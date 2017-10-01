В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... занятия спортом с риском для жизни

Как оказалось, занятия спортом могут не просто иногда доставлять дискомфорт, а даже приводить к нервным потрясениям. Вопреки тому, что спорт, по умолчанию, призван укреплять здоровье. А тем более детей и подростков. Но… Интересное фото решил обнародовать пожелавший остаться неизвестным столичный студент: «Вот такой спортзал в нашем вузе – КУКИиТе! Каждое занятие молимся, чтобы ничего на нас не завалилось».