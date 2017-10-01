Чемпионов маловато...

Синдром отсутствия золота в общекомандных зачётах

Для постоянных читателей нашего еженедельника, отдающих предпочтение спортивной тематике, не является секретом, что на любом комплексном состязании, в их число входят Олимпийские игры для взрослых и юных атлетов, Паралимпиады, Универсиады, Евроады, может победить только та страна, посланцы которой в общекомандном зачёте завоюют наибольшее количество медалей, прежде всего, золотых!

Первая репетиция

Разумеется, главными в перечне комплексных соревнований являются летние и зимние Олимпийские игры. И если до зимней Олимпиады — 2018, которая должна проходить в южнокорейском Пхёнчхане, осталось четыре месяца (ещё окончательно неизвестно, будут ли к ней допущены россияне), то до летних Олимпийских игр в Токио-2020 остаётся три года. И лучшей репетицией к этим грандиозным стартам являются чемпионаты мира по олимпийским дисциплинам, дающие объективную картину происходящего в том или ином виде спорта на пути в тот же Токио, где спустя пятьдесят шесть лет, во второй раз, состоятся летние Олимпийские игры. А первые особенно запомнились крымчанам блестящей победой севастопольской школьницы Галины Прозуменщиковой в плавании на 200 м брассом. К огромному сожалению, первая советская олимпийская чемпионка по плаванию и первая крымчанка, завоевавшая столь высокий спортивный титул, Галина Прозуменщикова-Степанова уже ушла из жизни.

Так вот, подходит к концу первая такая репетиция, датированная 2017 годом, в которую были включены, и мы об этом подробно писали в рубрике «На чемпионатах мира и Европы», мировые первенства по лёгкой атлетике, плаванию, спортивной борьбе, по гребле и другим видам, приносящим большое количество наград. Причём во всех видах спорта, кроме горемычной ныне лёгкой атлетики, которой, образно говоря, IAAF продолжает выламывать ноги и руки, во всех остальных видах россияне завоевали достаточно большое количество медалей, что позволяет нашей будущей олимпийской команде японского призыва комфортно себя чувствовать среди лидеров мирового спорта. Но, увы, пока не приходится рассчитывать на роль победителя или призёра в общекомандном зачёте, прежде всего из-за малого количества чемпионов, что непосредственно влияет на «золотой запас», о чём мы говорили выше.

Причём зачастую складывается парадоксальная ситуация. Например, россияне впервые выиграли столько золота в плавании, сколько не имели за последние двадцать лет, зато впервые за столько же лет возвратились с чемпионатов мира по спортивной борьбе и боксу без единого чемпионского титула! Теперь же стало ясно, что после очередной дисквалификации на год сборной России по тяжёлой атлетике и с мирового первенства в США, где не будут стартовать наши богатыри, команда не привезёт медалей, в том числе и так необходимых золотых.

Канадские ожидания

Большой интерес у наших любителей спорта вызывал завершившийся в минувшее воскресенье в канадском Монреале чемпионат мира по спортивной гимнастике. На нём разыгрывалось двенадцать комплектов медалей в личном многоборье и на отдельных снарядах. Но не проводилось командное первенство, в котором год назад в олимпийском Рио-де-Жанейро у мужчин первенствовали японцы, а среди женщин — американки, оставившие на «серебряных» местах наших соотечественников и соотечественниц. Теперь из тех команд в Монреаль отправились призёры Игр на различных снарядах — Давид Белявский, Денис Аблязин, Мария Пасека, которые и на этот раз задавали тон на арене, где сильно изменился состав участников за год, прошедший после Олимпиады. Достаточно сказать, что на арену из чемпионов Рио-2016 вышли только британец Макс Уитлок (конь), грек Элефтериос Петруниас (кольца), украинец Олег Верняев (брусья), но, увы, завершили свои выступления лучшие многоборцы прошедших Олимпийских игр японец Кохей Утимура и американка Симона Байлз, которая первенствовала ещё в опорном прыжке и в вольных упражнениях, привела к победе в командном первенстве своих подруг по сборной США. А сборная России лишилась вышедшей замуж и готовящейся стать мамой нашей олимпийской чемпионки Рио по упражнениям на брусьях Алии Мустафиной.

И вот теперь в Монреале в многоборье у мужчин первенствовал уже китайский дуэт. Чемпионом мира стал Сяо Руотен, которому полбалла уступил Линь Чаопань, а третьим стал японец Кендзо Сираи, на 0,116 балла опередивший россиянина Давида Белявского. Причём ныне гимнастический мир чётко разделился на многоборцев, которые ровно выступают на всех снарядах, имея на одном-двух из них суперкомбинации, и на «снарядников», уделяющих основное внимание напряжённым тренировкам на одном, от силы на двух снарядах, а в многоборье — как повезёт. Чтобы не быть голословными, отмечаем, что теперь в Канаде Сяо Руотен завоевал только бронзу в упражнениях на коне, а чемпионом мира стал британец Макс Уитлок, отодвинувший на второе место Белявского. Наш лучший многоборец Давид Белявский сумел ещё стать третьим в упражнениях на брусьях, пропустив вперёд китайца «снарядника» Цоу Изиньгуана и олимпийского чемпиона украинца Олега Верняева.

Самый удачливый

Но, пожалуй, самым удачливым среди многоборцев был японец Кендзо Сираи, который к бронзе в многоборье добавил два титула чемпиона мира в вольных упражнениях, где уверенно опередил малоизвестных израильтянина Артёма Долгопята и американца Юла Молдауэра, и в опорных прыжках — здесь он был лучше известных «снарядников» украинца Игоря Радивилова (с преимуществом в 0,001 очка) и северокорейца Хансона Кима.

На кольцах вновь вне конкуренции, как и в олимпийском Рио-де-Жанейро, был грек Петруниас, рядом с которым на пьедестале почёта стояли россиянин Денис Аблязин и китаец Лю Янь. А на перекладине триумфом завершились выступления «снарядников», занявших все призовые места в таком порядке: хорват Тин Србич, голландцы Эпке Зондерланд и Барт Дюрло.

А вот в многоборье среди дам, как и в прошлом году на Олимпиаде, первое место досталось американке, второе — канадке, а третье — россиянке. Но на этот раз это были новые мастера: Морган Хард, Элизабет Блэк, Елена Ерёмина. И вновь лучшие многоборки мира смогли отличиться только по одному разу, оспаривая первенство в отдельных упражнениях. Наша Ерёмина заняла второе место на брусьях, уступив 0,066 балла китаянке Фань Илинь, Хард тоже была второй на бревне, вклинившись между «снарядницами» из Германии Паулиной Шеффер и Табеа Альт.

Единственную золотую медаль российской команде принесла в опорном прыжке Мария Пасека, которая уже стала двукратной чемпионкой мира именно на этом снаряде, опередив американку Джейду Кэри. Малютка Джейд, как называют гимнастку в команде, стала второй и в вольных упражнениях, в которых неожиданно первенствовала японка Маи Мураками.

Общекомандную победу отпраздновали китайцы (3 золотые + 1 серебряная + 2 бронзовые медали), оставившие за спиной японцев (3+0+1), россиян (1+3+2), американцев (1+3+1), немцев и британцев (по 1+0+1).