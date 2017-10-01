В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... улицы заполнили профессиональные нищие

Говорят, что в столице Крыма недавно высадился «десант» из профессиональных нищих. На оживлённых пешеходных перекрёстках, в общественных местах, на остановках, рынках и площадях появились многочисленные лица с различными физическими увечьями, просящие подаяние. При этом жители районов, в которых были замечены такие нищие, говорят, что прежде их не видели – приезжие явно. Ходят слухи, что в Симферополь приехал гастролирующий по России нелегальный «комбинат нищих», который по своей сути – чей-то хорошо налаженный бизнес.