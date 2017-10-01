Один месяц из жизни крымского моста

Хроники главной стройки страны

Начинается последний зимний сезон, который полуостров проведёт без главной связующей магистрали — Крымского моста через Керченский пролив. Пока ещё перемещение через пролив практически всецело зависит от погоды — от штормов в проливе, — но с каждым днём строители Крымского моста приближают момент сдачи его в эксплуатацию. За минувший месяц на этой главной стройке страны произошло несколько значимых событий, а «Крымский ТелеграфЪ» поинтересовался хрониками создания этого колоссального во всех отношениях объекта.

Первая арка

Чуть больше месяца назад в Керченском проливе появилась первая арка будущего моста — железнодорожная, сразу же став знаменитостью. Миллионы фотографий арки распространились по интернету, это был настоящий хит. Железнодорожная арка была поднята на фарватерные опоры и закреплена на высоте 35 метров от воды. «Производство арки, ее сборка на стапелях в течение года, изготовление плавсистем, на которые она была погружена, закрепление арки на мощных фарватерных опорах: все вместе — это уникальная операция. Мы собрали лучших специалистов, которые смогли это сделать, и очень благодарны им за это», — рассказал председатель Совета директоров ООО «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг.

И сразу же под аркой началось движение. Сухогруз «Святитель Алексей», следующий из Азовского моря в Черное, стал первым судном, прошедшим под ней после возобновления движения по Керчь-Еникальскому каналу. А из военных кораблей первым стал большой десантный корабль Черноморского флота «Азов». Корабль длиной более 100 метров и водоизмещением 4080 тонн проследовал в направлении Азова, где экипаж принял участие в торжествах по случаю 950-летия основания этого города.

А чуть позже под первой аркой пронеслась целая яхтенная регата. Эта парусная регата состоялась в рамках фестиваля водных видов спорта «Крымский мост». Ее участники двигались из Черного моря в сторону Азовского. Фестиваль был, кстати, посвящен самой масштабной стройке — Крымскому мосту — и проводился в третий раз. В этом году он собрал рекордное количество участников: более 200 яхтсменов, кайт- и виндсерфингистов.

Молодёжь разлетелась, но обещала вернуться

Также в минувшем месяце студенческие стройотряды завершили летнюю трудовую вахту на строительстве Крымского моста и автоподхода к нему со стороны Краснодарского края. В течение двух месяцев на стройке работали 90 студентов из разных городов России. Отряды были сформированы из студентов четырех российских вузов: МГУ им. Ломоносова, Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I, Московского государственного университета путей сообщения Императора Николая II и филиала Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета в Сочи. Как сообщает руководство стройки, за время прохождения летней трудовой практики студенты научились выполнять широкий спектр работ. Все учащиеся были закреплены за мостоотрядами, где у них были наставники: начальники участков, мастера, прорабы, инженеры. Те, кто трудился в технических отделах, работали с производственно-исполнительной документацией. Непосредственно на строительной площадке будущие специалисты выполняли геодезические и строительно-монтажные работы, вязали арматуру на плите проезжей части, тарировали болты (затягивали до проектной отметки), осуществляли входной контроль металлоконструкций.

У студентов была шестидневная трудовая неделя с восьмичасовым рабочим днем, в субботу — сокращенный день. В свободное от работы время для них была организована культурно-спортивная программа: соревнования и турниры, экскурсии по Таманскому полуострову, посещение музеев и природных памятников, поездки на Черное и Азовское море.

Кстати, впервые будущие специалисты прибыли сюда в 2016 году. А в этом году некоторые приехали уже во второй раз и говорят, что хотят вернуться и в следующем.

«Уже похоже на дорогу»

Так комментировали среднестатистические пользователи интернета момент, когда появились первые фотографии укладки асфальта на Крымском мосту. Действительно, строители уложили верхний слой асфальтобетона на пилотном участке моста на острове Тузла — 600 метров дорожного покрытия. Тот асфальт, по которому в будущем году поедут автомобили. На пилотном участке дорожники отработали технологическую последовательность формирования полотна с учетом того, что часть подобных операций — это не только автоматизированная, но и трудоемкая ручная работа. «Верхний слой выполнен из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. Это слой износа, поэтому в его составе повышенное содержание щебня. Он обеспечит требуемый коэффициент сцепления автомобильного колеса с дорогой и долговечность покрытия. После укладки асфальта нам предстоит выполнить еще комплекс работ по устройству барьерного ограждения, мачт освещения, системы автоматического контроля дорожного движения», — сообщил Юрий Сафонов, главный инженер ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора.

Но в целом работы эти начались немного раньше. В июле с этого участка на острове Тузла началась укладка нижнего слоя асфальтобетона толщиной шесть сантиметров. Затем дорожники приступили к устройству водоотвода, по которому вода будет стекать с дорожного полотна в водоотводные лотки и далее уходить в систему очистных сооружений. По оси водоотвода строители уложили дренажную смесь, установили водоприемные решетки, провели тестовую оценку стока воды и, получив плановые результаты, уложили верхний слой асфальтобетона толщиной 5 см. Таким образом, дорожное покрытие на пилотном участке было сформировано практически полностью.

Строители одновременно отрабатывают технологию устройства дорожного полотна в зонах, расположенных у деформационных швов. Такие швы — это металлические конструкции с резиновой «гармошкой», которые исключают деформации мостовых пролетов в местах сопряжения в случае перепадов температуры или сейсмических нагрузок. По большей части трассы моста расстояние между швами составляет около 220 метров (четыре пролета). Задача дорожников — обеспечить формирование максимально ровной поверхности проезжей части, чтобы асфальт «слился» с деформационными швами так, что автомобилист не почувствовал какого-либо дискомфорта при их пересечении.

Интересно, что запланированное дорожное покрытие Крымского моста почти по всей трассе — двухслойное, общей толщиной 11 см (на участках сопряжения по берегам Керченского пролива дорожное покрытие даже трехслойное!). Асфальтобетонная смесь готовится с применением модифицированного полимерными добавками битума — современного вяжущего материала. Он делает покрытие более прочным, долговечным, устойчивым к деформациям и трещинам. Тип и марка асфальтобетона, его компоненты и пропорциональный состав определялись на основании проектной категории дороги, условий эксплуатации моста и климатических особенностей региона. Состав подбирался и рассчитывался в строительной лаборатории. Сам же асфальтобетон производится на заводах, построенных по обоим берегам Керченского пролива.

Вторая арка

В середине сентября начала движение в сторону Крыма и вторая арка — автодорожный арочный пролет Крымского моста весом более пяти тысяч тонн. Сначала арку переместили по суше со стапеля на керченской технологической площадке, где в течение года велась ее сборка. «Передвижка» выполнялась медленно, но постоянно, в дневное и ночное время к месту погрузки на плавучие опоры, которые были построены для перевозки её к фарватерным опорам моста через Керченский пролив.

Автодорожная арка состоит из почти 200 крупных элементов. Для сборки было выполнено 4,5 км стыковых швов первой категории, закручено 175 тысяч штук (или 110 тонн) высокопрочных болтов. Всё это покрыто антикоррозийной защитой в три слоя, для чего потребовалось более 46 тысяч литров краски сигнального белого цвета. «Автодорожный арочный пролет — как натянутый лук, где свод поддерживает нижнюю часть гибкими подвесками», — рассказал главный инженер ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора Юрий Сафонов.

Автодорожная арка идентична железнодорожному арочному пролету по высоте, но шире на 10 метров и легче примерно на 500 тонн. Расчетная скорость ветра на уровнем проезжей части арочного пролета может достигать 40 м/с. Поэтому для предотвращения негативных аэродинамических явлений были проведены исследования, в результате которых проектировщики выбрали определенную форму обтекателей — специальных конструкций по фасаду автодорожного арочного пролета. Они позволят минимизировать ветровое воздействие.

Наконец, к 11 октября автомобильная арка начала движение по воде с помощью специальной плавсистемы и заняла своё место рядом с железнодорожной аркой в Керченском проливе. И пейзаж этого места изменился навсегда.

«Выполнив в августе транспортировку, подъем и установку на опорные части железнодорожного арочного пролетного строения, мы приобрели определенный опыт. Поэтому в промежутке между первым и вторым сплавами были проведены большая инженерная работа, пошаговый анализ всех операций, которые проводились. Ведь установка второй арки — не менее сложный процесс, который требует от всех участников предельной концентрации», — рассказал заместитель гендиректора компании «СГМ-Мост» Дмитрий Кондаков.

Операция по установке столь габаритных конструкций в морской акватории проводится впервые в практике отечественного мостостроения. «Установка арочных пролетов — ключевое событие строительного сезона — 2017 и один из важнейших этапов реализации проекта в целом», — сказал начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Роман Новиков. Морская операция проводилась в условиях ограничения судоходства с временным «окном» на 72 часа. В целом операция объединила больше сотни специалистов: моряков, инженеров, сотрудников научно-исследовательских институтов и рядовых мостостроителей.

Комплексный мониторинг производился на протяжении всей морской операции и в течение нескольких дней после ее завершения. Такая работа позволяла не только оперативно отслеживать возможные изменения, но и создала уникальную базу для проектирования в будущем объектов, аналогичных Крымскому мосту.