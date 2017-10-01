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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... нашли ответ на вопрос «Почему у нас плохие дороги?»

Говорят, у некоторых жителей крымской столицы появилась своя, вполне жизнеспособная версия о том, кто в конечном итоге ответствен за качество дорожного покрытия, вернее, за отсутствие этого самого качества. Ответ на давно мучавший всех вопрос вполне логичен: «виноваты проверяющие». Но не в том смысле, что плохо проверяют. А совсем наоборот: мол, излишне тщательно ковыряют едва положенный асфальт. Так, наблюдавшие за процессом проверки качества дорожного покрытия возле детского сада на столичной улице Маршала Жукова отмечают, что «криворукие проверяющие», которых «непонятно кто учил так работать», умудрились «насверлить дыр и разворотить яму, которая после нескольких дождей будет на всю ширину дороги».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 450 от 6 октября 2017 года

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Просмотров: 134 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 18:46

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