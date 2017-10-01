Тепло будет. Но не всем

В правительстве республики обсудили подготовку к зиме

В преддверии отопительного сезона оказалось, что Крым к нему практически не готов: во многих многоэтажках до сих пор не проведена промывка и опрессовка теплосистем, в муниципалитетах толком нет запасов топлива для котельных, а о состоянии социально значимых объектов и говорить не приходится. О том, есть ли шанс исправить положение до наступления суровых холодов, говорили на очередном заседании Совета министров РК.

И снова не готовы

Как оказалось, котельные республики обеспечены углём меньше чем наполовину. По данным Министерства ЖКХ РК, чтобы крымчане смогли перезимовать в тепле, необходим запас твёрдого топлива в 19,2 тыс. тонн, а на сегодняшний день закуплено лишь 8,6 тыс. Этого количества хватит лишь на то, чтобы согреть дома в период до нового года. Не лучше обстоят дела и с другими видами топлива.

Марина Горбатюк, министр ЖКХ РК:

«По Симферополю при потребности мазута в семь тонн на сегодняшний день закуплено ноль. В Бахчисарайском районе при потребности угля в 37 тонн закуплено ноль. В Белогорском районе запас угля составляет всего 5,2% от необходимого объёма, в Джанкойском — 15,2%, в Сакском — 9,7%».

На этом кризис подготовки не заканчивается. Около полутора тысяч многоквартирных жилых домов в одном только Симферополе до сих пор не оформили паспорта готовности к отопительному сезону и рискуют остаться зимой без тепла. В основном это дома, находящиеся в ведении товариществ собственников жилья и с непосредственным управлением. То ли председатели домовых советов были не в курсе, что готовить многоэтажки к отопительному сезону — это теперь их обязанность, то ли виной стали какие-то бюрократические проволочки. Как бы там ни было, сейчас МинЖКХ взялось за проведение разъяснительной работы с представителями ТСЖ о необходимости проведения промывки и опрессовки отопительных систем. В противном случае ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» не будет иметь право подавать тепло в официально не подготовленные для этого здания.

Не лучше обстоят дела и на социально значимых объектах. В частности, по словам председателя Государственного совета РК Владимира Константинова, к началу отопительного сезона совершенно не готовы два объекта здравоохранения, семь школ и 19 детских садов республики.

Владимир Константинов:

«В отдельных крымских регионах может повториться ситуация прошлого года, когда мы умудрились заморозить детей. Сейчас существует реальная угроза снова войти в отопительный сезон с неподготовленными социальными объектами. Мы не имеем на это права».

К счастью, в теме отопительного сезона есть и хорошие новости. Например, по данным МинЖКХ, к подаче тепла уже подготовлены 96% котельных, 93% тепловых сетей и 97% водопроводных и канализационных сетей. Очевидно, что ресурсники в этом году отнеслись к предстоящему зимнему сезону весьма серьёзно.

Из общего благополучного состояния инженерных сетей выбивается разве что несколько затянувшийся капитальный ремонт теплотрассы на улице Толстого в Симферополе. Однако, по словам Марины Горбатюк, его планируется завершить уже к концу месяца: осталось лишь доработать участок от улицы Декабристов до Киевской. Даже если подрядчик не успеет довести до ума все запланированные работы, гидравлическая часть однозначно будет выполнена, что позволит пустить тепло.

Внушает оптимизм и информация о запасах голубого топлива: объёмы газа, накопленные в газохранилищах, а также стабильные поставки с материковой части России гарантируют Крыму бесперебойное газоснабжение на весь осенне-зимний период. По словам министра топлива и энергетики РК Вадима Белика, план по закачке газа в Глебовское хранилище в этом году выполнен в полном объёме: поступило 600 млн кубометров газа, что увеличило запасы до 1,1 млрд куб. м. На этом фоне незначительное снижение объёмов добычи газа госпредприятием «Черноморнефтегаз» не повлечёт никаких последствий для населения.

Отбились от рук

Ещё одним горячим вопросом в повестке заседания стало качество пассажирских перевозок. По мнению главы республики Сергея Аксёнова, вызывает сомнения и требует соответствующей реакции правоохранительных органов порядочность государственных перевозчиков, работающих в Крыму вообще и в Симферополе в частности.

Сергей Аксёнов:

«За лизинг транспорта республика платит деньги, а что нам платят муниципальные образования? Ничего. Собираемость крайне низкая. Это касается Крымтроллейбуса и Горавтотранса. Я буду просить МВД и прокуратуру подключиться. Уверен, что если поставить камеры и современные технические системы контроля, объём выручки вырастет в разы».

Идея контролировать выручку госперевозчиков обсуждается уже в течение нескольких лет, и два года назад правительство даже закупило валидаторы для учёта проданных билетов. К сожалению, невостребованные приборы с тех пор так и пылятся на складе. Тем временем министр транспорта РК Игорь Захаров отрапортовал, что проведённое недавно исследование показало: в кассу предприятий-перевозчиков поступает лишь около 15% платы, собираемой за проезд. Где оседает основная часть выручки, можно лишь догадываться.

Сейчас Минтранс всё же обязуется установить валидаторы и системы видеонаблюдения на всём подвижном составе госперевозчиков. И когда это произойдёт, заявил Сергей Аксёнов, можно будет ставить вопрос о качестве работы руководителей Крымтроллейбуса и Горавтотранса.

К слову, не на пользу репутации руководства Крымтроллейбуса и тот факт, что, при наличии у предприятия свободных площадей, оно почему-то арендует у частной компании стоянку за 6 млн руб. в год. Аксёнов потребовал направить информацию об этом факте в прокуратуру для выяснения всех обстоятельств.

Также премьер-министр в очередной раз обратил внимание главы Минтранса на необходимость убрать частных перевозчиков с маршрутов, обслуживаемых государственными, поскольку подобная конкуренция лишает госпредприятия всякого дохода.

Кстати, о частных перевозчиках. Согласно сведениям Игоря Захарова, после восьми вечера на маршруты в Симферополе выходит не более 20% подвижного состава. При этом, уточнил глава Минтранса, договоры, заключённые муниципалитетом с владельцами маршруток, предписывают в числе прочего и определённое расписание работы городских автобусов. Сергей Аксёнов дал поручение показательно наказать нарушителей условий контракта. Кроме того, после расторжения договоров будут подготовлены соответствующие обращения в правоохранительные органы о возбуждении уголовных дел по фактам невыполнения оплаченных из бюджета перевозок льготных категорий граждан. На освободившиеся маршруты планируется ставить добросовестных перевозчиков.

Мониторинг качества работы городских маршруток, аналогичный симферопольскому, на следующей неделе пройдёт в Ялте и Алуште, а до конца месяца — в Феодосии и Керчи.