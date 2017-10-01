→ Байки, сонеты Наши люди в булочную на такси не ездят?.. Увеличение количества автотранспорта не только приводит к транспортному коллапсу в столице Крыма, но и очень ярко показывает уровень культуры многих наших сограждан. В частности, настоящим бедствием стала привычка некоторых симферопольцев и гостей города «ездить там, где хочется». Даже детей своих в пределах центра города люди в выходной день неспособны сводить на прогулку своими ногами – обязательно надо ехать на машине. И паркуют водители эти машины прямо в зонах отдыха, наплевав на всех вокруг. Поэтому муниципальное бюджетное учреждение «Детский парк» обратилось в Симферопольский отдел ГИБДД с просьбой ограничить въезд автотранспорта на территорию подведомственных этому учреждению парков. «Мы уже давно боремся с движением автомобилей по парку Гагарина и в сквере Тренева, ставили ограничители, но эти меры не помогают. Поэтому я обратился в ГИБДД с просьбой оказать содействие», – сказал директор Детского парка Александр Шабанов, добавляя, что движение автотранспорта на территории парка и сквера «может повлечь за собой наезд на пешеходов». «Нами были приняты меры по ограничению въезда в парк и сквер путем установки шлагбаума. Водители позволяют себе ломать замки и беспрепятственно заезжать в парк и сквер», – говорится в тексте обращения. Да… Тот самый случай, когда с автохамами действительно нужно бороться. Художник Артём Куркин

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 451 от 13 октября 2017 года Еще статьи: Парковая реанимация Говорят, что... инвалидов вынуждают бросаться под машины Говорят, что... парк не для людей Ни снести, ни построить Новые средства на новую зелень Просмотров: 284 | Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:27