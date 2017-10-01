В бетон залили — и нормально...

Симферопольцы сообщили о возможной трагедии с обрушением дома

«Крымский ТелеграфЪ» уже не раз рассказывал о проблемах граждан, живущих в домах, территория которых прилегает к всевозможным опорным стенам. В частности, на симферопольских улицах Героев Сталинграда и Маршала Жукова. А теперь и на Ковыльной. За давностью лет эти сооружения выработали ресурс и по всем внешним признакам являются аварийными. Но меры по устранению данных проблем адекватными можно назвать с натяжками. Однако городская власть в столице Крыма сменилась и у людей появилась новая надежда на исправление ситуации.

Накопилось...

Целый комплекс проблем накопился за долгие годы у жильцов дома № 46 по улице Ковыльной, Симферополь. Во дворе заброшенная стройка, детям негде проводить время из-за отсутствия нормальной игровой площадки, а стена, подпирающая дом, с течением времени наклонилась под воздействием воды и собственной тяжести. Она может обрушиться в любой момент, говорят люди, а вместе с ней — и здание с его обитателями. Не дай Бог, как говорится... Поэтому после соответствующих жалоб граждан на проблемное место с инспекцией отправился новый симферопольский градоначальник Игорь Лукашёв.

Именно этот заброшенный участок двора вышеупомянутого дома — главная проблема жителей на улице Ковыльной. Ведь каждый день, проходя по ужасным дорогам, они, без преувеличения, рискуют жизнями. Подпорная стена находится под серьёзным наклоном уже больше пяти лет, но раньше ситуация не беспокоила никого, кроме самих обитателей дома.

Юрий Петрикей, житель дома на ул. Ковыльной, 46:

«Когда осень, вода заливает стену, а зимой вся эта вода замерзает и превращается в ледяной ком, который может угрожать детям и все жильцам подъезда. Уже сколько раз обращались, и к кому только не обращались — никаких мер предпринято не было. Залили только бетоном стену, а ничего толком не исправили. Надо уже начать применять какие-то меры. Вот пускай руководство решает. Чем быстрее, тем лучше».

«Утрясти» лучше сразу

Инспекция администрации во главе с Игорем Лукашёвым приняла решение: провести экспертизу, а если понадобится — объявить ситуацию чрезвычайной. Ещё одно пожелание местных жителей: строительство спортивной площадки. Ведь детям негде проводить свободное время. Этот вопрос тоже удастся решить.

Игорь Лукашёв, избранный глава администрации Симферополя:

«Мы сейчас договорились с жителями и с управляющими компаниями. Будет готовиться протокол общего собрания, в котором будет описано, где поставить и как поставить. Скоро будем с этим работать. Рядом же строится детский сад по федеральной программе. Там тоже есть моменты, которые нужно сейчас утрясти. Немножко проект где-то подправить, въезды правильно сделать и многое другое».

Немаловажный момент — вывоз мусора. Такая проблема в Симферополе также существует повсеместно. Участок на улице Ковыльной, где располагаются контейнеры, переоборудуют. Также будет решён вопрос с отсутствием договора на вывоз у жителей соседних домов, которые используют контейнеры наряду с остальными.

Игорь Лукашёв:

«Дома построили, а про инфраструктуру забыли. Ни спортивных сооружений, ни площадок, ни детского комплекса. В общем-то, старенькое всё, убитое. Ну понятно, вы видите, вон мусор, контейнерные площадки — вопрос очень серьёзный по всему городу. Конечно, за три секунды он не решится, но есть план. По этой конкретно уже готовится решение. Будем её переделывать полностью, дорабатывать».

Ко всему прочему заброшенная стройка становится местом сбора молодёжи, страдающей вредными привычками, сообщают местные жители из числа активистов. И граждане, по их словам, инициируют снос недостроя. Однако в городской администрации с такой позицией не соглашаются и говорят, что решили попытаться найти инвестора, который сумеет окончить работы. А позже организовать там некий «комплекс для досуга». Также будет разработана единая концепция обрезки деревьев, растущих в районе. Что ж, поживём — увидим. А пока реакция положительная действительно последовала, причём быстро, и буквально перед сдачей номера в печать редакции «КТ» стало известно, что муниципальное унитарное предприятие «Киевский жилсервис» по поручению администрации Симферополя устранило угрозу обрушения подпорной стены в микрорайоне Загородный.