С больной головы на здоровую?

У Феодосии новый хозяин, но старые проблемы

Поработав в качестве руководителя Феодосийского муниципалитета в течение месяца, новый глава горадминистрации Сергей Фомич успел разобраться, какие проблемы требуют первоочередного внимания, определился с тем, как планирует их решать, а также наметил ближайшие перспективы своей работы на посту мэра.

Сразу в бой

Новоназначенный глава Феодосии родом из Белоруссии. Получил два высших образования: закончил Харьковский авиационный институт по специальности «биотехнические и медицинские аппараты и системы» и Днепропетровский госуниверситет внутренних дел по специальности «правоведение». Начинал свою карьеру в качестве маляра, затем стал инженером. Долгое время трудился в сфере юриспруденции. Успел поработать в качестве руководителя феодосийского отделения Госкомрегистра. И, наконец, незадолго до назначения на нынешнюю должность работал заместителем предыдущего главы горадминистрации по социальным сферам.

Сергей Фомич, глава администрации Феодосии:

«На путь руководителя муниципалитета я вступил не сразу, а предварительно хорошо подумав, осознанно. Чувствую большую ответственность и надеюсь на поддержку феодосийцев, неравнодушных граждан, которые видят проблемы города и не боятся их озвучивать. Хотя я и сам как горожанин, который каждый день выходит на феодосийские улицы, вижу состояние нашего города».

Не секрет, что Феодосия — регион достаточно проблемный и сложный. А тут ещё не успел новый глава муниципалитета вступить в должность и вникнуть в текущие хлопоты, как случилась, так сказать, внештатная ситуация в Щебетовке: сильные дожди, недавно прошедшие в районе Феодосии, нанесли посёлку достаточно серьёзный ущерб. Во время ливней сошло несколько селей, которые повредили частные дома, уничтожили систему ливневой канализации, а также разрушили несколько участков дороги, из-за чего сейчас затруднено автомобильное и автобусное сообщение с населённым пунктом. В данный момент администрация Феодосийского муниципалитета в срочном порядке оформляет выплаты жителям Щебетовки компенсации для восстановления пострадавших домовладений.

На ликвидацию последствий стихийного бедствия, по самым общим подсчётам, понадобится не меньше 20 млн. руб. Средства в городском бюджете сейчас изыскиваются, и, по словам главы муниципалитета, в первую очередь администрация планирует пустить их на выплату компенсаций владельцам пострадавших жилищ: им нужно успеть отремонтировать дома до наступления холодов.

Помимо Щебетовки, у Сергея Фомича хватает и других забот, требующих сиюминутного внимания. Пришло время принятия городского бюджета на будущий год, а документ, как оказалось, совершенно не готов: не доведены до ума основные муниципальные программы. И на то, чтобы успеть подготовить проект бюджета, осталось всего пара месяцев.

В городе всё ещё не принят генеральный план. К счастью, его разработка уже подходит к завершению, и план готовится к обсуждению на общественных слушаниях. Однако завершающая стадия работы над градообразующим документом однозначно требует активного участия главы муниципалитета.

Попутно новому руководителю города нужно заниматься формированием команды, с которой он собирается в дальнейшем трудиться на благо Феодосии. А тут ещё грядёт зима, а значит нужно готовить город к отопительному сезону. Плюс текущие вопросы: благоустройство, уборка и вывоз мусора, озеленение города.

Фундаментальные проблемы

В довершение ко всему, в наследство от предыдущего главы Феодосии новому руководителю осталось несколько весьма болезненных вопросов. Прежде всего, конечно, речь идёт о застройке стометровой зоны — биче всех прибрежных городов полуострова.

Сергей Фомич:

«Ведя борьбу с застройкой побережья, нам фактически постоянно приходится иметь дело с частной собственностью, которая, как вы понимаете, неприкосновенна. Поэтому очистка стометровой зоны — это не дело одного дня. Невыполнимые вещи обещать не буду. Но постепенно, в плановом режиме, надо будет выработать систему относительно того, что курортный город должен иметь места отдыха, чтобы горожане и сами жители могли не только походить по кафе и сувенирным лавкам, а прогуляться по хорошей набережной, посидеть в парке и так далее».

Сейчас новый глава городской администрации планирует инициировать проверку законности размещения существующих объектов и в случае нелегальности того или иного сооружения, оно будет незамедлительно снесено, пообещал Фомич. Что касается ситуация, когда здания находятся в частной собственности, горадминистрация постарается выкупать их у владельцев с целью дальнейшего демонтажа. Это, конечно, нанесёт серьёзный удар по бюджету муниципалитета, однако, судя по всему, иных законных путей очистки побережья от самостроев не существует.

Ещё один из больных для Феодосии вопросов — состояние многострадальной галереи Айвозовского, которая, как вы помните, остаётся в собственности муниципалитета. Сейчас состояние знаменитого объекта культурного наследия более, чем плачевное. Запущенные и полуразрушенные хранилища и выставочные залы не позволяют обеспечить сохранность бесценных полотен. В итоге картины пришлось перенести в жилые комнаты музея, где теперь и проходит экспозиция. Понятно, что сама себя галерея обеспечивать не может, а значит реконструкцию объекта придётся проводить за счёт муниципального бюджета. Конечно, музей является объектом Федеральной целевой программы, однако на выделенные в её рамках средства в этом году был сделан лишь так называемый аварийный ремонт: заменена крыша и перекрыт купол. Теперь идёт работа по проектированию полноценного ремонта, которая, само собой, тоже требует немалых расходов. В общем, когда же дело дойдёт до полноценной реконструкции, новый глава горадминистрации судить не берётся.

В аналогичном положении находится дача Стамболи. В этом и прошлом году там активно шли противоаварийные работы, а сейчас также составляется проект для оценки стоимости долгожданной реставрации. В дальнейшем, помимо ремонтных, запланировано проведение декоративных работ, дабы хоть отчасти вернуть знаменитой даче былые блеск и красоту.