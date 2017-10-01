Оставьте иллюзии!

Российский Крым становится всё более привычным в сознании западной аудитории

На этой неделе зарубежные СМИ снова показали карту, на которой, вопреки желаниям Киева, Крым обозначен как территория России, обратили внимание на заявления известного немецкого политика и заинтересовались аграрными делами полуострова.

Россия никогда не отдаст Крым

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Крым никогда не перестанет быть частью России. Шредер в интервью журналу Stern пояснил, что «ни один российский президент не выведет Крым из состава страны». Шредер подчеркнул, что Берлин очень сильно рискует разрушить связи с Москвой и посеять раздор между народами, связанными общей историей, настаивая на возвращении Крыма. В материале также говорится в том, что «новая восточная политика» канцлера ФРГ Вилли Брандта помогла Бонну установить диалог со странами народной демократии. Именно она должна стать примером для нынешних немецких властей, подчеркнул Шредер. По его словам, ни в коем случае нельзя «ориентироваться на интересы США» в вопросе российско-немецких отношений. «Штатам не нужна сильная Россия. Европа, прежде всего Германия, имеет иные интересы», — сказал он.

Правильных карт всё больше

Очередной скандал с картой, на которой Крым обозначен правильно — как территория России, — случился с подачи итальянской телекомпании World Fashion Channel Europa S.R.L. Украинские власти, конечно, направили письмо руководству телекомпании, в котором предъявлены требования об удалении карты с российским Крымом. Если телеканал проигнорирует требование, Украина пригрозила прекратить ретрансляцию программы World Fashion Channel на территории Украины. Напомним, что ранее итальянский телеканал уже публиковал карту России с Крымом, а итальянская делегация посещала Крым, несмотря на европейские санкции и угрозы со стороны Украины.

Экспорт наш

В августе 2017 года зерно из Крыма экспортировалось в шесть стран мира. Всего экспортировано 105,7 тыс. тонн зерновых. Зерно доставлялось в Сирию, Саудовскую Аравию, Турцию, Ливан, Индию, Албанию. Индия закупала исключительно горох, Саудовская Аравия — ячмень, Ливан и Албания — пшеницу. Турция, кроме пшеницы, закупила также семена льна. Крымское зерно экспортируется через Севастопольский (61,5%), Керченский (30,7%) и Феодосийский (7,8%) морские порты. Возобновилась рейдовая перевалка (доставка зерна баржами на крупнотоннажное судно, находящееся за пределами портов), и через рейд крымское зерно отправляется маркированное как российское. Схемой рейдовой перевалки пользуются в основном крупнейшие компании-экспортеры, имеющие значительные объемы груза и отлаженную цепочку поставки товара от производителя до конечного покупателя.

Украинцы приедут?

Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что в съезде украинского народа в Крыму примет участие делегация Украины. Мурадов рассказал: «На круглый стол приглашены представители из целого ряда государств, в том числе с Украины и из Донецкой и Луганской народных республик. Конечно же, будут представители украинской общины России, которая весьма у нас уважаема, сильна и активно участвует во всех сферах жизни Российской Федерации». Вице-премьер Крыма также подчеркнул: «Мы будем делать все, чтобы не ставить их в ситуацию риска политического и физического, потому что люди в Киеве сидят мстительные. Уже тысячи людей за решеткой находятся, поэтому, конечно, мы будем их оберегать, но, тем не менее, они с нами, они будут участвовать». По мнению Мурадова, съезд и участие в нем украинской делегации покажет, что «не киевская националистическая власть представляет украинский народ». Вице-премьер Крыма отметил: «Есть другая Украина, другие украинцы, которые свой цивилизационный выбор много веков назад сделали».