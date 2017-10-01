В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... появилась больница ужасов Не пожелавшая представиться жительница Большой Ялты в шоке: «С ребёнком попали в детскую больницу в Ялте, на ул. Халтурина, в инфекционное отделение... Зайдя в палату, я пришла в ужас! Обшарпанные стены, кровати со времён Сталина, матрацы, на которые страшно смотреть, не говоря уже о том, чтоб на них спать, на двери на балкон ручек просто нет, значит, закрыть ее невозможно. Зачем ремонтировать, если можно и стульчиком подпереть… Да в общем-то и ремонтировать особо нечего, окна в критическом состоянии, их нужно только менять. Ещё пришлось просить мужа, чтоб купил и вкрутил нам здесь лампочки, т. к. в туалете ее тупо выкрутили, а в коридорчике она перегорела, но менять ее, я так понимаю, никто не собирался. В кране вода еле тёплая, ребёнка помыть невозможно. Как в таких условиях можно выздороветь? Я не понимаю, куда смотрит администрация города! Это полный мрак! Почему такое халатное отношение, тут же лечат деток! Почему не выделяют деньги на ремонт больницы?! Хочу призвать всех, кто небезразличен к этому, всячески поднимать этот вопрос и, может быть, когда-нибудь местная власть все же задумается о здоровье наших детей!» Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 451 от 13 октября 2017 года Еще статьи: Говорят, что... в больнице странный ремонт Говорят, что... больницу ремонтируют за счёт персонала Ремонт одной четвёртой Говорят, что... в многоэтажке крышу обещают залатать через четыре года Выгнали из больницы?