Марина Горбатюк: «Мусор будет дорожать. Все должны понимать необходимость таких мер»

Министр ЖКХ Крыма рассказала газете «Крымский ТелеграфЪ» о главных проблемах полуострова накануне зимы

Жилищно-коммунальное хозяйство остаётся одной из самых проблемных сфер. Согласно отчётам чиновников, в его развитие и модернизацию регулярно вкладываются миллионы бюджетных рублей, а видимых перемен к лучшему, увы, пока не видно. Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» узнал у нового министра ЖКХ республики, есть ли шанс избавить полуостров от завалов мусора, когда будут отремонтированы протекающие крыши и как навести порядок на рынке управляющих компаний.

О мусоре

— Одной из самых острых для крымского ЖКХ проблем до сих пор остаётся вопрос вывоза мусора и приведения в порядок городов. Долгое время в правительстве обсуждался вопрос строительства новых полигонов и заводов по переработке ТКО. На какой стадии сейчас эти проекты?

— Действительно, была разработана схема санитарной очистки Крыма. И, в сущности, всё, что она предписывала, уже реализовано. Закрыты сельские свалки — около 270 площадок. Из 28 полигонов сбора твёрдых коммунальных отходов, которые работали на полуострове на момент утверждения схемы, сейчас осталось всего 15. Предполагается, что со временем их количество будет сведено к пяти. При этом, к сожалению, нельзя сказать, что раз полигон закрыт, то он действительно не работает. Со своей стороны Министерство ЖКХ сделало первые шаги для обеспечения чистоты Крыма, но теперь хотелось бы, чтобы наши коллеги, уполномоченные наказывать нарушителей в природоохранной сфере (Росприроднадзор, Министерство экологии и природных ресурсов РК), пресекали деятельность тех, кто по-прежнему вывозит мусор на закрытые свалки. Безусловно, в рамках санитарной очистки полуострова изменились потоки вывоза ТКО. Вопрос жизнеспособности новой схемы пока остаётся открытым. В её рамках полуостров разделён на шесть кластеров, каждый из которых сейчас выставлен на конкурс. Мы ищем концессионера — лицо, готовое в соответствии со схемой взять на себя строительство полигонов и мусороперерабатывающих заводов. Конкурс объявлен. Уже подходит к концу срок подачи документов. Что касается способа утилизации отходов, то вряд ли мы сможем использовать, например, мусоросжигающие технологии. Скорее всего, это будут автоматические мусоросортировочные заводы. Помимо этого, должен быть выбран региональный оператор, который возьмёт на себя функции расчётно-кассового центра и организацию деятельности по сбору, транспортировке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО.

— Идея создания мусоросортировочного завода обсуждается уже достаточно давно. Почему же никак не получается его построить?

— Дело в том, что в качестве того же концессионера должен зайти очень крупный игрок, располагающий достаточно большими денежными средствами. И тут приходится учитывать, что Крым всё-таки находится под санкциями, и не всякий бизнес готов здесь работать. Переговоры мы ведём давно, в том числе с теми немногими инвесторами, которые уже занимаются подобной деятельностью на территории России.

Дополнительная проблема в том, что концессионер, заходя на новую территорию, должен рассчитывать на определённый объём мусора. Тогда у него есть возможность распланировать, например, какую часть ТКО можно переработать и получить выгоду, а какую захоронить. Но, учитывая тот факт, что у нас до сих пор работают некоторые из закрытых свалок, и есть деятели, которые самовольно забирают фракцию, экономически выгодную для концессионера, ему тяжело просчитать свой бизнес-план и возможные риски.

— В этих обстоятельствах есть ли шанс, что схема очистки всё-таки заработает в полную силу?

— Мы очень на это надеемся. Ведь для её создания была проведена соответствующая научная работа, все необходимые расчёты. Теперь результат зависит от исполнителей. Но мы очень стараемся сделать Крым чище. Кстати, хотела бы отметить, что жителям полуострова следует быть готовыми к тому, что уменьшение количества полигонов повлечёт за собой увеличение плеча перевозки мусора. И, безусловно, из-за этого изменится стоимость его вывоза для граждан. Однако мы все должны понимать необходимость таких мер.

— Раз мы говорим не об уничтожении, а о сортировке мусора, какова будет его дальнейшая судьба? Будет ли он вывозиться с полуострова или подлежит захоронению?

— По предварительным расчётам, 60–70% сортированного мусора подлежит дальнейшему захоронению.

О многоэтажках

— Для многих крымчан остаётся актуальным вопрос добросовестности работы управляющих компаний. Многие граждане по-прежнему не понимают, за что платят деньги: придомовые территории убираются очень плохо, подъезды в порядок не приведены. Как переломить эту ситуацию?

— В первую очередь всё зависит от активности самих граждан, их желания видеть свой дом в чистоте и порядке. Например, прежде чем приступить к обслуживанию той или иной многоэтажки, управляющая компания на общем собрании предлагает свой перечень услуг. И если жильцы не посчитали нужным явиться на такое собрание и решение было принято без них, то, конечно, впоследствии возникает много вопросов о том, за что взимается плата, что именно должна делать управляющая организация и так далее.

Кроме того, потребителям нужно не стесняться требовать выполнения услуг за те деньги, которые они платят. Если вас что-то не устраивает в работе УК, нужно прежде всего обратиться непосредственно в компанию: возможно, её руководство даже не в курсе, что какая-то из услуг не предоставляется. Если же организация не приняла никаких мер в ответ на жалобы граждан, можно обратиться в республиканскую Инспекцию по жилищному надзору, которая уполномочена контролировать действия управляющих компаний. В том числе ведомство вправе применить финансовое наказание в отношении УК, если организация не выполняет взятых на себя обязательств. При этом речь идёт о достаточно серьёзных суммах. Однако жильцы должны понимать, что деньги на уплату штрафов компания изыщет из средств, предназначенных на благоустройство дома. Так что это не в интересах граждан.

Хочу сказать, что действительно есть неуправляемые управляющие компании. В том числе, например, организации-однодневки, которые умудряются собрать с людей деньги и исчезнуть. Но такие случаи — это уже сфера работы правоохранительных органов. И, наконец, нельзя забывать, что всё происходящее на территории муниципалитета — это зона ответственности его администрации. В рамках осуществления муниципального контроля местные власти должны работать с управляющими компаниями и таким образом следить за качеством жизни людей.

А вообще я думаю, что бизнес всё-таки не терпит непорядочности. Поэтому со временем рынок должен стабилизироваться. Недобросовестные компании постепенно уйдут с рынка, не выдержав конкуренции. Ведь если они не предоставляют услуги должным образом, люди рано или поздно просто перестанут им платить.

— Одним из проблемных вопросов до сих пор остаётся ремонт кровель в крымских многоэтажках. Насколько динамично сейчас идёт этот процесс? Какой объём работ уже выполнен?

— В этом году работа с кровлями у нас осуществляется двумя путями: за счёт целевых средств на ремонт многоквартирных домов и за счёт Регионального фонда капитального ремонта. К сожалению, протекающих крыш у нас действительно очень много. Поэтому сложно назвать даже приблизительные сроки, когда все они будут отремонтированы. По самым общим расчётам, нужно более миллиарда рублей, чтобы починить все крыши, нуждающиеся в ремонте. Сейчас мы ищем варианты, как привлечь дополнительные средства, чтобы за счёт софинансирования позволить Фонду перенести капремонт домов с такими крышами на более ранние сроки.

— В Крыму запущена программа по формированию городской среды. Что она из себя представляет? С какими проблемами приходится сталкиваться в ходе её реализации?

— Это программа, которая позволит привести крымские дворы в порядок и сделать их комфортными для всех. В ней сейчас участвуют шестнадцать муниципалитетов. В этом году на реализацию выделено 403 млн руб. на дворы и территории общего пользования (например, скверы). Плюс 11 млн руб. предназначены двум моногородам — Красноперекопску и Армянску — на создание парков.

Программа предусматривает разработку дизайн-проекта для каждого из дворов и его обязательное согласование с жителями. Идея в том, чтобы благоустроить каждую территорию в соответствии с представлениями о комфорте самих жителей, а не исходя из видения чиновников. При этом территории, участвующие в программе, определяются муниципалитетом исходя из активности жильцов, их неравнодушия к тому, в каких условиях они живут.

Программа рассчитана на пять лет и финансируется за счёт федерального бюджета. В Крыму дворы, принимающие в ней участие в этом году, пока находятся в стадии выполнения работ. Конечно, есть риск не успеть до начала зимы, поскольку мы, к сожалению, достаточно поздно вошли в программу. Но всё-таки надеемся уложиться в срок.

О коммунальных услугах

— В прошлом году введение единого расчётного документа встретило резкий протест со стороны ресурсопоставляющих организаций. Как сейчас обстоят дела с этим проектом? Удалось ли достичь взаимопонимания с ресурсниками?

— Проект продолжает жить, и мы активно включаем в него ресурсников: они постепенно передают свои базы данных в Единый информационно-расчётный центр. Многие крымчане уже получают единый расчётный документ. Я сама как потребитель ресурсов могу сказать, что это действительно очень удобно: получать не десяток квитанций, а одну, по которой можно оплатить всё и сразу. Желательно, чтобы все платежи проводились именно таким образом, иначе мы никогда не сможем запустить эту программу на надлежащем уровне.

— Среди коммунальных ресурсов вода остаётся для Крыма самым дефицитным ресурсом. При этом инженерные сети изношены настолько, что водные потери на пути от ресурсопоставляющей организации к потребителю в некоторых регионах достигают 70%. Какая работа ведётся для того, чтобы минимизировать эти потери?

— Правительство республики занимается решением этого вопроса уже не первый год. Выделяется немало средств на ремонт сетей. Например, в этом году из республиканского бюджета было выделено около 1,2 млрд руб. на ремонт сетей водоснабжения и водоотведения. Плюс часть работ финансируется за счёт федеральной целевой программы. Но, несмотря на достаточно большие суммы финансирования, не будем забывать, что почти 80% сетей водоснабжения в Крыму находится в очень изношенном состоянии. Поэтому отремонтировать всё и сразу просто невозможно.

С другой стороны, ГУП «Вода Крыма» сейчас активно принимает на баланс сельские территории, где в течение долгого времени не было качественного управления водным хозяйством. Предприятием уже принят Красногвардейский район, до апреля планируется взять на баланс сети Ленинского района. Дело в том, что когда за водоснабжение отвечает одно предприятие, проще организовывать ремонт сетей, аккумулировать средства для этих работ, плюс в рамках собственной инвестиционной программы компания оценивает приоритетность распределения финансирования.

— Насколько тяжело вам было войти в новую для себя сферу? Что является вызовом для вас в работе министра?

— Главным вызовом в работе министра для меня является, если можно так сказать, сама должность. Министерство ЖКХ — очень сложное ведомство, которое занимается всеми жилищно-коммунальными проблемами людей. Но этот вызов хочется принять, поскольку всё новое, трудное закаляет человека, делает его сильнее. И мне очень хочется рано или поздно увидеть результаты своей работы как министра.

Досье «КТ»

Горбатюк Марина Владимировна

Родилась 28 апреля 1965 года, в п. Летнереченский Беломорского района Республики Карелия. 1980—1983гг. — обучалась в Симферопольском техникуме советской торговли. В 2001-м поступила на экономический факультет Днепропетровского национального университета ж/д транспорта им. академика В. Лазаряна, где в 2009 получила степень магистра экономики, специализация «учет и аудит». С 1983 по 1994 год — бухгалтер в судакском горторге. С 1994 по 1998-й — бухгалтер Дома отдыха «Судак». С 1998 по 2010-й — главный бухгалтер пансионата «Львовский железнодорожник». В 2010-м назначена на должность управделами исполкома Судакского горсовета. С 2011-го — в должности заместителя городского головы. С 2014-го — в должности первого замглавы администрации Судака. С 27 июля 2017 года —- министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым. Замужем, имеет двоих детей.