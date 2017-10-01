Печальный сентябрь

Почему наши спортсмены вернулись на родину без золотого запаса?

Официальный календарь чемпионатов мира 2017 года по олимпийским видам спорта был составлен так, что в сентябре завершились шесть турниров: по боксу, дзюдо, стендовой стрельбе, маунтинбайку, триатлону и велоспорту на шоссе. Увы, лишь мастера стрельбы по тарелочкам смогли порадовать своих почитателей. А вот выступления остальных наших мастеров вызвали сожаление, особенно боксёров и дзюдоистов, которые, как их коллеги из спортивной борьбы, вернулись на родину без золотых наград.

Стены помогли

Сильнейшие стендовики мира собрались в Подмосковье, в Дмитровском районе, на стрельбище «Лисья нора», чтобы разыграть двенадцать комплектов наград для мужчин и женщин в личных и командных состязаниях, в ските (круглый стенд), в трапе и в дабл-трапе (траншейный стенд). Блестяще на этот раз была подготовлена сборная Италии, которая с явным преимуществом опередила в общекомандном зачёте (6 золотых + 1 серебряная + 2 бронзовые = 9 медалей) своих основных соперников — сборные США (3+1+1=5) и России (2+2+2=6).

В трапе среди мужчин итальянцы доминировали как в личном, так и в командном зачёте, где в первом виде программы первенствовал Даниэле Риека, который затем привёл свою команду к победе, став двукратным чемпионом мира. Столь же успешными среди женщин были американки, у которых две золотые медали завоевала имеющая итальянские корни Джессика Росси. На траншейном стенде в дабл-трапе состязаются только мужчины. В личном первенстве чемпионом мира стал россиянин Виталий Фокеев, а в командном — итальянцы, оставившие Фокеева и его друзей по сборной России Артёма Некрасова и Василия Мосина на «бронзовой» ступеньке пьедестала почёта.

В ските, словно под копирку, повторился сценарий состязаний в трапе. У мужчин двукратным чемпионом мира стал лучший из итальянцев Габриэле Россетти, а у женщин — американка Дана Джо Вицци, как заметили читатели, тоже не лишённая итальянских корней. Но в отличие от траншейного стенда, здесь не затерялись россияне. Среди женщин вице-чемпионкой мира стала Альбина Шакирова, которая к своей серебряной медали, в команде с Надеждой Коноваловой и Анастасией Крахмалёвой добавила бронзу. И наши парни смогли в командном турнире потрепать нервы итальянцам, за что Николай Тёплый, Александр Землин, Антон Астахов удостоились серебра.

Большой интерес вызвали состязания смешанных команд. В трапе чемпионами стали австралийцы, а в ските сенсацию сотворил наш микст — Николай Тёплый и Надежда Коновалова, впервые ставшие чемпионами мира.

«Пятый угол»

У боксёрского ринга — четыре угла. Однако, как шутят сами мастера этого вида спорта, когда боец неудачно боксирует, то он явно ищет «пятый угол». Увы, в нём оказались семь из девяти российских мастеров кожаной перчатки, отправившиеся на чемпионат мира в германский Гамбург. Хотя, после неяркого выступления на Играх XXXI Олимпиады в бразильском Рио-де-Жанейро-2016, наставники сборной клялись, что больше такого не случится и не только боец первого тяжёлого веса Евгений Тищенко сможет стать нашим олимпийским чемпионом. Но прошёл год и опять только Тищенко сумел стать единственным, но теперь лишь обладателем серебряной медали у россиян на чемпионате мира в Гамбурге, который можно считать открытым первенством... бывшего Советского Союза. О чём свидетельствуют результаты общекомандного зачёта. Его, как в добрые старые времена, в «одни ворота» выиграла сборная Кубы, оставившая за спиной сборные Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Украины, Франции, США, России.

Кроме Тищенко, бронзовую медаль добыл в весе до 52 кг Тамир Галанов, который по непонятным нам причинам заменил в сборной чемпиона России симферопольца Вадима Кудрякова. Ну а уже в 1/16 финала выбыл из борьбы за награды Габил Мамедов (до 60 кг), в 1/8 финала — Виталий Дунайцев (до 64 кг), Сергей Собылинский (до 69 кг), Пётр Хамуков (до 75 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 81 кг), в 1/4 финала — Василий Егоров (до 49 кг) и Максим Бабанин (свыше 91 кг). В категории до 56 кг никто из россиян не сумел пройти отборочные турниры на участие в мировом чемпионате.

А теперь познакомьтесь с новыми чемпионами мира — 2017: кубинцы Хоанис Архилагос (49 кг), Йосвани Вейтие (52 кг), Энди Крус Гомес (64 кг), олимпийский чемпион Рио-2016 Хулио Сесар ла Крус (81 кг). Эрисланди Савон (91 кг), казах Кайрат Ералиев (56 кг), француз Софьян Умиа (60 кг), узбек Шахрам Гиясов (69 кг), украинец Александр Хижняк (75 кг), азербайджанец Магомедрасул Меджидов (св. 91 кг).

«Середняки» Будапешта

Провал на нынешнем чемпионате мира по дзюдо в Будапеште, куда приехала солидная по количеству борцов сборная России, объясняют сменой поколений. Но это явное лукавство. Ведь олимпийского чемпиона Рио Хасана Халмурзаева, призёров олимпийских игр Михаила Пуляева и Наталью Кузютину, как и их товарищей по сборной, чемпионов России, вряд ли будет трясти при виде соперников из Японии, завоевавших на берегах Дуная 13 медалей (8+4+1), Франции (2+0+2), Бразилии (1+2+2). Только недостаточной подготовкой, разборками между наставниками можно объяснить тот факт, что российских парней и девушек соперники оттеснили на десятое место в общекомандном зачёте, оставив их без золотых наград. Лишь одну серебряную медаль привёз из столицы Венгрии Пуляев (до 66 кг), а три бронзовые — достались Халмурзаеву (до 81 кг), Кириллу Денисову (до 100 кг), Кузютиной (до 52 кг).

Кроме этого отличившегося квартета, ещё Денис Ярцев (до 73 кг) и Ирина Долгова (до 48 кг) смогли пробиться в десятку сильнейших в своих весовых категориях. И всё. Уделом остальных борцов стали места во второй или даже в третьей десятке. Провал, да и только!

Ну, а золотые медали чемпионов мира отправились в Японию, к Наохисе Такато (60 кг), Хифуми Абе (66 кг), Соичи Хашимото (73 кг), их земляку с весьма странным именем и фамилией для этой страны Аарону Вольфу (100 кг), Фуне Тонаки (48 кг), Аи Шишиме (52 кг), Чизуре Араи (70 кг), во Францию, к олимпийскому чемпиону Рио Тедди Ринеру (св. 100 кг) и Кларисс Агбеньену (63 кг). Одним чемпионом могут похвастаться Германия — Александр Викзерзак (81 кг), Сербия — Неманджас Мадждов (90 кг), Монголия — Дорджурен Сумия (57 кг), Бразилия — Майра Агуиар (78 кг), Китай — Ю Сонг (св.78 кг).

Без наград

Если боксёры и дзюдоисты огорчили наших поклонников спорта отсутствием чемпионов мира, то от мастеров велоспорта на шоссе, маунтинбайка и триатлона мы даже не ждали золота, были бы рады любой иной награде. Но, увы, и этого не дождались. У шоссейников, соревновавшихся в норвежском Бергене, лучшим среди россиян был занявший пятнадцатое место в гонке на время Ильнур Закарин. Мастера гонок на горных велосипедах (маунтинбайк) соревноваись в кроссе-кантри в далёком австралийском Кернесе, и здесь призёр Олимпиады в Рио, двукратная чемпионка мира россиянка Ирина Калентьева финишировала лишь пятой. Ну, а в голландском Роттердаме у триатлонистов наших многоборцев (плавание, велогонка, легкоатлетический кросс) не найдёшь в двадцатке первых как среди мужчин, так и среди женщин. Печальный итог...