Счастье, утерянное вместе с Крымом

Южные истории в судьбе Марины Цветаевой

26 сентября (8 октября) — 125 лет со дня рождения «одного из самых любимых и значимых» русских поэтов, прозаика и переводчицы, женщины «слишком талантливой, чтобы быть счастливой», Марины Цветаевой.

Негромкая дата

В Крыму главное событие года, объявленного Москвой «цветаевским», празднуют без особого размаха. Ничего схожего с громким чествованием еще одного юбиляра — Айвазовского. Главное мероприятие в честь дня рождения величайшей российской поэтессы провели на местном официальном уровне, мягко говоря, загодя, еще в июле «в рамках комплексного плана празднования памятных, знаменательных и юбилейных дат 2017 года». Почему все же так рано? Видимо, чтобы не повторяться, его совместили с восьмилетием со дня открытия музея Марины и Анастасии Цветаевых. В итоге получился довольно камерный музыкально-поэтический вечер для местных интеллектуалов. В нем были задействованы музыканты Игорь Ковалевский и Владимир Комогорцев, исполнившие песни на стихи юбиляра и ее собратьев по перу времен Серебряного века; а также феодосийские поэты Михаил Облётов и Александр Альянаки с авторской поэзией о Марине Цветаевой, ее дружбе с Максимилианом Волошиным, а также собственно о музее.

Наступила осень, дата приближалась. И самым анонсированным крымским событием в часть Марины Цветаевой стал моноспектакль «Комедиант» театра-студии «Дом» из Иванова...

Что ж, наверное, все логично, поскольку речь идет о Цветаевой, никогда не приветствовавшей всякого рода официоз и знавшей «И будет жизнь с ее насущным хлебом, / С забывчивостью дня. / И будет все — как будто бы под небом / И не было меня!».

Дары от Иоаннов

Сама Марина Цветаева тоже отмечала свой день рождения не совсем по календарю. Правда не на несколько месяцев раньше, а на день позже — 9 октября, когда все православные чтят память одного из ближайших учеников Христа Иоанна Богослова, или, как его еще называют, Апостола Любви: «Красною кистью / Рябина зажглась. / Падали листья, / Я родилась. / Спорили сотни / Колоколов. / День был субботний: Иоанн Богослов».

Отца Марины тоже звали Иоанн, Иван Владимирович. Был он профессором Московского университета, известным филологом и искусствоведом. Именно от него дочь получила множество почти святых даров — поэтический дар, тонкую душевную организацию, острое до боли восприятие прекрасного и утонченную беззащитность перед реальным миром, характерную для истинных интеллигентов. И он же, отец, впервые показал Марине ее «землю обетованную» — Крым.

Панацея от бед

Осенью 1902 года из-за обнаруженного у матери Марии Александровны Цветаевой туберкулёза Марина вместе с семьёй уехала на Итальянскую Ривьеру, жила в Нерви близ Генуи.

Так прошло три года. Желаемого улучшения у Марии Александровны так и не наступило. И глава семейства, Иван Владимирович, наконец, пришел к выводу, что поговорка «Нет пророка в своем Отечестве» придумана для него. Ирония над «фомами», не верующими в возможность обретения лучшей жизни в родных краях навела профессора-интеллектуала на мысль поискать здоровья для жены на юге России. Эта мысль казалась тем более верной, что очень и очень многие — и представители творческой интеллигенции, и даже особы царских кровей — считали Крым панацеей от своих столичных бед и меланхолий.

Таким образом, в 1905 году Марина Цветаева вместе со своими родителями и сестрой Анастасией отправилась в южные края. Поездом они добрались до Севастополя. В этом городе Марина наконец-то опять встретилась с любимым морем. Через много лет в своих «Воспоминаниях» Анастасия Цветаева напишет своего рода оду тем дням: «Море... Мы не видели его с Нерви... Как пахнет морем! Запах родной, и морская звезда, и водоросли, точно тучка сетей. Но цвет моря совсем другой: не зеленое, как Средиземное, а темно-синее». Но не только хорошие воспоминания оставит о себе тогда Черное море — оно вдоволь помучает сестер, когда они пароходом отправились к конечной цели своего путешествия, в Ялту. «Море до Ялты так качало наш пароход, что мы обе измучились. Мама, помнится, не страдала от качки, папа тоже» (А. И. Цветаева «Воспоминания»).

Ялтинский дядюшка

В Ялте Цветаевы остановились на даче двоюродного брата отца, врача и писателя Сергея Яковлевича Елпатьевского (1854-1933)...

Если имя Марины Цветаевой, в силу масштабности личности, в Крыму не забыто хотя бы для галочки, то имя Елпатьевского давно потерялось в метаморфозах времени. А забывать такие имена нежелательно. Потому как Сергей Яковлевич жил в Ялте достаточно долго и сделал для Крыма относительно много. Причем деяния Елпатьевского вполне можно отнести к тем, что именуются «примером для потомков». Именно он был непосредственным инициатором открытия пансиона «Яузлар» для неимущих туберкулезных больных (ныне санаторий им. А. П. Чехова«) и как врач принимал самое непосредственное и самое горячее участие в поисках панацеи от тяжелого недуга.

В Ялте Елпатьевский подружился с Чеховым. Почти одновременно, словно наперегонки, они начали строить свои дома. Речь, конечно же, идет о «Белой даче» Антона Павловича, которую Сергей Яковлевич за скромные размеры прозвал «Дырой», и трехэтажном особняке Сергея Яковлевича на холме Дарсан, получившем от Чехова шутливое наименование «Вологодская губерния». В «губернии» тогда побывали многие из тех, кого сегодня называют «цветом отечественной интеллигенции», — Бунин, Куприн, Горький, Андреев... И вот, наконец, сюда прибыли и Цветаевы..

«...Ялта-красавица! Как понятно стало это ходячее слово — как только мы очутились на Дарсановской горке!... Вверх, вверх, меж стенок садов, изгибается дорога, мимо аптеки, женской гимназии, мимо дворца эмира Бухарского, пока не упирается в дачу Елпатьевского: белая, двухэтажная, с двухэтажной террасой в полдома шириной, свободна от тени и зелени, открытая ветру и взгляду на море, далеко внизу за домами, сизо-черной чертой... За дачей — округлость горы...» — восхищалась в своих «Воспоминаниях» Анастасия Цветаева.

Весь второй этаж в доме Елпатьевского снимала некая Елизавета Федоровна Лужина. Эта женщина и сдавала комнаты, так сказать, в субаренду. Цветаевым она сдала две, смежные. В той, где имелся выход на террасу, разместилась Мария Александровна, в другой девочки — Марина и Анастасия... Прожили они там почти год.

Теперь особняк, в строительство которого Елпатьевский когда-то вложил 28 тысяч рублей, где он жил, принимал именитых и знаменитых гостей, где держал пансион, превратился в банальный многоквартирный дом, к которому никто по-особенному относиться не собирается (можно и кондиционеры на фасад выносить, и стеклопакеты ставить какие бог на душу положит), даже мемориальной доски здесь не имеется... Даже современный адрес этого дома, учитывая, что он некогда именовался «Вологодской губернией» и был центром русской интеллигенции, вызывает противоречивые чувства — Ялта, ул. Леси Украинки, 12.