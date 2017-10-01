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Звёзды Франции в крымском СИЗО

Сами Насери и Мурад Бурави

«Скажите, вы просто такси или любезное такси?»

Легендарный «таксист» Сами Насери примчал в Крым с доброй миссией. Как и его герой Даниэль Моралес из знаменитой киноэпопеи Люка Бессона «Такси» — любезный водитель с хорошим чувством юмора, — Сами готов прийти на помощь, даже если это касается культурной дипломатии. Вопреки санкциям знаменитый актер прилетел в Крым, успел в него влюбиться и решил снять на полуострове свой будущий фильм. Куда после Крыма полетит французская звезда и ждет ли он российское гражданство за признание в любви к России? Подробности знает «Крымский ТелеграфЪ».

На Форум мира

В конце девяностых на экраны вышел фильм «Такси», который буквально сразу занял топовые позиции. Тогда техника только начинала шагать смело к прогрессу и фильм был доступен на видеокассетах. Тем не менее «Такси» знал почти каждый школьник. А Даниэль и Эмильен стали чуть ли не кумирами молодежи. Вплоть до 2007 выходили части выдающегося боевика. Каждый фильм ждали. В каждом были любимые герои Эмильен и Даниэль, а возможности беленького «Пежо» постоянно росли. Главный герой картины Даниэль Моралес спустя десять лет после выхода последнего «Такси» — в Крыму. Правда не на многофункциональном «Пежо», но зато с добрыми намерениями. Здесь он принимал участие в Форуме мира, знакомился с Крымом поближе, несмотря на санкции Запада. Вместе с ним гостил знаменитый во Франции певец Мурад Бурави.

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Крым, Канн и Монако

С того дня как Насери ступил на крымскую землю, в СМИ буквально посыпались заголовки о визите легендарного таксиста. Ленты популярных социальных сетей наполнились так называемыми себяшками со звездой «Такси». Это говорит об открытости и простоте Насери. Он первым идет на контакт, становится инициатором фотосессий, охотно раздает автографы. Насери полюбил Крым и крымчан с первого взгляда, даже сравнивает полуостров с бриллиантом и обещает приехать снова.

«Я никогда не знал историю Крыма. Меня вдохновили крымские пейзажи. Это похоже на Канн и Монако. Я собираюсь снимать здесь свой будущий фильм. Есть международный проект. В Москве я буду общаться с двумя студиями и договариваться о сотрудничестве и совместных съемках. Одна из них — „Мосфильм“, — делится планами Сами.

Заинтересован в будущих путешествиях по Крыму и второй французский гость полуострова — популярный певец и композитор Мурад Бурави. Он приезжает на полуостров в третий раз. Уже давал здесь концерт и обзавелся друзьями.

„Хочу устроить в Крыму большой концерт, как у меня был в Токио и других городах мира. Думаю, если бы вся Европа приехала посмотреть на Крым — он бы понравился. Наша сфера — творческая. Политика — это не наше. Но если я хочу говорить правду, я буду это делать“ — рассказывает французский певец.

„Такси“ я люблю, но это уже история»

Гонять по крымским дорогам не пришлось. Гостей ожидали пробки, особенно в столице Крыма. Еще бы, в Марселе для легендарного таксиста не было сложностей, чтобы обогнать дорожные препятствия. А тут такой коллапс! Крымские журналисты поинтересовались у Насери, будет ли он сниматься в «Такси» еще?

«„Такси“ я люблю. Но это уже история. У меня новый проект. Новые шаги. Я буду снимать свой фильм. Это история про любовь, бандитов и милицию. Хочу, чтобы в съемках приняли участие сильные актеры из России. Сценарий уже готов. У нас есть три роли для россиян. Я люблю фильмы эмоциональные, с юмором. Это будет совместный проект Франции и России» — прогнозирует Сами Насери.

Любовь ради паспорта?

Многие журналисты с подозрением заинтересовались: отчего французы столько говорят о любви к России и Крыму? Может быть, они хотят российский паспорт? Ведь многие выдающиеся иностранцы уже имеют гражданство РФ и документ, полученный из рук президента России.

«Ваш лидер — очень хороший человек. Надеюсь, что мы встретимся с ним» — говорит Мурад Бурави. Актер Сами Насери добавляет: «Для нас это не важно (получение российского гражданства. — Ред.). Это не игра. Паспорт — серьезный документ. Для меня самое главное, чтобы я мог приезжать в Крым, возвращаться в Париж и потом снова приезжать сюда. Я могу работать здесь, снимать свое кино, осуществлять свои проекты. Это для меня важно. Мы действительно любим вашу страну, вашу культуру. Я могу это делать и без российского паспорта».

Мирная миссия

До общения с журналистами Сами Насери и Мурад Бурави побывали в Симферопольском СИЗО, где общались с малолетними нарушителями закона. Ребятам они говорили о том, что свой путь можно изменить, если этого захотеть. И что шанс есть у каждого из них. На полуострове французские гости приняли участие в большом традиционном Форуме мира. Четвертый год он объединяет известных творческих деятелей, спортсменов, ученых, бизнесменов из разных стран планеты. В этом году форум собрал участников из 23 стран. Гости получили регалии за вклад в дело мира, в культуру и за объединение стран. По одобрению всемирного альянса орден «Миротворец» получил и легендарный «таксист» Даниэль. Сами Насери после визита в Крым оказался в базе украинского «Миротворца». Но ещё до того гость заявлял, что санкций не боится. Он вернется в Крым снова и на отдых вместе со своей семьей. Звезда «Такси» хочет прокатиться по Севастополю и Симферополю, а затем устроить своим близким тур по Крыму.

Анастасия КАЛУГИНА
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 450 от 6 октября 2017 года

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Просмотров: 109 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 11:55

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