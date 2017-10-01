Сезонные заботы

Дегустация урожая, борьба за красоту, безопасность передвижения на своих двоих и всевидящее око для любителей погонять

Противостояние непогоде

Четыре совета ухода за сухими губами

1. Нужно следить, чтобы губы были постоянно увлажнены, потому вместо помады или поверх нее следует накладывать блеск. Он отлично смягчает кожу губ, и делает их более объемными и красивыми. Противницам блеска подойдет альтернативный вариант: перед нанесением помады губы слегка смазывают детским кремом или бальзамом.

2. За сухими губами нужно ухаживать и ночью. На ночь на губы наносят детский крем или бальзам. Они отлично увлажняют кожу, и к утру на губах исчезают все мелкие трещинки.

3. Стойкой помадой следует пользоваться только в экстренных случаях, поскольку она сушит кожу.

4. Не помешает губам и экспресс-маска. Например, такая. Смешиваем сливки или сметану с небольшим количеством морковного сока и наносим на губы.

Пешеходы на колесах

Госавтоинспекция разъясняет правила безопасности при управлении гироскутерами и электросамокатами

С точки зрения правил дорожного движения, лица, использующие роликовые коньки, самокаты, сигвеи, гироскутеры, моноколёса, являются пешеходами, в связи с чем, они обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним соответствующие требования дорожных правил.

Госавтоинспекция рекомендует:

1. При использовании сигвеев, гироскутеров, моноколёс руководствоваться теми же правилами и правовыми нормами, что и для пешеходов.

2. Кататься на данных устройствах необходимо в защитном шлеме, налокотниках и наколенниках — это обезопасит как взрослого, так и ребенка при возможном падении.

3. Передвигаться на подобных электрических средствах необходимо в местах для движения пешеходов, а именно по пешеходным дорожкам и тротуарам, при этом не создавая помех в движении другим пешеходам.

4. Сохранять безопасную скорость, останавливать средства плавно и аккуратно.

5. Сохранять безопасную дистанцию до людей, любых объектов и предметов во избежание столкновений и несчастных случаев.

Категорически запрещается:

• использовать сигвеи, гироскутеры, моноколёса по высокоскоростным и прочим трассам, предназначенным для движения автомобилей или общественного транспорта;

• использовать сигвеи, гироскутеры, моноколёса в состоянии опьянения и под действием любых препаратов, способных замедлить вашу реакцию, внимание и бдительность;

• при движении на гироскутерах, сигвеях, моноколесах пользоваться мобильным телефоном или другими гаджетами, слушать музыку в наушниках.

Родителям, которые приобрели для своего ребенка подобное средство передвижения, рекомендуется в обязательном порядке рассказать об основных правилах безопасности на дороге и позаботиться о необходимой защитной экипировке.

Не нарушай

В Симферополе и районе уже работают камеры контроля скорости

• Со стороны с. Укромное (Евпаторийская трасса) в сторону города, рядом с АЗС ТЭС (ГРЭС). Ограничение скорости 40 км/ч

• Улица Киевская. Возле Азс CRS (бывшая Динамо) напротив парка им. Гагарина. Ограничение скорости 60 км/ч. Контроль обоих направлений.

• Объездная от Николаевской трассы до Евпаторийского шоссе (Новая объездная) возле нового светофора. Ограничение скорости 60 км/ч. Контроль обоих направлений.

• с. Пионерское-1 трасса Симферополь-Ялта.

Ограничение скорости 60 км/ч. Контроль обоих направлений.

• с. Пионерское-2 (поворот на Тубдиспансер) трасса Симферополь-Ялта.

Ограничение скорости 60 км/ч. Контроль обоих направлений.

• с. Заречное трасса Симферополь-Ялта.

Ограничение скорости 60 км/ч. Контроль обоих направлений.

• На въезде в Симферополь со стороны Джанкоя (напротив бывшего поста ДПС). Ограничение скорости 60 км/ч.

• с. Чистенькое. На въезде в Симферополь со стороны Севастополя. Ограничение скорости 60 км/ч.

Гурману на заметку

Рулетики из баклажанов с фетой и помидорами

Ингредиенты:

• 2 средних баклажана

• 2 помидора

• 120 г феты

• 1 ст. л. оливкового масла

• 70 г половинок грецких орехов

• маленькая горстка листьев петрушки

Приготовление:

1. Баклажаны нарезать вдоль на пластинки толщиной 4-5 мм

2. Разогреть сковороду с 1 ст. л. растительного масла. Положить баклажаны и обжарить в 2 партии по 2 минуты с каждой стороны, до готовности.

3. Переложить на бумажные полотенца, чтобы впитать лишний жир.

4. Из помидоров удалить семечки, мякоть нарезать толстой соломкой.

5. Фету, 1 ст. л. оливкового масла и зелень положить в чашу блендера и перемолоть до состояния пасты.

6. На каждый ломтик баклажана положить по 1 ч. л. пасты из феты, оливкового масла и зелени, кусочек помидора и половинку грецкого ореха. Свернуть в рулетики.