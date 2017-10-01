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Говорят, что... ливневая канализация так и осталась проблемой

Жительница крымской столицы Антонина С. обращает внимание на состояние ливневых решеток: «Службы, ответственные за наличие сливных решеток на дорогах! Уже произошла трагедия! Мужчина, возвращаясь с работы, ехал на велосипеде, въехал в дырень. Дай бог, чтобы остался жив! Ситуация произошла ниже перекрестка Гоголя и Толстого. Секция отсутствует очень давно! Неужели для того что бы она появилась, нужны человеческие жертвы?!»