Призывные комиссии возглавили мэры

Крым намерен отправлять в Российскую армию по пять тысяч новобранцев в год, не считая контрактников

Месяц остался до очередного осеннего призыва в Российскую армию. Каковы особенности этого призыва, как меняется армия страны, что делают с «уклонистами» и сколько в Крыму «альтернативщиков» — выяснял еженедельник «Крымский ТелеграфЪ».

Новый призыв — новые правила

Начиная с 10 ноября из Крыма начнут отправляться первые армейские авиатранспортники с призывниками. В ходе осенней призывной кампании полуостров планирует отдать под ружье около двух тысяч солдат срочной службы.

Олег Ермилов, военный комиссар Республики Крым:

«Примерно 500 крымчан будут распределены по гарнизонам Южного военного округа и в Подмосковье. Остальные останутся на полуострове для пополнения частей Черноморского флота. Традиционно наших призывников ждут Воздушно-десантные войска, Воздушно-космические силы и подразделения Росгвардии. По-прежнему востребованы водители категории С — только в прошлую весеннюю призывную кампанию за баранку сели больше 600 крычман».

Осенний призыв 2017 года впервые проводится по новым правилам. Если раньше призывные комиссии возглавляли рядовые чиновники, то теперь их заменили главами районных и муниципальных администраций. Это сделано в том числе и для того, чтобы повысить ответственность комиссий в профилактической работе с «уклонистами». Хотя в Крыму их немного.

Вадим Мешалкин, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата Республики Крым:

«Теми, кто уклоняется от службы в армии, мы называем призывников, которые получили повестки и расписались в них, а затем не явились на медкомиссию и вообще пропали из поля зрения властей. Мы таких ищем и находим. Сейчас в Крыму после пяти призывных кампаний таковых числится восемь человек. Из них по четверым возбуждены уголовные дела».

Армия становится добровольной и профессиональной

Не так уж часто по российским меркам крымские призывники выбирают альтернативную службу. Если в ходе прошлогодней кампании на материке только один из 150 юношей предпочел боевой подготовке уход за больными, то в Крыму «альтернативщиков» в два раза меньше.

«Сегодня альтернативную службу в российских воинских частях проходят 13 крымчан, — говорит Вадим Мешалкин. — На полуострове остались два „альтернативщика“, они работают санитарами в детском туберкулезном санатории в Алупке. В рамках осеннего призыва планируем направить на работу в медицинские учреждения еще шестерых призывников, которые отказываются брать в руки оружие».

Еще одна особенность нынешнего призыва — сокращение количества солдат-срочников.

«В прошлом году в Вооруженные силы Российской Федерации было призвано 154 тысячи человек, — поясняет Олег Ермилов. — Сейчас же Министерство обороны поставило задачу пополнить ряды Вооруженных сил 132 тысячами новобранцев. Но это не значит, что численность армии сокращается, она, наоборот, увеличивается за счет контрактников. В Крыму на сегодня изъявили желание служить на профессиональной основе 600 человек, в отношении 250 из них уже подписаны приказы и они назначены на должности. В дальнейшем нам поставлена задача по оформлению 1400 добровольцев ежегодно. В итоге, учитывая план в 2500 солдат срочной службы в ходе каждой призывной кампании, Крым будет пополнять Российскую армию 6400 бойцами каждый год».

По мнению правозащитников, перевод российских Вооруженных сил на профессиональные рельсы стал возможен благодаря армейской реформе, которая хоть и проходила со скрипом, но начала приносить плоды.

Сергей Кривенко, руководитель постоянной комиссии по правам военнослужащих Совета по правам человека при президенте Российской Федерации, координатор движения «Гражданин и армия»:

«В 2012 году Владимир Путин поставил задачу перевести армию на контрактную основу и даже назвал примерные сроки — к 2020 году количество военнослужащих по призыву должно сократиться в два раза. Этот переход идет не так быстро, как хотелось бы, но постепенно он происходит. За последние годы, начиная с того момента когда министром обороны стал Анатолий Сердюков, как бы к нему ни относились, в Российской армии были проведены довольно серьезные реформы, которые сейчас продолжаются. Тогда же был взят курс на создание мобильной профессиональной армии, которая может решать одновременно несколько задач по периметру нашей страны».

«Дедам» в армии не место

Изжили в Российской армии и дедовщину, уверяют правозащитники. «После перевода Вооруженных сил на аутсорсинг солдаты избавлены от необходимости работать на кухне и следить за состоянием военных городков», — напоминает Кривенко.

А уж что касается пресловутого строительства дач для командиров, то показатель, к примеру, такой: на любой анонимный сигнал по интернету (а солдаты круглосуточно онлайн) антироссийски настроенные западные мониторинговые организации с удовольствием подняли бы волну общественного возмущения, да вот только сигналов таких нет.

Развивается и военная медицина.

Валентина Мельникова, член Общественного совета при Минобороны России, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России:

«Общие усилия наших военных руководителей позволили и снабжать нормально госпитали, и оборудование поменяли, и ремонт в госпиталях косметический сделали. О некоторых военных медицинских учреждениях можно рассказывать и рассказывать. Военные врачи, конечно, хорошие специалисты, есть среди них просто виртуозы. Остались проблемы в районных поликлиниках, но это проблема минздравов уровня субъектов Федерации. Бытовая часть службы вполне приличная, военная учеба тоже нормальная. В общем, все эти системные советские штуки пропали».

Меняется и отношение к армии общества. По данным сентябрьского опроса фонда «Общественное мнение», высокий престиж военного в современной России отметили 62% респондентов против 21% в феврале 2012 года.

Служба в цифрах и фактах