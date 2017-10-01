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СпецпроектОбзор прессы

О земле и о воле

Украинские СМИ делают из мухи слона, а наследие политиков незалежной портит жизнь севастопольцам

На этой неделе украинские издания, рассказывающие о событиях на Крымском полуострове, заинтересовались оформлением документов на Ханский дворец, заявлениями знаменитого российского артиста и президента Турции, а также проблемами севастопольских землевладельцев.

«Ужасное деяние»

Одно из крупных украинских изданий решило взорвать информационное пространство новостью с громким заголовком. Мол, в Крыму российские власти национализировали Ханский дворец в Бахчисарае. Слово «национализация» в данном случае используется, конечно, исключительно в том самом негативном контексте, в каком привыкли рисовать «страшилки» о первых годах советской власти. Там, где появляется страшный «красный мужик», национализирует (отбирает) мирового уровня ценности и они летят в тартарары, а если и не уничтожаются, то становятся собственностью «комиссаров». На самом же деле речь о том, что республиканский Госкомрегистр зарегистрировал право собственности на 32 объекта недвижимости Ханского дворца в Бахчисарае. Конечно, у такого объекта должен быть серьёзный хозяин. «Таким образом, музей-заповедник перешел в республиканскую собственность», — говорится в исходном сообщении, над текстом которого поработали украинские журналисты, превратив рядовое, в сущности, событие в «ужасающее деяние».

«Пока украинцы не выдохнут»

Российский актер Михаил Ефремов принял решение не ездить на съемки в Крым, чтобы не получить запрет на въезд на Украину. Об этом он сообщил во время интервью одному из российских телеканалов. Так, ведущая спросила актера, поедет ли он в Крым, если новым проектом будут предусмотрены съемки на полуострове. «Откажусь», — сказал Ефремов, добавив, что в противном случае ему запретят въезд на Украину. «Я подожду все-таки, пока украинцы выдохнут или что-то еще...» — сказал актер.

Ушел от ответа

«Эрдоган ушел от ответа относительно антироссийских санкций», — кричат заголовки и темы телесюжетов некоторых украинских СМИ. Дело в том, что на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана спросили, готова ли его страна ввести санкции против России, учитывая заявления о поддержке территориальной целостности Украины. Президент Турции при этом «деликатно взял в сторону» и заявил, что позиция его страны в отношении Крыма «всем известна». Таким образом, Эрдоган ушел от ответа на вопрос относительно санкций против России.

Эхо куницынских лет

Украинское издание, обратившее внимание на затяжной и крупный скандал в Севастополе, настолько ставший резонансным, что его уже невозможно игнорировать, рассказывает, что власти начали земельную ревизию, итогом которой стали 3,8 тысячи исков. «В администрации города заявили: все эти участки собственники получили незаконно и должны вернуть их.

Большинство пострадавших — покупатели недвижимости на вторичном рынке. Теперь им предстоит передать права на землю или снести построенные дома. Механизм компенсации пока не предусмотрен», — рассказывает издание. И ссылаясь на информацию департамента по имущественным и земельным отношениям (ДИЗО) Севастополя, сообщает, что иски «были поданы к тем, кто приобрел землю в 2015–2016 годах у собственников, получивших ее незаконно и безвозмездно. Один из чиновников в Правительстве Севастополя пояснил, что большая часть исков подана в отношении покупателей земли севастопольской части Южного берега Крыма, включая бухту Ласпи, мыс Айя, урочище Аязьма. Эти участки выдавались администрацией Сергея Куницына, возглавлявшего город в 2006–2010 годах. Сейчас он депутат Верховной рады Украины от Блока Петра Порошенко».

Александр СКОПОВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 451 от 13 октября 2017 года

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Просмотров: 116 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:22

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