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«Лишний» человек

Кому мешает пенсионер из Октябрьского?

Обглоданные огнём почерневшие стены, обнажённые балки перекрытий, не успевший выветриться удушливый запах гари. За последние два месяца один из домов в центре посёлка Октябрьское горел уже дважды. Оба раза пожарные успевали справиться с огнём, однако соседи предполагают, что пожары происходят не случайно. Вот только пока не могут определиться с версией: то ли пожилой хозяин участка сам поджигает своё имущество, то ли это делает кто-то со стороны, надеясь таким образом выжить старика из собственного дома.

Пожар за пожаром

Виктор Подгорный практически всю жизнь прожил в посёлке Октябрьское Красногвардейского района. Занимал хорошую должность — был директором местного кинотеатра. Его знали и уважали во всём посёлке. Жена, двое сыновей, дом в самом центре Октябрьского — казалось бы, образец успешного человека. Но так вышло, что старший сын умер, младший переехал в Армянск, а четыре года назад скончалась супруга. И остался Виктор Павлович в 84 года совсем один в своём некогда большом и ухоженном доме. Благо, трижды в день к старику приходит социальный работник: готовит, убирает в доме, следит за порядком, ухаживает за пенсионером, когда тот болеет.

Не так давно Виктор Павлович переписал имущество на своего единственного сына, Александра. При этом все в округе знают: наследник после смерти отца жить в Октябрьском не станет, а участок продаст. Дом находится в центре посёлка, на улице Карла Маркса. Расположение исключительно удобное: совсем рядом рынок и другие коммерческие объекты — здесь, в сущности, сосредоточена вся местная инфраструктура. Плюс постройка стоит на достаточно обширном наделе земли. В общем, если верить соседям, в последнее время многие интересуются лакомым участком. Поговаривают даже, что уже есть потенциальные покупатели. Получается, грядущей сделке мешает лишь пожилой и одинокий обитатель дома.

Учитывая все обстоятельства, не мудрено, что случившиеся недавно сразу два пожара насторожили поселковую общественность. Тем более что произошло всё при достаточно странных обстоятельствах. В первый раз загорелась веранда — пристройка, в которой когда-то была летняя кухня. Пожар начался поздно вечером, примерно в начале одиннадцатого. Сосед из дома через дорогу, первым увидевший пламя и прибежавший на место происшествия, успел выбить окно спальни Виктора Павловича и вытащить спящего старика до того, как дым заполнил помещение. Вскоре прибыл пожарный наряд МЧС, и огонь удалось остановить до того, как он охватил весь дом. Однако веранда сгорела практически дотла.

Спустя несколько недель, 21 сентября, случился новый пожар. На сей раз горел гараж — совсем рядом с домом. Началось всё снова поздним вечером. Огонь быстро перекинулся с кровли постройки на крону стоящего рядом дерева, а оттуда — на соседский сарай.

«Такой страшный пожар был! Слава богу, огонь не добрался до дома, — рассказывает соседка Виктора Павловича Елена Краснянская. — Такого страху натерпелась — уже неделю не могу спокойно спать. Говорят, горело так сильно, что огонь было видно с трассы. Я после пожара пошла в полицию — надо же было выяснить толком, что случилось: поджог или самовозгорание. Но правоохранители в ответ только посмеялись: подумаешь, сарай загорелся. Несущественные повреждения, сказали. Но что, если бы не успели потушить? Загорелись бы все дома в округе».

Жилые постройки, сараи, сеновалы и дровяные склады на улице Карла Маркса действительно стоят в опасной близости друг к другу. А между ними к тому же сплошь густые сады. В общем, огню есть где разгуляться. Вот почему сейчас соседи живут в постоянном напряжении: кто знает, чем может закончиться следующий пожар.

Сплошные догадки

Поскольку полиция не действует, люди вынуждены самостоятельно строить версии о причинах частых пожаров. Одни считают, что дело всё-таки в недвижимости, на которую кто-то уже основательно положил глаз и теперь пытается выжить старика с участка. Другие считают, что Виктор Павлович сошёл с ума на склоне лет и сам поджигает собственное имущество. Несколько соседей даже порывались писать коллективное заявление, чтобы пенсионера забрали в дом престарелых или в психиатрическую лечебницу.

«Да, у него старческая деменция, есть склероз, но это не удивительно для такого возраста. А в целом он совершенно вменяем. Был бы он ненормальным, я бы заметила, — уверяет Людмила Хирьянова, социальный работник, присматривающая за Виктором Павловичем. — Он у нас под полнейшим присмотром. Даже если меня нет на месте, за ним следит соседка Лена — чуть что, сразу мне звонит. В общем-то, мы не обязаны смотреть за ним постоянно, но нам просто жаль человека».

Против версии о том, что пенсионер сам является поджигателем, свидетельствуют ещё два факта. Во-первых, у него отсутствует доступ к огнеопасным предметам. В доме нет ни спичек, ни зажигалок. Даже плиты нет. Так что если бы Виктор Павлович и надумал сжечь дом, сделать это ему практически нечем. Во-вторых, Людмила каждый вечер укладывает подопечного спать и только после этого запирает дверь и уходит домой. Когда случился первый пожар, соседи выбили окно и вытащили пенсионера почти спящим. Что же получается? Человек лёг спать, затем поднялся, поджог своё имущество, снова лёг и даже успел уснуть? Опять же, горит всякий раз вечером. Коль уж пенсионер сам устраивает поджоги, почему он не делает этого днём? Какая невменяемому разница?

Интересно, что в гараже гореть было практически нечему: помещение стояло почти пустое. Стол да шкаф — вот и вся обстановка. Но при этом, говорят соседи, огонь полыхал настолько сильный и страшный, будто кто-то предварительно облил здание каким-то горючим веществом. Возможно, некоторую ясность внесут результаты экспертизы МЧС. По крайней мере, станет известна причина возгорания.

Кстати, после каждого пожара соседи пытались связаться с сыном Виктора Павловича, что, надо сказать, оказалось делом непростым: Александр никому из соседей отца не даёт свой номер телефона. Правда, говорят, недавно он появился в посёлке на пару дней, но даже не удосужился расчистить отцовский двор от последствий пожара — заняться этим пришлось работникам соцслужбы.

Владимир Мельников, председатель Октябрьского сельского совета — глава администрации Октябрьского сельского поселения:

«Жители улицы Карла Маркса обращались ко мне по поводу ситуации с Виктором Павловичем Подгорным. Депутат поселкового совета выезжал на место, составил акт об условиях проживания. На его основании мы обратились в соцслужбу — попросили направить работника. Всё-таки человек очень пожилой, нуждается в присмотре, который сейчас ему обеспечивают. К сожалению, больше мы помочь ничем не в силах — это за пределами полномочий администрации. К тому же у Виктора Павловича есть сын. Мы сейчас как раз его ищем — хотим пообщаться, попытаться поговорить по-человечески, объяснить, что о престарелом отце всё-таки нужно заботиться».

Елена ЮМАНОВА
Фото Е. Юманова
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 450 от 6 октября 2017 года

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Просмотров: 198 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:48

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