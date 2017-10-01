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ПолитикаВласть

Норвежские дипломаты: у санкций нет будущего

Мнения Запада о Крыме сформированы на незнании, а не на враждебности

Иностранные гости посещают Крым буквально каждую неделю. На прошлой в Крыму гостили звёзды из Франции, на этой — делегация из Норвегии. Представители ещё пяти европейских стран собираются в ближайшее время посетить полуостров. Все делегаты открыто заявляют, что у санкций нет будущего, и не боятся попасть в украинский «чёрный список». Почему в Осло не рады визиту норвежцев в Крым и чья экономика страдает из-за антироссийских санкций...

«Чтобы узнать — нужно переехать»

Крым влюбил в себя дипломатов из европейских стран. За последние полтора года на полуострове побывали более сотни иностранных делегаций — такая информация у постпреда Республики Крым при президенте РФ Георгия Мурадова. Гости из Европы поняли, что в Крыму безопасно. Здесь хорошая почва для создания совместных проектов с крымскими предпринимателями и благоприятные условия для развития науки, считают гости. На этой неделе первая делегация из Норвегии, куда вошли политики, бизнесмены, общественники и депутаты, в российском Крыму побывала на официальных встречах в Совмине и Госсовете, пообщалась с постпредом Крыма при президенте РФ. Кроме того, гостей познакомили с достопримечательностями полуострова. Делегаты побывали на ЮБК и в крымской столице.

«Чтобы Крым полностью узнать — сюда надо переехать. У вас богатая культура и история», — говорит политик из немецкого города Квакенбрюк Андреас Маурер, который уже шестой раз приезжает в Крым. Гость считает, что у санкций нет будущего.

«Я говорил в прошлом году, что сельское хозяйство, особенно в Испании, Греции и Польше, несет колоссальные убытки из-за санкций. Никто не верил, что подобный кризис коснется и Германию. Сегодня сельское хозяйство Германии несет огромные потери. Поэтому бизнес не сможет в дальнейшем так рисковать и терять российский рынок. Вопрос признания Крыма, я думаю, в Европе должны понять. Ведь это — исторический факт», — заявил журналистам немецкий политик Андреас Маурер.

Во время посещения «Артека»

«Медицина — мост мира между нами»

Правительство Норвегии не очень обрадовалось желанию их сограждан ехать в гости к нам. Делегатов пытались отговорить: рассказывали о негативных последствиях. Несмотря на это делегация в полном составе (11 человек) прибыла на полуостров.

«Мы считаем, что Крым — часть России. Мои друзья и родственники думали, что ехать в Крым опасно, хотя я вижу, что здесь все совершенно по-другому. Когда мы приедем домой, покажем фото, будем писать статьи и размещать их в норвежских СМИ, соцсетях и блогах. Ведь в наших СМИ нет мнения российской стороны. Мы будем добиваться, чтобы правительство Норвегии изменило свое мнение в отношении Крыма», — говорит глава делегации из Норвегии Хендрик Вебер.

Впервые на крымской земле побывал норвежский профессор медицины Монс Ли. До введения антироссийских санкций на протяжении 20 лет он сотрудничал с кардиохирургами России. Монс Ли и в Крыму увидел перспективы. Здесь — хорошие условия для развития медицины. Делегация побывала в детской больнице в Симферополе, где пообщалась с медиками.

«На меня произвели впечатление богатые знания крымчан, а еще — их любовь к культуре и истории. Несмотря на санкции, я считаю, что сотрудничать с крымскими коллегами мы сможем. Медицина — мост мира между нами. Думаю, что санкции против России и Крыма основаны на невежестве и отсутствии понимания о происходящем. Мнения норвежцев о Крыме сформированы на незнании, а не на враждебности. Если вспомнить историю, то мы никогда не воевали. Российские солдаты были в Норвегии один раз, когда освобождали север Норвегии от фашистов. Наши люди сейчас очень благодарны России. Но сейчас наша страна — член НАТО», — делится своей точкой зрения член норвежской делегации профессор медицины Монс Ли.

В Крыму Монс Ли узнал о том, что ему собираются дать Нобелевскую премию. Наряду с этим норвежец попал и в украинский «чёрный список» на сайте «Миротворец». Нет ли теперь рисков, что профессор останется без Премии?

«Не думаю, что это будет как-то связано. Я не смогу ездить на Украину, но я это переживу. Никаких угроз не чувствую», — уверяет собеседник.

«Билеты уже куплены»

В странах Запада появляется больше российских дипломатов. Инструмент «народная дипломатия» работает: Крым признают. В Госсовете РК прогнозируют, что совсем скоро примерно пять общественных организаций из разных стран подпишут с Крымом договоры о партнёрстве. А в Госдуме РФ создадут рабочую группу, которая будет заниматься вопросами народной дипломатии, об этом сообщает зампредседателя крымского Госкомнаца Юрий Гемпель. Гости говорят и о необходимости Ялтинской конференции. Делегаты желают собрать российских и европейских дипломатов в Ливадийском дворце и подписать соглашение о мирной жизни и сотрудничестве. Иностранцы уверены, что сейчас картина постепенно меняется. К примеру, после выборов членов парламента в бундестаге стало больше депутатов, которые желают, чтобы Германия сотрудничала с Россией. Главное — показать правду, о которой в иностранных СМИ умалчивают, считают гости.

Билеты для следующей делегации уже куплены, сообщает крымским журналистам немецкий политик Андреас Маурер. Именно он уже несколько раз привозил на полуостров иностранцев и показывал жизнь крымчан в так называемом западными и украинскими СМИ оккупированном Крыму. В делегацию войдут известные спортсмены из Швейцарии и Германии. Один из членов желает организовать на полуострове марафон. В будущую делегацию народных дипломатов войдут представители из пяти европейских стран.

Анастасия КАЛУГИНА
Фото В. Зайцев, Sputniknews.com
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 451 от 13 октября 2017 года

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Просмотров: 673 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:02

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