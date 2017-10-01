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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... медицина на краю пропасти

Говорят, ситуация в крымской медицине дошла до предела. Вслед за жалобами пациентов на огромные очереди и невнимательное отношение врачей высказываться о причинах «больничного армагеддона» стала и противоположная сторона. Посты медиков об условиях их работы стали все чаще появляться в соцсетях. Пишут и о беспределе с медперсоналом, и о нехватке кад­ров, и об унизительных размерах заработной платы. О последнем высказываются наиболее горячо и подробно: «С сентября з/п санитарок с 9200 руб. уменьшили до 6100. Как жить на эти деньги? Ну и, соответственно, посрезали з/п у врачей и медсестер. Санитарки массово увольняются (а они убирают туалеты, коридоры и другие помещения). А кто теперь будет за них выполнять эту тяжелую работу?! Медики гневаются, у медсестры со стажем 10 лет сейчас з/п стала 13 000». Говорят, что в таких условиях скоро останутся работать только мазохисты, готовые терпеть гнев от обезумевших в очередях пациентов, и медики-пенсионеры, которым некуда деваться. Обращаются к власть имущим: мол, сделайте хоть что-нибудь, а то и вас скоро будет некому лечить.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 451 от 13 октября 2017 года

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Просмотров: 88 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:06

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