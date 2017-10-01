В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... природа побеждает цивилизацию

Житель Симферополя Андрей К. негодует: «Проблема такая. На улице Гоголя (пролёт между Крейзера и Павленко) ветками деревьев регулярно рвёт линии электропередач. Особенно при сильном ветре. Никто этой проблемой не занимается».