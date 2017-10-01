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В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в Симферополе появилась своя Пизанская башня

Острословы давно окрестили перекосившийся деревянный столб напротив автостанции «Восточная» «импортозамещением Пизанской башни». Советуют живущим поблизости проводить экскурсии для приезжих, предлагать им фото на фоне «всемирно известного симферопольского почти упавшего столба» и таким образом вносить посильную лепту в развитие крымского туризма. Возможно, над всем этим можно было и посмеяться, если бы не одно весомое но – столб действительно может рухнуть в любой момент. И рухнет он на чью-то голову, на проезжую часть, на газовую трубу… Вариантов много. И выбор, к сожалению, в данном случае есть только у бездумного столба, ну и еще у ветра… Неравнодушные к проблеме рассказывают, что энергетикам они звонили. Те от древней конструкции открестились, перевели стрелки на связистов. Мол, их это опора. А поскольку заинтересованных в решении этого вопроса лиц как не было, так и нет, остается только острить и надеяться, что столб реально простоит не менее, чем стоит знаменитая башня в Пизе.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 450 от 6 октября 2017 года

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Просмотров: 332 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:42

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