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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... улицы заполнили профессиональные нищие

Говорят, что в столице Крыма недавно высадился «десант» из профессиональных нищих. На оживлённых пешеходных перекрёстках, в общественных местах, на остановках, рынках и площадях появились многочисленные лица с различными физическими увечьями, просящие подаяние. При этом жители районов, в которых были замечены такие нищие, говорят, что прежде их не видели – приезжие явно. Ходят слухи, что в Симферополь приехал гастролирующий по России нелегальный «комбинат нищих», который по своей сути – чей-то хорошо налаженный бизнес.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 451 от 13 октября 2017 года

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Просмотров: 93 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:05

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