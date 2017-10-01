Гнев и жертвы Севастополя. Часть третья

Листая крымские страницы Гражданской войны...

В начале 1919 года власть принадлежала в разной степени и союзным войскам, и местному Краевому правительству, и Белой Добровольческой армии. Но порядка было мало...

1919-й

Под предлогом борьбы с большевиками шли бесконечные обыски, аресты и карательные экспедиции, сопровождающиеся ужасающей безработицей, толпами беженцев и хлебом по карточкам. Впрочем, и этот период длился недолго — к концу апреля советские войска снова появляются на полуострове и устремляются к Севастополю.

Главнокомандующий войсками Антанты в Крыму полковник Труссон сдать город красным отказался, но солдат-интервентов, готовых сражаться, было очень мало. Впрочем, и советские войска не спешили ввязываться в кровопролитие. Их части зашли от Балаклавы, заняли Малахов курган и замерли в ожидании.

А тем временем на кораблях французской эскадры, стоявшей в Севастопольской бухте, работали агитаторы. И не напрасно: в результате французские матросы отказались повиноваться своим офицерам и приняли участие в революционной демонстрации. Колонна демонстрантов двинулась от Графской пристани по Екатерининской улице (нынешняя улица Ленина) и, дойдя до Театральной площади (нынешняя площадь Ушакова), пошли по Большой Морской. Оккупационное командование в конце Большой Морской выставило несколько взводов греческих солдат, и они открыли огонь по демонстрантам. Хотя акция была подавлена, стало очевидно: удержать Севастополь нет возможности. И 21 апреля войска Антанты оставили город. Власть перешла к Военно-революционному комитету и Красной армии.

И опять власть сменилась всего на несколько недель. За это время большевики успели в очередной раз устроить расправы над своими противниками и обложить население так называемым чрезвычайным налогом. А жертв и нищеты стало ещё больше, чем прежде.

К 23 июня наступление белогвардейских и казачьих частей со стороны Керченского полуострова вынудило красных вновь покинуть Севастополь. По воспоминаниям современников: «в период хозяйничанья большевиков власть, построенная на неограниченной диктатуре, сопровождаемая неудержимым произволом, быстро потеряла симпатии даже в рабочих массах, и ликвидация ее произошла почти с волшебной легкостью».

Призрак Таврической губернии

Крым снова, как в царское время, превратился в часть Таврической губернии. А Севастополь превратился в глубокий тыл территории, подвластной командующему Вооруженными силами Юга России Антону Деникину. Правда,за два минувших года город очень изменился. Из ухоженного, опрятного он превратился в захолустную провинцию: везде мусор, отсутствие трамваев, налеты бандитов в ночное время. С этим новое начальство боролось как могло. И небезуспешно.

Особенно перемены стали заметны к 23 сентября, когда в Севастополь приехал сам Деникин — дома по центральному кольцу были украшены, улицы сверкали чистотой, работали театры, транспортное сообщение, повсюду толпы людей в приподнятом настроении. Севастополь казался мирным тихим краем, осколком прежней жизни. Снова появилась надежда на лучшее.

Правда спекуляция разгулялась не на шутку и город наводнили сотни агентов десятка иностранных государств, но это считалось «лучше, чем красная зараза». А красные тем временем не бездействовали. Наиболее громким и показательным делом стало, пожалуй, дело подпольного большевистского комитета, выданного белой контрразведке провокатором. Восстание в Севастополе группа готовила в течение второй половины 1919 года и была разгромлена в самом начале 1920 года. Группа, руководителем которой был Владимир Макаров, ординарец знаменитого белого генерала Май-Маевского, командующего Добровольческой армией на пике её славы, была частью схвачена в клубе строительных рабочих на нынешней улице Маяковского. За день до начала акции. Другая часть была арестована на конспиративной квартире в доме, который цел и поныне, чудом пережил и Вторую оборону, и освобождение города — на улице Киянченко, 68. Подпольщики собирались действовать широко: взрывать мосты, склады и крейсера, брать в заложники высшее командование крепости, флота и гарнизона, вели списки севастопольцев, служащих в государственных и военных учреждениях при Врангеле. Контрразведка «чёрного барона» переиграла большевиков в тот раз. Но это был лишь выигранный бой. Не война...