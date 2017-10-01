За хлебную должность

Почему члены кооператива уже год не могут сменить своего председателя?

Конфронтация практически в стиле лихих 90-х уже год существует в посёлке Молодёжное Симферопольского района. Члены гаражного кооператива, недовольные поведением председателя, пытаются сместить его с занимаемой должности. Однако сделать это, как оказалось, совсем не просто.

Бессменный председатель

В гаражно-строительном кооперативе «Молодёжный» 250 гаражей. Его бессменным председателем вот уже восемь лет является некий Анатолий Бондарь. Поначалу претензий ни к нему, ни к его работе не было, но со временем члены кооператива стали регулярно сталкиваться, как они уверяют, с откровенным хамством и самоуправством главы ГСК. При этом последний категорически отказывался, по их словам, предоставлять собственникам гаражей какую-либо отчётность об использовании взносов. А не так давно Бондарь, говорят, самовольно построил на территории кооператива несколько навесов, продал их и теперь якобы взимает с новых хозяев какие-то поборы, которые нигде документально не фиксируются.

Кроме того, у граждан возникли подозрения в том, что председатель «ворует электроэнергию у некоторых членов кооператива». Дело в том, что один из них (довольно известный в Крыму иллюзионист Владимир Полищук) провёл к своему гаражу автономную линию. В помещении он держал голубей и отапливал его с помощью электрообогревателя. Полгода назад артист вывез птиц и всё оборудование, так что гараж стоял пустой. Тем не менее на счётчике за шесть месяцев каким-то образом набежало 600 кВт. В это же время Бондарь проводил сварочные работы — возводил те самые вышеупомянутые навесы.

«Доказать свою правоту я не могу — никаких экспертиз не проводилось, — объясняет Владимир Полищук. — Почему думаю, что это сделал именно Бондарь? Потому что такое количество электроэнергии кто-то из соседей использовать просто не смог бы. А ему этого объёма как раз хватило бы на сварочные работы. Моя ошибка, что я не обесточил полностью свой гараж, когда вывез из него вещи. Но просто не ожидал такой наглости».

В общем, сытые по горло поведением председателя, члены кооператива приняли решение о его переизбрании. Никто не ожидал, что сместить Анатолия Бондаря окажется задачей практически невыполнимой. Первое собрание по этому поводу состоялось ещё прошлой осенью, однако председатель объявил его результаты недействительными: голосование якобы проводилось не по уставу. При этом предъявить данный документ общественности Бондарь наотрез отказался. Членам кооператива пришлось заказать в налоговой инспекции новый устав и провести повторное собрание. Оно состоялось в марте этого года. По его итогам был, наконец, избран новый председатель. Однако глава кооператива отказался покидать занимаемый пост. Собственникам гаражей пришлось нанять нотариуса и зарегистрировать новую организацию. Однако Бондарь не отставал: он подал в налоговую свои данные, чтобы зарегистрироваться в качестве руководителя новообразованного кооператива.

«Сейчас мы написали заявление в прокуратуру с просьбой проверить поданные им документы на подлинность, — говорит член правления ГСК „Молодёжный“ Олег Пронин. — Мы не суд и не полиция, но, на наш взгляд, бумаги подложные. На общем собрании за избрание нового председателя проголосовало большинство членов кооператива. Кто в таком случае мог поддержать кандидатуру Бондаря? Получается, он подделал подписи».

Бумажная конфронтация

Пока в прокуратуре идут разбирательства по поводу подлинности поданных Анатолием Бондарем документов, в налоговой уже успели зарегистрировать его кандидатуру в качестве председателя нового ГСК. Теперь, рассказывают члены кооператива, «Бондарь ходит гоголем», заявляя при каждом удобном случае, что за ним стоят серьёзные люди, а значит, управы на него не найти.

Окончательно возмущённые владельцы гаражей на очередном собрании решили больше не платить членские взносы. Тем более что им до сих пор не были представлены отчёты об использовании ранее сданных денег.

«Сейчас Анатолий Бондарь выставляет нас злостными неплательщиками и бунтарями. Он стал звонить всем членам кооператива, требовать денег, угрожать, что подаст на нас в суд, — рассказывает Олег Пронин. — А люди, сами знаете, по-разному такое воспринимают. Некоторые сдались, снова стали платить взносы. При этом поражает бездеятельность правоохранительных органов. Мы обратились в две прокуратуры: районную и городскую, в полицию, а толку никакого».

Разумеется, мы предоставили возможность высказаться и второй стороне конфликта — Анатолию Бондарю. Он утверждает, что оппоненты сами подделали документы, чтобы незаконным образом сместить его с должности. Претензии и обвинения членов кооператива председатель ГСК считает необоснованными и надуманными. Тем более что, по его словам, всю документацию, в том числе и финансовую отчётность, недавно проверяли налоговая, Следственный комитет и прокуратура. Никаких нарушений обнаружено не было.

«Сейчас я не могу предоставить вам всю информацию по данному конфликту, поскольку по моей инициативе идёт разбирательство в полиции и прокуратуре, — комментирует Анатолий Бондарь. — Могу лишь сказать, что якобы избранный членами кооператива новый председатель подделал документы, подтверждающие, что за него проголосовало большинство. Но пока у меня не будет официальных ответов из правоохранительных органов, я не хочу давать никаких интервью. Однако из-за всего этого инцидента я уже два месяца не могу платить налоги и зарплату сторожам, которые работают в кооперативе. Сейчас из-за этого я жду санкций по линиям инспекции по труду и налоговой инспекции. Это очень серьёзная ситуация. Я проработал на посту председателя восемь лет, и никогда ничего подобного у нас не случалось. У меня есть трения с некоторыми членами кооператива, но считаю, что решаться все вопросы должны в рамках закона».