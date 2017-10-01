Неужели всё так плохо в Кировском?

Выясняются детали деградации патриотического воспитания в крымской глубинке

В редакцию газеты «Крымский ТелеграфЪ» обратился военный историк Владимир Ширшов, автор небезызвестной «Книги памяти Восточного Крыма» — наиболее, пожалуй, полного на сегодняшний день источника информации о событиях периода Великой Отечественной войны в восточных регионах. О нелёгком пути появления этой книги и преследованиях историка из-за неё во времена Украины еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» в своё время рассказывал. Теперь, по информации Владимира Ширшова, прежде активно участвовавшего в общественной жизни (методист группы содействия Кировскому РВК), в Кировском районе, бывшем прежде на первом месте не то что в регионе — в стране! — по патриотической работе, произошла деградация нравственности.

Ряд примеров

Военный историк Владимир Ширшов обратился в редакцию с информацией, мало красящей местные власти. При этом примеров у него хоть отбавляй. История падения нравственности, говорит наш собеседник, давняя.

«Назову лишь ряд примеров. Пошёл тринадцатый год, как начали устанавливать в райцентре мемориальный знак „Память Чернобыля“. Ушли из жизни уже около 100 чернобыльцев за это время, не дождались», — рассказывает Владимир Ширшов.

Также, как уверяет он, власти не ищут возможности установить плиту с фамилиями погибших в полёте офицеров на мемориале летчиков-испытателей в Кировском привокзальном сквере. Отдельная история — восточнее села Первомайского, где на горе Кучук-Эгет ещё до воссоединения Крыма с Россией был установлен памятник (копия севастопольского Затопленным кораблям), и назвали его «Долина смерти». «В информационной поддержке газеты „Кировец“ тогда обосновали, что это память о многотысячном разгроме дивизии Красной Армии (157сд. — Ред.), якобы бежавшей от Старого Крыма, но окружённой и уничтоженной немцами со всей техникой 15–16 января 1942 года. Это не согласуется с фактом присвоения данной дивизии звания гвардейской за последующие бои, произошедшие 1 марта 1943 года. Естественно, опровержение тогда не было опубликовано. Власти промолчали. Около десяти лет только муссируется вопрос о создании краеведческого музея в посёлке Кировское. И, наконец, четвёртый год вызывает серьёзное беспокойство бездействие президиума местного райсовета ветеранов. Никакой патриотической работы не ведётся», — продолжает Владимир Ширшов.

Забыть всё?..

Также «Крымскому Телеграфу» стало известно о том, что жители населённых пунктов Маковое, Изобильное и Садовое решили два года назад создать «святое место предков, погибших на фронтах ВОВ 1941–1945 гг.», совместив стену памяти с обелиском братской могилы в селе Изобильном. Но, увы, они не получили поддержки главы Журавского сельсовета, столкнулись с замкнутым кругом и пришли буквально в отчаяние — не знают уже, кто им поможет... «Невольно вспоминаются слова президента Путина о пятой колонне в Крыму...», — говорит Владимир Ширшов.

Исследователь истории родного края подготовил и передал инициативной группе фамилии погибших на фронтах Великой Отечественной войны их земляков. «Но для отдельных функционеров от власти, очевидно, мало их гибели за Родину. Пусть их имена ещё и будут забыты?! — возмущается мужчина. — Мы забыли на 100 лет в районе имена участников Гражданской войны, захороненных в трёх братских могилах. Мы потеряли имена более 230 воинов, погибших при освобождении Кировского района в 1944 году. Мы потеряли список воинов 227-й стрелковой дивизии, похороненных в центре города Старый Крым их однополчанами. В апреле 1944 года на старом кладбище в городе Старый Крым закопали в двух траншеях около пятисот человек, расстрелянных фашистами. Мы забыли об их могилах на 73 года...»

Героические и трагические события

Здесь же будет уместным привести реальные примеры событий Великой Отечественной в восточном Крыму. Посодействовать укреплению исторической памяти. Тем более что есть и соответствующая просьба жителей Журавского и Первомайского сельских советов. Вот, в частности, справка Владимира Ширшова о событиях 13 января 1942 года на их территории.

После 2 января 1942 года фронт Керченско-Феодосийского десанта остановился на восточных окраинах Кировского и Старокрымского районов. Обе стороны готовились к дальнейшим боям. Немцы, готовясь к контрнаступлению тремя колоннами, усиленно бомбили Феодосию. Одновременно обе стороны определились с датой наступления — не позже 15 января. Однако утром 13 января при низкой облачности штурмовики противника нанесли упреждающий удар по Карагозу, Капусталыку, Асанбаю греческому, Асанбаю татарскому, Розальевке, Петровке и Тамбовке. В деревне Карагоз (Первомайское) было зарегистрировано до 50 человек убитыми. Похоронили их на правом берегу реки Чупук-Су. В 1971 году их останки перезахоронили в братскую могилу у поворота дороги к винзаводу. К ним подзахоронили останки 20 воинов и двух жителей деревни Изюмовка из силосной ямы на бугре южнее деревни.

В деревне Асанбай греческий (Маковое) были захоронены 15 погибших воинов. Большинство тел были разорваны на фрагменты. В 1971 году жители села Журавки останки воинов перезахоронили в селе, напротив Дома культуры. На территории деревни Асанбай татарский (Изобильное) были захоронены останки и фрагменты тел 12 воинов. Имена троих были установлены после войны. По деревне Капусталык (Садовое) информация о погибших десантниках в Кировском РВК отсутствует".

Также есть информация и о периоде освобождения полуострова от гитлеровских захватчиков. Недалеко от деревни Асанбай греческий (Маковое) в конце января 1944 года в схватке с немцами погибли два лётчика со сбитого штурмовика, направлявшегося в горы к партизанам. Это были Юрий Карлов и майор Сальников из эскадрильи Героя Советского Союза подполковника Емельянова. Капитан Юрий Карлов проживал до войны в районе Старого Крыма. В оккупации проживали там же его родители. 60 лет назад жена и трое детей нашего земляка проживали в Симферополе. Не исключено, что лётчик проживал на территории Первомайского сельсовета и был выпускником Феодосийского аэроклуба. Было бы правильно, по нашему мнению, записать на Стене памяти их имена».

Что же касается реальной истории «Долины смерти», то она была создана 12 апреля 1944 года боевыми действиями партизан Восточного соединения при участии двухорудийной батареи румын, перешедших на сторону партизан, и ударам с тыла по отступающим оккупантам утром 13 апреля воинами 227-й стрелковой дивизии и танковым батальоном.

P. S. Зная уровень осведомленности Владимира Ширшова в вопросах, касающихся истории Великой Отечественной войны, особенно в регионах восточного Крыма, и вполне доверяя аргументации, предоставленной им, редакция намерена следить за развитием событий и ожидает реакции местных властей. Неужели всё так плохо в Кировском?..