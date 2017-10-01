Где в Крыму безопаснее?

Повороты круче,чем диверсанты, а борьба с террористами успешнее ремонта дороги

На этой неделе особо ярко проявилась в информационном пространстве полуострова тема безопасности. В самых разных сферах причём. Но если силовики, как и положено, обеспечивают спокойный сон крымчан, похоже, в полной мере, то на дорогах о безопасности только и мечтать. И болезненно затянувшийся ремонт одной из важнейших автомагистралей Крыма не добавляет позитива.

Пресекли и продлили

Важнейшей новостью, касающейся нашей с вами безопасности, стало на этот раз сообщение, появившееся в информационном пространстве полуострова в середине минувшей недели. Речь о том, что сотрудники УФСБ по Республике Крым и Севастополю пресекли деятельность бахчисарайской ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ. «Следственным отделом УФСБ по Республике Крым и Севастополю в отношении шестерых ее членов возбуждено уголовное дело по части 1–2 статьи 205.5 УК РФ — «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации», — говорится в соответствующем сообщении российских спецслужб.

В настоящее время, как сообщает пресс-служба УФСБ по Республике Крым и Севастополю, проводятся оперативно-следственные мероприятия. Кроме этого, Управление ФСБ по Республике Крым и Севастополю опубликовало видео задержания членов бахчисарайской ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». На кадрах сотрудники ФСБ проводят обыски в квартире и частном доме в Бахчисарае. В жилище одного из представителей запрещенной в России организации, в частности, была обнаружена экстремистская литература.

Одновременно с этим появилась информация о том, что Киевский районный суд Симферополя продлил срок задержания под стражей гражданина Украины Геннадия Лимешко, который обвиняется в подготовке в Крыму нескольких диверсий против объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. Соответствующее заявление было на днях опубликовано на сайте суда. «КТ» уже рассказывал о подробностях этого дела («КТ» № 443, «Задержание диверсанта» и № 445, «Родина — понятие относительное?»). Напомним, агент Службы безопасности Украины (СБУ) был задержан в Крыму за подготовку серии диверсий в середине августа. Задержанный гражданин Украины Геннадий Лимешко, уроженец Харьковской области, ранее проходил службу в так называемой зоне ATO в должности старшего разведчика глубинной разведки в одной из воинских частей ВСУ. Девятого августа он прибыл в Крым, где в соответствии с заданием СБУ должен был привести в негодное для эксплуатации состояние линии электропередач Судак — Новый Свет в целях прекращения (ограничения) подачи потребителям электрической энергии. Без света могли остаться Судак и близлежащие населенные пункты с численностью свыше 50 тысяч человек. В его задачи входило уничтожение путем поджога лесных массивов в районе Судак — Рыбачье — Алушта. Среди других действий — создание условий для обвала горных пород с целью перекрытия автомобильной трассы Судак — Новый Свет. Он также планировал поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье.

А теперь «Киевским районным судом Симферополя рассмотрено и удовлетворено в открытом судебном заседании ходатайство следователя следственного отдела УФСБ России по Республике Крым и Севастополю о продлении срока содержания под стражей Лимешко Геннадия Геннадьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 223.1 УК РФ, сроком на два месяца, всего до четырех месяцев, то есть по 13 декабря 2017 года», — уточнили в пресс-службе суда.

Поставьте знаки и соблюдайте сроки!

Гораздо менее безопасной в свете успешных действий правоохранителей выглядит обычная повседневная жизнь. В частности из-за того, что существенно увеличилось в столице полуострова количество автотранспорта и тихие прежде улочки стали «ареной» настоящих драматических событий. Например. Дважды за неделю останавливалось движение по условной объездной на Ялтинскую трассу в обход центра. Причина — ДТП. Последней аварией стало лобовое столкновение Opel Antara и Daewoo Lanos. Из-за ДТП образовалась двухкилометровая пробка на улицах Крылова и 2-й Петровский проезд до Телефонного спуска в районе пересечения с улицей Петровская Балка. Судя по положению столкнувшихся авто, водитель Daewoo Lanos допустил выезд на полосу встречного движения и врезался в Opel Antara. О пострадавших в ДТП неизвестно. При этом местные жители говорят, что на этом же месте в начале недели столкнулись Mitsubishi и Mercedes, что тоже привело к образованию пробки. Резкий поворот здесь практически на 180 градусов часто становится причиной ДТП — неизвестные доброжелатели даже оставили на стене здания, расположенного на спуске со 2-го Петровского проезда, призыв «ГИБДД, поставь знаки».

Та же тема безопасности дорожного движения по-прежнему актуальна для тех, кто едет или возвращается из Севастополя. Ремонтные работы на участке трассы Севастополь — Симферополь в районе села Поворотного, где в начале марта сошел оползень, до сих пор не закончены. Работы снова затянулись уже более чем на месяц. Директор департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Игорь Титов сообщил: «Подрядчики очень серьезно затянули сроки, плюс не доделаны некоторые виды работ, и мы не видим от них исполнительной документации». Просрочки составляют более месяца, — уточнил Титов, заявив, что ответственный подрядчик уже получил половину положенной по контракту суммы. «Был выплачен аванс, частично приняты работы. В общей сложности они получили порядка 50%». При этом Титов подчеркнул, что субподрядчики не получают денег от подрядчика, который «не платит».

Оползень, разорвавший дорожное полотно, сошел на километровый участок трассы Симферополь — Бахчисарай — Севастополь в начале марта (еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» тогда же подробно рассказывал об этих печальных событиях и их причинах). Трасса проходит по югу Крыма и является одной из важнейших для сообщения внутри полуострова. Объезд осуществлялся через село Поворотное, в котором специально для этого отремонтировали дорогу. Сроки окончания ремонта неоднократно переносились.

16 августа трасса Симферополь — Севастополь была открыта для движения без ввода в эксплуатацию. 21 августа 2017 года власти Севастополя в очередной раз назвали срок официального завершения ремонта участка дороги на Симферополь — 12 сентября. Но, увы...