими взрослыми платит за проживание в городе 35% или 47% от своего дохода в зависимости от размера квартиры.

Впрочем, симферопольцы могут и не согласиться с результатами вышеприведённых исследований, ведь есть на рынке предложений, например, однушки по 11–12 тысяч в месяц. Но ведь данные приведены средние. Что в целом не меняет общей картины: рынок недвижимости на полуострове, как сообщают крымчане, действительно совершенно дикий и цены – заоблачные. И прежде всего страдают в этой ситуации студенты...

Кстати, городом с самой дешёвой арендой в России является Нижний Тагил, где однокомнатную квартиру можно снять за 8,2 тысячи рублей в месяц. Затем идут Пенза, Стерлитамак, Курск, Курган и Магнитогорск.

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 450 от 6 октября 2017 года
Художник Артём Куркин

Еще статьи:
Просмотров: 89 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:40

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей


Календарь
«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив

По номерам газеты

Октябрь 2017 (21)
Сентябрь 2017 (87)
Август 2017 (96)
Июль 2017 (88)
Июнь 2017 (90)
Май 2017 (88)

© 2008—2017, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru