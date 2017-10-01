Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
О чём молчат церковные мыши
Тайна Черного кургана
Новое лицо Симферополя
Говорят, что... «катакомбам» в центре ст ...
Послешалманное настоящее
Археология знания
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СпецпроектАналитика

Где в Крыму безопаснее?

Повороты круче,чем диверсанты, а борьба с террористами успешнее ремонта дороги

На этой неделе особо ярко проявилась в информационном пространстве полуострова тема безопасности. В самых разных сферах причём. Но если силовики, как и положено, обеспечивают спокойный сон крымчан, похоже, в полной мере, то на дорогах о безопасности только и мечтать. И болезненно затянувшийся ремонт одной из важнейших автомагистралей Крыма не добавляет позитива.

Пресекли и продлили

Важнейшей новостью, касающейся нашей с вами безопасности, стало на этот раз сообщение, появившееся в информационном пространстве полуострова в середине минувшей недели. Речь о том, что сотрудники УФСБ по Республике Крым и Севастополю пресекли деятельность бахчисарайской ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ. «Следственным отделом УФСБ по Республике Крым и Севастополю в отношении шестерых ее членов возбуждено уголовное дело по части 1–2 статьи 205.5 УК РФ — «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации», — говорится в соответствующем сообщении российских спецслужб.

В настоящее время, как сообщает пресс-служба УФСБ по Республике Крым и Севастополю, проводятся оперативно-следственные мероприятия. Кроме этого, Управление ФСБ по Республике Крым и Севастополю опубликовало видео задержания членов бахчисарайской ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». На кадрах сотрудники ФСБ проводят обыски в квартире и частном доме в Бахчисарае. В жилище одного из представителей запрещенной в России организации, в частности, была обнаружена экстремистская литература.

Одновременно с этим появилась информация о том, что Киевский районный суд Симферополя продлил срок задержания под стражей гражданина Украины Геннадия Лимешко, который обвиняется в подготовке в Крыму нескольких диверсий против объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. Соответствующее заявление было на днях опубликовано на сайте суда. «КТ» уже рассказывал о подробностях этого дела («КТ» № 443, «Задержание диверсанта» и № 445, «Родина — понятие относительное?»). Напомним, агент Службы безопасности Украины (СБУ) был задержан в Крыму за подготовку серии диверсий в середине августа. Задержанный гражданин Украины Геннадий Лимешко, уроженец Харьковской области, ранее проходил службу в так называемой зоне ATO в должности старшего разведчика глубинной разведки в одной из воинских частей ВСУ. Девятого августа он прибыл в Крым, где в соответствии с заданием СБУ должен был привести в негодное для эксплуатации состояние линии электропередач Судак — Новый Свет в целях прекращения (ограничения) подачи потребителям электрической энергии. Без света могли остаться Судак и близлежащие населенные пункты с численностью свыше 50 тысяч человек. В его задачи входило уничтожение путем поджога лесных массивов в районе Судак — Рыбачье — Алушта. Среди других действий — создание условий для обвала горных пород с целью перекрытия автомобильной трассы Судак — Новый Свет. Он также планировал поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье.

А теперь «Киевским районным судом Симферополя рассмотрено и удовлетворено в открытом судебном заседании ходатайство следователя следственного отдела УФСБ России по Республике Крым и Севастополю о продлении срока содержания под стражей Лимешко Геннадия Геннадьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 223.1 УК РФ, сроком на два месяца, всего до четырех месяцев, то есть по 13 декабря 2017 года», — уточнили в пресс-службе суда.

Поставьте знаки и соблюдайте сроки!

Гораздо менее безопасной в свете успешных действий правоохранителей выглядит обычная повседневная жизнь. В частности из-за того, что существенно увеличилось в столице полуострова количество автотранспорта и тихие прежде улочки стали «ареной» настоящих драматических событий. Например. Дважды за неделю останавливалось движение по условной объездной на Ялтинскую трассу в обход центра. Причина — ДТП. Последней аварией стало лобовое столкновение Opel Antara и Daewoo Lanos. Из-за ДТП образовалась двухкилометровая пробка на улицах Крылова и 2-й Петровский проезд до Телефонного спуска в районе пересечения с улицей Петровская Балка. Судя по положению столкнувшихся авто, водитель Daewoo Lanos допустил выезд на полосу встречного движения и врезался в Opel Antara. О пострадавших в ДТП неизвестно. При этом местные жители говорят, что на этом же месте в начале недели столкнулись Mitsubishi и Mercedes, что тоже привело к образованию пробки. Резкий поворот здесь практически на 180 градусов часто становится причиной ДТП — неизвестные доброжелатели даже оставили на стене здания, расположенного на спуске со 2-го Петровского проезда, призыв «ГИБДД, поставь знаки».

Та же тема безопасности дорожного движения по-прежнему актуальна для тех, кто едет или возвращается из Севастополя. Ремонтные работы на участке трассы Севастополь — Симферополь в районе села Поворотного, где в начале марта сошел оползень, до сих пор не закончены. Работы снова затянулись уже более чем на месяц. Директор департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Игорь Титов сообщил: «Подрядчики очень серьезно затянули сроки, плюс не доделаны некоторые виды работ, и мы не видим от них исполнительной документации». Просрочки составляют более месяца, — уточнил Титов, заявив, что ответственный подрядчик уже получил половину положенной по контракту суммы. «Был выплачен аванс, частично приняты работы. В общей сложности они получили порядка 50%». При этом Титов подчеркнул, что субподрядчики не получают денег от подрядчика, который «не платит».

Оползень, разорвавший дорожное полотно, сошел на километровый участок трассы Симферополь — Бахчисарай — Севастополь в начале марта (еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» тогда же подробно рассказывал об этих печальных событиях и их причинах). Трасса проходит по югу Крыма и является одной из важнейших для сообщения внутри полуострова. Объезд осуществлялся через село Поворотное, в котором специально для этого отремонтировали дорогу. Сроки окончания ремонта неоднократно переносились.

16 августа трасса Симферополь — Севастополь была открыта для движения без ввода в эксплуатацию. 21 августа 2017 года власти Севастополя в очередной раз назвали срок официального завершения ремонта участка дороги на Симферополь — 12 сентября. Но, увы...

Подготовил Олег ПАВЛИЙ
Фото anna-news.info
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 451 от 13 октября 2017 года

Еще статьи:
Просмотров: 199 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:08

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей


Календарь
«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив

По номерам газеты

Октябрь 2017 (48)
Сентябрь 2017 (87)
Август 2017 (96)
Июль 2017 (88)
Июнь 2017 (90)
Май 2017 (88)

© 2008—2017, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru