Внимание: Гранд-тур!

Претенденты на «абсолютного героя» так претендентами и остались

Ежегодно во всех концах мира проводятся тысячи шоссейных велогонок, но главное внимание привлекают три Гранд-тура: "Джиро д"Италия«, «Тур де Франс» и испанская «Вуэльта».

Что общего?

Во-первых, все эти многодневные гонки проходят в Западной Европе, нередко заходя на территорию соседних стран. Во-вторых, каждая из них включает в себя по 21 этапу, на которых спортсмены выступают на равнинных и горных участках, преодолевая вершины в Альпах и Пиренеях, стартуя в групповых и индивидуальных гонках на протяжении двадцати трёх дней, два из которых отводятся на отдых. В-третьих, их протяжённость не более 3600 км. В-четвёртых, в них стартуют восемнадцать команд из участников мировой серии и ещё четыре профессиональные команды, по приглашению организаторов гонки, а всего на старт в составах этих 22 команд выходят 198 гонщиков, из которых примерно 45–50 процентов добираются до финиша. И, наконец, в каждой гонке наряду с победителем генеральной классификации обязательно определяются лучший «гонщик по очкам», «горный король», лучший «молодой гонщик», которому ещё не исполнилось 23 лет. А в последнее время чаще стали называться и «агрессоры», самые смелые и активные на каждом этапе, зато реже стали определяться сильнейшие команды.

Сегодня мы расскажем об этих трёх велотурах, которые в 104-й раз проводились во Франции, отмечали своё 100-летие в Италии, в 72-й раз стартовали в Испании. Но, как и прежде, ни одному гонщику не удалось выиграть все три Гранд-тура...

Джиро д’Италия

На этот раз, скорее в честь столетия, гонка проводилась только на территории Италии, по традиции приняв старт 5 мая. Она начиналась на острове Сардиния, затем перебралась в Сицилию, откуда отправилась на север страны, в Калабрию, миновала Альпийские районы, чтобы, преодолев путь протяжённостью в 3572,2 км, закончить его в Милане. Здесь темпераментные итальянские «тиффози» горячо приветствовали серебряного призёра Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро-2016 26-летнего голландца Тома Дюмулена, который впервые выиграл Гранд-тур, затратив на прохождение всех этапов 90 часов 34 минуты 54 секунды, выиграв при этом два этапа, в то время как спринтер из Колумбии Фернандо Гавирия четыре раза первым пролетал над белой финишной чертой. Интересно отметить, что Том только с десятого тура натянул на свои мощные плечи мастера раздельных гонок розовую майку лидера и сохранял её до девятнадцатого этапа, пока на штурме горной вершины его не «раздел» невысокий, щуплый колумбиец Наиро Кинтана, который до этого момента, как и австриец Лукас Пестлбергер, немец Андре Грайпель, Гавирия, молодой люксембуржец Боб Юнгельс, уже успел покрасоваться в «кольчужке» лидера. Но Наиро, заполучив во второй раз майку лидера, удержал её лишь до последнего этапа, где его в раздельной гонке на время на 31 сек. сумел опередить Дюмуленио, ставший победителем «Джиро-2017». Второе место осталось за Кинтаной, третье — за Винченцо Нибали, четвёртое — за французом Тибо Пино, а пятое — за чемпионом России 27-летним Ильнуром Закариным, который уступил победителю гонки 1 минуту 56 секунд. В очковой классификации лучшим был Фернандо Гавирия, «горным королём» — испанец Микель Ланда, а «молодым задирой» — Боб Юнгельс.

Тур де Франс

Ещё участники гонок по дорогам Италии, как говорится, не успели перевести дух, как 1 июля из немецкого Дюссельдорфа стартовал французский «Тур», который на этот раз заглянул в Германию, Бельгию, Люксембург. Первую неделю гонка колесила по Арденнам, Вогеза, Юра, вторую — проходила по Пиренеям и Центральному массиву, третью — шла от Альп до Средиземного моря, чтобы, пройдя 3540 км, 23 июля финишировать на Елисейских Полях в Париже. За весь этот труднейший путь в жёлтой майке лидера ехали лишь трое гонщиков: американец Герайнт Томас, двукратный победитеь «Тура» темнокожий ангичанин Крис Фрум и итальянец Фабио Ару, который на два этапа смог отнять майку у Криса, но мулат сумел его не только догнать, но и обогнать, чтобы затем восемь этапов до финиша в столице Франции её никому не отдавать, закончив гонку за 88:20.56. В третий раз он стал победителем «Тур де Франс» (не выиграв на этот раз ни одного этапа). Крис на 54 сек. опередил колумбийца Ригоберто Урана и больше чем на две минуты — француза Ромена Барде.

В очковой классификации сильнейшим был австралиец Майкл Мэттьюс, «горным королём» — француз Варран Баргий, «зацепивший» два труднейших этапа в Альпах, а лучшим молодым гонщиком стал британец Саймон Йейтс. На равнине вне конкуренции был немецкий спринтер Марсель Киттель, выигравший пять этапов. Но, увы, как только пелетон начинал карабкаться в горы, для Марселя наступал капут. Россияне на этот раз не участвовали в «Туре».

Вуэльта

Испанская гонка стартовала 12 августа во французском Ниме, чтобы 10 сентября завершить свой более чем 3315-километровый путь в Мадриде. И уже с третьего этапа в лидеры вышел британец Крис Фрум, который никому на следующих восемнадцати этапах не уступал красную майку лидера. В ней он финишировал в Мадриде. Его основными соперниками на равнине и в горах, в индивидуальных гонках на время стали хорошо зарекомендовавшие себя на «Джиро-2017» итальянец Винченцо Нибали и россиянин Ильнур Закарин, которым, в свою очередь, пришлось отражать атаки голландца Вилко Келдермана и легендарного испанца Альберто Контадора. Фрум сумел отпраздновать вторую победу на Гранд-туре в нынешнем сезоне, ещё раз продемонстрировав своё выдающееся мастерство. На весь путь он затратил 82:30.02, опередив Нибали на 2 минуты 15 секунд, а впервые занявшего третье место на Гранд-турах нашего Закарина — на 2.51. Кроме этого, англичанин стал лучшим в очковом зачёте, выиграл два этапа в горах, но уступил титул «горного короля» испанцу Давиде Виллелле. Ну, а на равнинных этапах вне конкуренции был итальянский спринтер Маттео Трентин, который стал победителем четырёх этапов, в том числе и финишного в Мадриде. Фрум сказал, что теперь его мечта выиграть «Джиро д’Италия», чтобы войти в «великолепную шестёрку» гонщиков мирового класса, которым удавалось в разные годы побеждать на всех трёх Гранд-турах. В неё входят бельгиец Эдди Меркс, французы Бернар Ино и Жак Анкетиль, итальянцы Феличе Джимонди и Винченцо Нибали, испанец Альберто Контадор. Из этих выдающихся мастеров шоссейных трасс пока продолжают выступать Контадор и Нибали.