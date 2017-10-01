Кто в Крыму хорошо едет?

О том, как на полуострове решают проблемы общественного транспорта, заинтересовались в Республике Марий Эл

На первом рабочем совещании после подписания соглашения о сотрудничестве встретились власти Йошкар-Олы и Симферополя. Предметом обсуждения стал общественный транспорт. Гостей из Республики Марий Эл заинтересовал крымский опыт налаживания эффективной работы в этой сфере. Чем поделились симферопольские чиновники с приволжскими коллегами, выяснил «Крымский ТелеграфЪ».

После упадка

Последнее десятилетие в сфере общественного транспорта в Крыму наблюдался упадок. На это были свои причины. У перевозчиков не было чётко установленных и понятных правил игры. Соответственно, бизнес не мог планировать своё развитие.

Александр Мальцев, заместитель председателя горсовета Симферополя:

«Без частников сложно, но мы считаем, что, конечно же, муниципального транспорта должно быть абсолютное большинство».

Если говорить в цифрах, то цель — 70%. Специалисты убеждены, что полностью отказаться от услуг частников неразумно.

Федор Узунов, первый проректор УЭУ по финансово-хозяйственной деятельности:

«В конце сентября замминистра финансов сказал, что до конца года надо ликвидировать все ГУП и МУП. Понятно желание Министерства финансов. Они хотят снять нагрузку с бюджета, перенаправить бюджет и распределить его на социальные сферы. Это всё понятно, но в любом случае практика говорит о том, что смешанная форма отношений — государственно-частная — более эффективна».

Все отношения муниципальных и частных транспортных компаний закреплены договорами. В документах прописаны условия, которые должны соблюдать перевозчики. В списке присутствует установление двусторонних видеорегистраторов и обязательное предоставление льготных мест. Также в договорах прописаны установка приборов ГЛОНАСС GPS и внедрение систем автоматизированной оплаты проезда.

Александр Мальцев:

«Мы тоже хотим прийти к тому, чтобы в онлайн каждый симферополец мог посмотреть, где у нас находится какая машина. Мы в своё время делали пилотный проект „Умная остановка“, когда человек, непосредственно стоя на остановке, видит, через сколько минут подойдет транспорт».

Про ГЛОНАСС в очередной раз

В крупных городах Крыма информация о движении городских автобусов и троллейбусов уже предоставляется в онлайн-режиме. В приложении «Яндекс.Транспорт» можно отследить тот или иной маршрут и просчитать время прибытия машины. Впрочем, установка приборов ГЛОНАСС GPS на руку не только пассажирам.

Олег Северенко, директор компании «ГЛОНАСС-КРЫМ»:

«Что касаемо перевозчиков, это непосредственно выпуск транспортных средств. А также ответственность за соблюдение режимов прохождения маршрутной сети, графика следования, количество подвижного состава, вышедшего на линию, замену его, если он поломался».

Крымские предприятия МУП «Горавтотранс» уже внедрили автоматизированные системы оплаты проезда. В Алуште это коснулось и Крымтроллейбуса, трамваи Евпатории — следующие на очереди.

Олег Северенко:

«Это делается для того, чтобы предоставить жителям и туристам, отдыхающим на территории Крыма, право выбора оплаты проезда. Не только наличные денежные средства, но и безналичные».

Основные же проблемы общественного транспорта остаются на уровне финансов, рентабельности и компенсации проезда льготных категорий. По сравнению с другими субъектами Российской Федерации в Крыму таких больше всего — три десятка.

Проблемы рядового характера

Но стоит упомянуть и о более, так сказать, приземлённых проблемах и типичных жалобах горожан и гостей крымской столицы на состояние общественного транспорта и на обслуживание перевозчиками населения. В первую очередь речь идёт как раз о небольших автобусах-маршрутках. В том числе в Симферополе, где специальная комиссия проверила городское транспортное хозяйство и зафиксировала множество нарушений, которые нашли в маршрутках. Соответствующие итоги инспекции по городскому транспорту и подвели в администрации Симферополя. Кроме того, что у некоторых перевозчиков не все в порядке с документами, было принято официальное заявление: существуют множественные нарушения правил перевоза граждан. И самое частое, что позволяют себе водители маршруток, — это хамство и грязь в салонах. Это, конечно, для людей, пользующихся этим общественным транспортом регулярно, не новость. Но, может быть, эти очередные попытки навести порядок в сфере перевозки маршрутками увенчаются успехом и Симферополь (да и прочие города полуострова) получит, наконец, адекватное транспортное обслуживание. И маршрутки перестанут пропадать с маршрутов после девяти часов вечера даже на центральных транспортных магистралях...

Впрочем, со стороны перевозчиков тоже есть свои претензии. В том числе к уровню оплаты за проезд. Как пример приводят ситуацию в соседнем Севастополе, где за проезд уже давно платят по 20 рублей. Но тут же необходимо учитывать, что в Севастополе и ночью ходит общественный транспорт (по 30 рублей с человека) — таковы условия договоров.