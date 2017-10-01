Все дороги ведут в Россию

От событий международного масштаба до судьбы футбольного судьи

Остаётся восемь месяцев до открытия на футбольных полях одиннадцати городов Российской Федерации XXI чемпионата мира по футболу, в котором должны принять участие тридцать две сборные команды, представляющие Европу, Азию, Африку, Южную, Северную и Центральную Америку и, возможно, Океанию.

Семь лет ожиданий

С того дня как в 2010 году в Цюрихе, в штаб-квартире ФИФА, тогдашний президент этой популярной международной федерации швейцарец Йозеф Блаттер объявил, что в напряжённой борьбе за право проведения мундиаля-2018 Россия обошла Великобританию и два дуэта: Испания — Португалия и Бельгия — Нидерланды, мы стали ожидать этот грандиозный праздник футбола. Интерес был вызван тем, что двадцать предыдущих чемпионатов мира никогда ещё не проводились в Восточной Европе, причём в стране, которой предстояло почти с нуля создать современную спортивную инфраструктуру, поднять на новый уровень аэропорты, гостиницы, дороги, сферу обслуживания. Но тогдашний президент страны Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин заверили членов исполкома ФИФА, что о своём выборе они не пожалеют. Россия сделает всё от неё зависящее, чтобы мировой футбольный форум отлично прошёл на 12 стадионах одиннадцати городов: Москвы (на стадионах «Лужники» и «Спартак»), Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Самары, Саранска, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Волгограда, Калининграда, Сочи. Причём реконструкции, крайне масштабной, подверглись лишь несколько уже существовавших арен, а остальные начали возводиться с нуля.

Но даже после отлично проведенного Кубка конфедераций, а такую оценку турниру дали руководители и чиновники международного и европейского союзов футбола, тренеры и футболисты восьми участвовавших в турнире сборных, заклятые друзья всего российского продолжают требовать переноса мундиаля-2018 в другую страну. Как следует понимать, в обиженную ФИФА, разумеется, по их представлению, Великобританию или в США, где 24 стадиона, каждый вмещает свыше шестидесяти тысяч зрителей, не беда, что они регбийные или бейсбольные, хоть завтра готовы принять 32 сборные и их болельщиков со всего мира. Но, к счастью, президент ФИФА швейцарец Джанни Инфантино, который часто бывает в Москве, решительно отбивает все, как правило, высосанные из пальца обвинения в адрес россиян, утверждая, что руководимая им организация не намерена изменять своё решение, принятое семь лет назад.

Недавно в шестой раз делегация ФИФА, возглавляемая директором департамента международного союза футбола по проведению соревнований и мероприятий Колином Смитом, побывала на строящихся стадионах восьми городов страны, которые не были задействованы в розыгрыше Кубка конфедераций. Кстати, путь к проведению международных состязаний открыли для «квартета», проводившего кубок, именно чиновники из ведомства господина Смита. И теперь они убедились, что на всех объектах и вокруг них вся работа идёт по графику, рассчитанному на то, чтобы объекты были сданы в ноябре-декабре нынешнего года, а уже с марта следующего на них должны выходить футболисты. Причём на членов делегации особое впечатление произвёл разработанный в России паспорт болельщика, который уже с нынешнего месяца будет распространяться за рубежом и у нас в стране. Без этого паспорта во время матчей чемпионата мира, имея даже билет, не попадёшь на стадион. Его зарубежные футбольные чиновники посчитали мощным инструментом, обеспечивающим безопасность во время мундиаля-2018. И хотя ещё не началась непосредственная продажа билетов на конкретные матчи ЧМ (она начнется после 1 декабря, когда в Казани пройдёт жеребьёвка восьми предварительных групп, по четыре сборных в каждой, и станет известно, в каких российских городах пройдут матчи команд), однако уже свыше 1,5 миллиона болельщиков подали заявки на приобретение билетов. Особенную активность проявляют фанаты из Мексики, Аргентины, Бразилии, США, Китая и России. И это притом что пока точно известно, что мексиканцы, бразильцы, россияне примут старт в борьбе за титул сильнейшей сборной в мире, а участие аргентинцев и американцев ещё под вопросом, а китайцы потеряли возможность сыграть на наших стадионах.

Без Украины

Руководители Федерации футбола Украины, старающиеся не отстать от русофобской политики своего правительства, мечтали о том, чтобы их сборная пробилась на мундиаль-2018 в Россию, а затем, вопреки воле футболистов и их наставников, бойкотировать чемпионат мира. Но этот номер у них не прошёл. В решающем матче на своём поле украинцы проиграли обескровленной сборной Хорватии (0:2) и не только уступили прямую путёвку исландцам на чемпионат мира, но и хорватам дали шанс сыграть в континентальном плей-офф за дополнительную путёвку.

А том, что господин Павелко и его команда способны на любую провокацию ради того, чтобы прогнуться перед своими благодетелями, свидетельствует травля, затеянная вокруг симферопольского арбитра ФИФА Анатолия Жабченко, который ещё до Крымской весны стал одним из лучших футбольных судей Украины, востребованных на международной арене. И, как многие уроженцы Крыма, с радостью стал россиянином, какими четверть века назад были его родители. Он не скрывал об этом ещё два года назад, подвергнувшись допросу в КДК ФФУ, что имеет российский паспорт. Хотя после этого ему стали реже давать судить решающие матчи, которых он провёл 72 в Суперлиге Украины, но не возражали, разумеется, в интересах федерации, чтобы он много реферировал поединков в Европе, где уже стоял на пороге группы топ-арбитров. И вот в этом году руководитель судейской коллегии Украины итальянец Луча Лучану посчитал, что, кроме Жабченко, никто не отсудит матч за Суперкубок Украины между киевским «Динамо» и донецким «Шахтёром» в Одессе. И тут же завертелась кутерьма вокруг крымчанина. Чтобы ослабить негатив, президент ФФУ Павелко предложил Анатолию встретиться с «патриотами», чтобы на их глазах, на кинокамеры, порвать свой российский паспорт и пообещать, что в ближайшее время он с женой и двумя малолетними детьми убежит из родного Симферополя на постоянное жительство в Херсон. А иначе за его жизнь федерация не несёт ответственности, причём не только во время финала за Суперкубок. Жабченко категорически отверг это провокационное предложение и вернулся на родину.

Не знаем, известно ли об этом случае в Российском футбольном союзе? А ведь теперь они могут заполучить в свои ряды арбитра высокой квалификации, имеющего достойную репутацию на международной арене.