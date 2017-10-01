Мастера квартирных «дел», или Как защитить свой дом от воров

Квартирные кражи, согласно статистике, являются наиболее распространённым видом преступлений в Крыму. И с учётом их специфики последующее раскрытие таких дел становится для правоохранителей процессом весьма трудоёмким и далеко не всегда эффективным. Поэтому лучше действовать на опережение и постараться обезопасить своё жилище от возможного взлома. Как это сделать, газете «Крымский ТелеграфЪ» рассказали эксперты в сфере криминалистики.

Объект под наблюдением

Разумеется, прежде чем идти на дело, злоумышленники какое-то время наблюдают за квартирой, выбранной по наводке или исходя, например, из презентабельности входной двери и прочих внешних характеристик. Приёмов для того чтобы выяснить, как надолго жильё остаётся без присмотра, у преступников целый арсенал. Классический вариант — осмотр почтового ящика: если корреспонденция не забирается в течение нескольких дней, хозяева, скорее всего, дома не появляются. Ещё вариант: на квартирную дверь крепится едва заметный волосок, и если спустя какое-то время он остаётся на месте, жилище можно «брать». Бывает, злоумышленники кладут под дверной коврик маленький кусочек печенья. Если спустя какое-то время он обнаруживается целым и невредимым, значит, квартира пустует, и путь к её содержимому открыт.

Даже если вы не собираетесь уезжать на долгое время, но обнаружили какие-то из перечисленных выше примет или иные признаки наблюдения за вашим жилищем, пора принимать меры: квартира взята на вооружение и рассматривается как потенциальный объект для взлома. Самое простое, что можно сделать в таком случае, — ввести в курс происходящего соседей и попросить их понаблюдать, не отирается ли кто посторонний у вашей двери, в подъезде или возле дома. Также следует оповестить об обнаруженных фактах участкового. И, безусловно, придётся какое-то время позаботиться о том, чтобы квартира не оставалась без присмотра надолго. Так что если вы, например, запланировали отпуск или путешествие, лучше их отложить.

Андрей Лобанов, начальник отдела по раскрытию преступлений против собственности управления уголовного розыска МВД по РК:

«Мы рекомендуем гражданам уделять внимание укреплённости своих квартир и домов. На окнах жилищ, расположенных на первых и последних этажах, желательно установить решётки. Входных дверей должно быть минимум две. Первая — добротная, металлическая, с двумя замками разных типов. Лучше, если расстояние между замочными скважинами составляет не менее 30 см».

Меры предосторожности

Понятно, что и воры не дремлют: как только на рынке появляются новые виды замков, преступники тут же их покупают и учатся открывать. Однако препятствие в виде двух дверей и пары не самых дешёвых замков увеличивает время проникновения, что для воров, само собой, неприемлемо, а значит, обеспечит сохранность вашего жилища. Задача злоумышленника — сделать своё дело как можно быстрее и незаметнее, чтобы не быть пойманным на месте преступления. Поэтому в первую очередь они выносят деньги, ювелирные изделия и компактную электронику.

Игорь Дахнов, начальник отдела организации внедрения, эксплуатации инженерно-технических средств охраны и безопасности ФГУ «Управление вневедомственной охраны войск Национальной гвардии РФ по РК»:

«Статистика подтверждает, что самым серьёзным противодействием воровству является централизованная охрана. В том числе техническая охрана, которая предполагает установку сигнализации: системы датчиков, реагирующих на проникновение или разбитие окон, и контрольного прибора, посылающего сигнал на пункт централизованной охраны. Наряд незамедлительно, в течение пяти-семи минут, прибывает на место происшествия для отработки информации по тревожному сообщению».

Что интересно, как показывает практика, для обеспечения безопасности своего жилища не обязательно непременно устанавливать систему централизованной охраны, достаточно создать иллюзию существования сигнализации. По словам следователей, эффективными могут быть, к примеру, стикеры на двери, сообщающие о том, что помещение находится под охраной. Или, для пущей убедительности, можно установить геркон — небольшую мерцающую лампочку, которая свидетельствует об установленной в квартире сигнализации.

К сожалению, даже эти меры не гарантируют стопроцентной защиты от проникновения воров. Поэтому неплохо знать и о том, как действовать в случае, если, придя домой, вы обнаружили следы взлома.

Андрей Лобанов:

«Ни в коем случае не нужно проявлять самодеятельность. Невозможно предугадать, успел ли вор покинуть помещение, вооружён ли он. Играть с судьбой не стоит. Обнаружив следы взлома, незамедлительно сообщите о случившемся в полицию по номеру 02. Прибудет либо группа быстрого реагирования, либо наряд ППС. Сотрудники полиции примут все необходимые меры для задержания преступников. В ожидании прибытия наряда желательно расположиться так, чтобы вести наблюдение за подъездом. Запоминайте приметы тех, кто покидает здание, транспорт, которым пользуются злоумышленники».

Сотрудники правоохранительных органов напоминают, что квартирная кража является уголовно наказуемым преступлением, за которое предусмотрены наказание в виде штрафа (от 100 тыс. руб.) или лишение свободы (до десяти лет).

Воруют по-разному

Наибольшее впечатление на сотрудников правоохранительных органов в этом году произвели несколько случаев квартирных краж. Подразделениями уголовного розыска было задержано пять групп квартирных воров, работавших в Симферополе, Феодосии, Керчи и Евпатории. Что характерно, в четырёх случаях орудовали выходцы с Украины, в пятом — лица, прибывшие на полуостров из Абхазии.

Следователям также запомнился ловкий гражданин, работавший в одиночку и успевший ограбить 48 квартир, прежде чем его поймали. Причём всякий раз он использовал один и тот же способ проникновения в жилище: выдавливал металлопластиковые окна.

Статистика

• За девять месяцев текущего года в Крыму зарегистрировано 2029 случаев кражи из квартир и домовладений. Это 10,5% от общего числа зарегистрированных преступлений. Раскрываемость составляет лишь 48%.

• Всплеск квартирных краж в Крыму происходит в разгар курортного сезона. Большое число туристов традиционно предпочитает селиться в частном секторе и на съёмных квартирах, становясь лёгкой и привлекательной добычей для воров.

• Самые популярные среди злоумышленников способы проникновения в жилища: подбор ключа, взлом замков, выдавливание металлопластиковых окон и балконных дверей.