В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время
Говорят, что... природа побеждает цивилизацию
Житель Симферополя Андрей К. негодует: «Проблема такая. На улице Гоголя (пролёт между Крейзера и Павленко) ветками деревьев регулярно рвёт линии электропередач. Особенно при сильном ветре. Никто этой проблемой не занимается».
Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 450 от 6 октября 2017 года
Еще статьи: