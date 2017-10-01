«Корсары» XXI века

Хроники черноморского судоходства в современных реалиях

Периодически из-за Перекопа приходят гневные сообщения, что, дескать, вновь без ведома властей Украины крымские порты посетили иностранные суда. Реальность никак не стыкуется с желаниями Киева — в Чёрном море идёт своя насыщенная и активная жизнь, условием которой стало полное пренебрежение украинским мнением по поводу крымского вопроса. Да и с чего бы? Если есть реальный российский Крым, играющий в товарообороте региона важнейшую роль, Крым, где для судов из-за рубежа обеспечены все необходимые условия и безопасность, почему бы не заходить в крымские порты?! Да и для экономики полуострова этот фактор — позитив. Но украинская сторона пытается, тем не менее, представить происходящее как некое пиратство, а капитанов заходящих в крымские порты судов, — как своего рода корсаров XXI века, топящих «европейские» законы в Чёрном море ради наживы.

«Украинские судовладельцы тоже в теме. «Святой Пётр», «Афина» и «Алина». Суда ходят под разными флагами, но все принадлежат одесским компаниям. Балкеры принимали крымское зерно в российских территориальных водах»

Показатели и факты

Первые явные показатели того, что в Чёрном море идёт своя, так сказать, бизнес-жизнь, и что это — «возмутительное, по сути, пиратство» для украинской стороны, появились ещё два года назад. Было понятно, что, несмотря на окрики из Киева и взывания о помощи к «международному сообществу», множество судов разных стран уверенно с самых первых дней российского Крыма держало курс на три главных порта полуострова: Севастопольский, Феодосийский и Керченский.

К примеру, по итогам 2015 года грузооборот Севастопольского морского порта, который объединяет бывшие рыбный и торговый порты, составил 313 тыс. тонн, или около 30 тыс. тонн в месяц. В 2016 году этот показатель увеличился на 200 тыс. тонн. Конечно, порт принимает участие в федеральных целевых программах на общую сумму 1,2 млрд рублей. Но исключать влияния фактора прихода в порт иностранных судов на эти показатели, конечно, наивно. Иностранные суда с самого начала держат курс на Крым, ставший российским. Это факт. И совершенно игнорируют мнение украинской стороны с их смехотворными указами. Да и не только иностранцы. Сами украинские судовладельцы находят вполне возможным вести бизнес в российском Крыму. Например, в конце февраля этого года стало известно, что сразу три украинских судна участвовали в экспорте зерна из Крыма. Речь идёт о специализированных судах для перевозки грузов насыпью «Святой Пётр», «Афина» и «Алина». Суда ходят под разными флагами, но все принадлежат одесским компаниям. Балкеры принимали крымское зерно в российских территориальных водах от судов, которые выходили из портов Керчи и Севастополя. Кроме этих балкеров, по информации украинских наблюдателей, в экспорте зерна из Крыма в этом году якобы также участвовали суда из Турции, Румынии, Греции, Ливана и Сирии.

Есть сообщения и о том, что в порты Крыма в сентябре заходили иностранные суда под флагами Палау, Сьерра-Леоне, Того, Танзании, Мальты, Панамы и Коморских Островов.

А немного прежде появилась и трагическая новость: турецкий сухогруз Leonardo, ранее возивший сырье в Крым, в ночь на 27 августа раскололся пополам у входа в пролив Босфор. 114-метровый сухогруз под монгольским флагом начал перекашиваться и потерпел крушение у побережья Килоас в Стамбуле. Экипаж из 11 человек был спасен. Сообщалось также, что ранее судно неоднократно перевозило ильменит (титанистый железняк — природный минерал) для завода «Титан» в Крыму через керченский порт Камыш-Бурун.

В крымских портах всё больше иностранных флагов

«В период с 1 сентября по 1 октября текущего года зафиксирован заход 30 грузовых судов-нарушителей в порты Крыма. Из них 23 судна под флагом Российской Федерации и семь — под флагами других государств», — говорится в недавнем сообщении украинских властей. «Кроме того, зафиксировано пять судов под флагами Мальты, Панамы, Танзании, Того и России, которые находились в акватории портов Севастополя, Феодосии и Ялты без захода к терминалам порта». Там же уточняется, что суда совершили 79 заходов в порты Керчи, Севастополя и Феодосии.

Замки на воде

Начало украинского мифа о пиратском судоходстве в Чёрном море берёт начало в жарком июне 2014 года, когда Министерство инфраструктуры Украины издало приказ о закрытии крымских портов для международного судоходства.

Формально этот акт отчаяния поддержал ряд стран, но на деле суда под разными флагами продолжили заходить в крымские порты. Был период, когда это пытались неубедительно объяснить, к примеру, «расхождениями в документации», но вскоре тенденция обозначилась иначе: никакой политики, просто бизнес.

Кстати, стоит упомянуть, что одновременно с этим создались и совершенно другие условия для развития внутреннего российского судоходства. Условия более благоприятные, о чём, собственно, можно судить по всё увеличивающемуся количеству рейсов на круизных маршрутах. Появились и собственные новые фишки, вроде, к примеру, ставшего уже известным нового круизного лайнера «Князь Владимир». И это тоже может говорить об уровне безопасности в Чёрном море. Вопреки распространяемому украинской стороной мнению: дескать, из-за «пиратского» судовождения в Чёрном море снижается уровень комфортного мореплавания.

Делаются с той стороны и другие шаги для пресечения нежелательного для Украины судового «трафика» на Чёрном море. В этом году, 6 апреля, Кабинет министров Украины вновь отличился «виртуальным закрытием» — закрыл Керченский и Севастопольский морские и рыбные порты «в связи с невозможностью осуществления в них обслуживания судов и пассажиров, проведения грузовых, транспортных, экспедиционных работ и других», как гласит сайт этого учреждения.

Реакция Крыма последовала сразу: запрет Украины на эксплуатацию портов Крыма никак не отразится на их работе. Об этом тогда заявил журналистам министр транспорта республики: «Они (Украина) сделали это просто, чтобы нам настроение испортить. На нас это никак не отразилось. Мы нормально работаем. Это совершенно бессмысленное решение, нам оно никак не мешает работать».

Действительно, не отразилось. Но некоторые суда Украина всё-таки оштрафовала (другой вопрос, как она будет получать эти деньги, которые, естественно, не захотят ей платить).

В частности, несколько недель назад появилось сообщение, что Украина оштрафовала экипажи 38 судов, заходивших в крымские порты, на общую сумму в 240 тысяч гривен (около 600 тысяч рублей). Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. «Уже привлечены к ответственности команды 38 судов, которые подозреваются в заходах и нахождении в портах Крыма на общую сумму почти 240 тыс. гривен», — сообщили в погранслужбе сопредельного государства.

Жалоба в Стамбул

Неоднократно сообщалось, что суда Турции (паромы, в частности) заходят в Севастопольский порт, и, может быть, их больше всех в общем количестве иностранных судов, заходящих к нам. Следовательно, логично предположить, что с турецкой стороной у Киева «особый роман» по этому поводу. И особый подход к решению проблемы. Киев решил жаловаться и «сдавать базу». В частности, в конце сентября этого года одиозный генеральный прокурор Украины Юрий Луценко передал Турции список судов, заходивших в порты Крыма. Об этом на своей интернет-странице в Twitterе написал тогда же посол Украины в Турции Андрей Сибиха. «Перечень судов-нарушителей, которые заходят в порты Крыма, передан турецкой стороне», — сообщил Сибиха. И уточнил, что в Турции он встретился с министром юстиции республики и главным публичным прокурором провинции Анкара. Как говорят эксперты, уровень вышеуказанной встречи позволяет весьма скептически предполагать возможность каких-либо мер реагирования турецкой стороной на предоставленный список. Так что, похоже, «корсары» будут по-прежнему бороздить просторы Чёрного моря.

В этом году крымские аграрии собрали рекордный за восемь лет урожай зерновых — более 1,7 млн тонн. Часть нового урожая уже ушла на экспорт. Только за август текущего года за границу отправили 105,7 тыс. тонн зерновых. Зерно из Крыма поставлялось в Сирию, Саудовскую Аравию, Турцию, Ливан, Албанию и Индию