Вокруг да около главного документа

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Основания и порядок замены паспорта гражданина РФ

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с переходом Крыма в российское правовое поле. Сегодня мы расскажем про основания и порядок замены паспорта гражданина РФ. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Общие правила

Согласно п. 1 Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 N 828, паспорт гражданина РФ является основным документом, удостоверяющим его личность на территории РФ. Паспорт обязаны иметь все граждане РФ, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории РФ.

При возникновении оснований для замены паспорта гражданина РФ, гражданин обязан представить документы и личные фотографии для замены паспорта не позднее 30 дней после наступления оснований для замены паспорта.

Основаниями для замены паспорта гражданина РФ являются :

— достижение гражданином 20-летнего или 45-летнего возраста;

— изменение гражданином в установленном порядке фамилии, имени, отчества, изменение сведений о дате (число, месяц, год) и (или) месте рождения;

— изменение пола;

— непригодность паспорта для дальнейшего использования вследствие износа, повреждения или других причин (в том числе при отсутствии возможности проставления на страницах паспорта обязательных штампов или отметок);

— обнаружение неточности или ошибочности произведенных в паспорте записей;

— существенное изменение внешности;

— иные случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ.

Особенности и варианты

Если по одному из вышеперечисленных оснований вам необходимо заменить паспорт гражданина РФ, то потребуется собрать определенный пакет документов. Перечень содержится в п. 13 вышеуказанного Положения:

— заявление о выдаче (замене) паспорта; при этом в период до изготовления бланков, печатей и штампов нового образца, но не позднее 31.12.2017 МВД России использует бланки, печати и штампы упраздненной Федеральной миграционной службы;

— паспорт, подлежащий замене;

— две личные фотографии размером 35×45 мм;

— документы, подтверждающие основания для замены паспорта;

— квитанция об уплате государственной пошлины в размере 300 руб. (при непригодности паспорта — 1500 руб.).

Кроме того, в соответствии с п. 26 Административного регламента Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной услуги по выдаче и замене паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории РФ, при изготовлении нового паспорта гражданина РФ потребуется проставить все обязательные отметки: воинский учет, о заключении/расторжении брака, о детях. Для этого, соответственно, к основному пакету документов необходимо предоставить:

— документы воинского учета (при наличии соответствующего основания);

— свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака (при наличии указанного факта);

— свидетельства о рождении детей, не достигших 14-летнего возраста (при наличии).

Заявление с приложенным пакетом документов можно подать :

— в территориальный орган МВД России по месту жительства, месту пребывания или месту обращения;

— через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ);

— в форме электронного документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг (в этом случае паспорт оформляется после личного обращения в территориальный орган МВД России и представления необходимых документов).

Готовый паспорт можно получить в соответствующем территориальном органе МВД России либо в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, если обращение осуществлялось через таковой. Срок подготовки паспорта — 10 дней со дня подачи документов в территориальный орган МВД России по месту жительства и 30 дней — со дня подачи документов не по месту жительства. При подаче документов через МФЦ паспорт оформляется в указанные сроки и не позднее чем в трехдневный срок передается в МФЦ для выдачи его гражданину.

 

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Артём Шабанов
Фото fms21.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 451 от 13 октября 2017 года

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Просмотров: 182 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:11

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