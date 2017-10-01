События на любой вкус

Борьба с таксистами-нелегалами, новый хозяин Феодосии и чистки в «Крымэнерго»

На этой неделе на полуострове произошло немало примечательных событий. Администрация Симферополя, например, начала наконец штрафовать жителей Старого города за слив жидких бытовых отходов на тротуары и проезжую часть, а Госкомнац попросил Массандру поделиться землей в Ялте и Судаке под участки для бывших участников самозахватов. Республиканский автодор никак не может найти подрядчиков для реконструкции дорог в селе Оленевка, а ЧП на сетях водоснабжения в столице Крыма и в Саках оставили без воды 5,5 тысяч человек. Также среди крымского руководства произошли очередные крупные кадровые ротации, а за нелегальных таксистов решили взяться, похоже, всерьёз. Об этом мы и расскажем поподробнее.

«Чёрный» трафик

Борьба за безопасность пассажирских перевозок и повышение популярности полуострова у туристов добралась до сферы перевозок в такси. В этой борьбе задействованы и республиканские власти, и налоговые инспекторы, и сотрудники ГИБДД. Причём, работа идёт сразу в нескольких регионах Крыма (и в Евпатории, и в Симферополе, и на ЮБК), где, в частности, межрайонная инспекция ФНС № 6 по Крыму взяла на контроль деятельность физлиц, оказывающих услуги по перевозке без государственной регистрации. «Граждане, которые приняли решение осуществлять перевозки пассажиров и багажа легковыми такси на территории Республики Крым, согласно нормам законодательства, должны зарегистрироваться в органах налоговой службы для осуществления соответствующей хозяйственной деятельности либо официально трудоустроиться на фирмах, предоставляющих на основании выданных министерством разрешений услуги легкового такси, — пояснили процедуру в минтрансе. — В период с 1 января 2016 года по 20 июня 2017 года министерством оформлено 5468 тысяч разрешений». И приводят данные: с начала 2016 года до настоящего момента прекратили деятельность 278 индивидуальных предпринимателей, недействительными значатся 807 разрешений. При этом фактическое число таксистов в Крыму и Севастополе существенно отличается от официально зарегистрированных. Преобладающее большинство перевозчиков предпочитают работать нелегально. Кто-то пеняет на низкие цены на перевозку пассажиров, устанавливаемые таксомоторными службами, из-за чего затраты на получение разрешения не окупаются. Другие воспринимают работу в такси как дополнительный и нерегулярный заработок. Поэтому и не видят смысла оформлять документы. Вот для поиска таких граждан, работающих вне правового поля, ГИБДД и проводит специальные рейды. За несколько недель было выявлено более 700 нарушений. 134 касались эксплуатации такси с техническими неисправностями, при которых эксплуатация запрещена. На втором месте — работа таксиста без путевого листа — 92 случая. Третье место по количеству выявленных фактов — 87 случаев — управление транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный фонарь легкового такси. «За данное нарушение предусмотрена административная ответственность в размере 5000 рублей», — комментируют в ГИБДД.

Очередные кадровые перестановки

Наиболее значимыми кадровыми переменами отметилась на этой неделе Феодосия, где депутаты горсовета избрали Сергея Фомича главой городской администрации. За его кандидатуру проголосовал 21 депутат из 23 присутствовавших на сессии. «Как бы ни был профессионален руководитель, один он ничего не сможет сделать. Главное — сформировать команду, я это говорю как администрации, так и горсовету», — прокомментировала это событие вице-премьер Крыма Лариса Опанасюк. Она отметила, что конкурс проходил пять часов и было большое количество кандидатов. «Впервые мы принимали звонки от жителей, никто из администрации и (городского) совета не знал, что будут такие звонки. Результаты комиссии совпадают с мнением общественности — почти все звонки поступили в поддержку Фомича», — сказала Опанасюк. Избранный глава администрации Феодосии, в свою очередь, озвучил основные цели своей работы. «Цель моей работы — взаимодействие с депутатским корпусом и общественностью, сделать город лучше», — сказал он.

А в Ялте пока остаются без градоначальника (должность главы администрации остается вакантной с июля после ухода в отставку прежнего руководителя администрации Андрея Ростенко, временно исполняет эти полномочия первый замглавы администрации Елена Сотникова). Хотя местный горсовет и объявил конкурс на замещение должности главы администрации города, конкурс назначен только на 30 октября. Также решением сессии назначена половина членов конкурсной комиссии, в которую вошли управляющий делами Ялтинского горсовета Наталья Исаева, заместитель начальника управления организационно-правового обеспечения горсовета Инна Генн, депутат городского совета Екатерина Качко и директор МКНМУ «Городской методический кабинет» управления образования администрации Ялты Светлана Дудушкина.

Но, тем не менее, у того, кто выиграет конкурс на должность главы администрации Ялты, уже есть свои замы. Ведь ялтинские депутаты на этой неделе согласовали назначение сразу четырех заместителей главы администрации города. Как сообщил председатель городского совета Роман Деркач, эти должности были вакантными после ухода Ростенко, ведь тогда же уволились и несколько его заместителей.

Новыми заместителями стали Светлана Адонина, в течение шести последних лет работавшая заместителем главы администрации Йошкар-Олы, Виктория Тихонова, с 2014 года занимавшая должность заместителя председателя Комитета конкурентной политики Республики Крым, а также Михаил Антошкин и Константин Шимановский, возглавлявшие с 2014 года соответственно Гаспринский и Массандровский территориальные органы администрации Ялты.

А громкая отставка на этой неделе связана со сменой руководства государственного унитарного предприятия «Крымэнерго». Счетная палата Крыма в ходе проверок обнаружила множественные нарушения в работе этого ГУПа и Виктор Плакида, который более трёх лет занимал пост руководителя «Крымэнерго», пост этот вынужден был покинуть. Новым генеральным директором назначен Алексей Татаренков, который прежде был первым заместителем гендиректора «Крымэнерго». Смена руководства обусловлена рядом проблем, в том числе с реализацией федеральной целевой программы развития региона. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. «Это в том числе вопросы успеваемости, вопросы реализации федеральной целевой программы, — объяснил он. — Программа по строительству сетей — допустим, аэропорт Симферополь — провалена была практически в полном объёме: не было синхронизации действий со строителями, документы валялись по разным кабинетам. Ответственное должностное лицо, к сожалению, пальцем о палец не ударил — выступал просто сторонним наблюдателем».