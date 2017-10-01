Почему так мало женщин-художниц? И мало ли?..

Почему-то тема эта необычайно активно обсуждается во все времена — в литературе, кинематографии, на интернет-форумах. Мнения высказывались и высказываются совершенно противоположные по форме, но равнозначные по сути — от «не женское это дело» до «предназначение женщин высшего характера, они должны творить в жизни (то есть воспитывать детей и жить интересами мужа), а не малевать на холсте». Может женщинам на самом деле все это не нужно? Изучение истории вопроса говорит об ином.

Они были первыми

Сегодня одной из наиболее известных художников-классиков женского пола считается представительница итальянского барокко, последовательница Караваджо Артемизия Джентилески. Она была дочерью художника и смогла доказать отцу своё право на самовыражение, продемонстрировав явное превосходство над менее одаренными братьями. Артемизия стала первой женщиной, принятой во Флорентийскую академию художеств.

Первой женщиной, принятой во французский союз художников (1894) стала Сюзанна Валадон, также известная как натурщица, муза всех значимых художников-мужчин того времени и мать живописца Мориса Утрилло. Дочь незамужней прачки, она с детства хорошо рисовала. В возрасте пятнадцати лет стала цирковой акробаткой, но год спустя вынужденно завершила карьеру из-за травмы. Работала натурщицей у многих известных художников: Пьера Пюви де Шаванна, затем Ренуара, Тулуз-Лотрека, Дега. Пережила романы с некоторыми из них; училась у них технике, но до некоторых пор никому не показывала свои рисунки. Рисунки Сюзанны первым из профессионалов увидел Тулуз-Лотрек. А затем и Дега, который высоко оценил чистоту линий созданных Сюзанной образов и поощрил её к карьере художницы. В отличие от многих своих современников, Сюзанна Валадон сумела добиться признания и финансового успеха ещё при жизни. И, кстати, стремление к творчеству не помешало Сюзанне реализоваться в роли матери. В декабре 1883 года родила сына Мориса, об отцовстве которого нет однозначного мнения (фамилию Утрилло мальчику дал через восемь лет усыновитель). У мальчика была врожденная шизофрения, с 13 лет он пил запоями, его выгнали из всех возможных учебных заведений. И только благодаря усилиям матери, которая насильно вкладывала в руки сына карандаш, отлавливала его на улицах и снова и снова заставляла рисовать, «совершенно бесперспективный» Морис стал успешным и состоятельным человеком, женился, обзавелся собственным особняком и умер в глубокой старости.

Первой, кто решился поспорить с распространенным исключительно на женщин запретом делать рисунки и этюды обнаженной натуры, была британка Лора Найт. В 1913 году её ню вызвали настоящий скандал в британском обществе.

В начале XX века движение суфражисток совершило ряд диверсий в картинных галереях Великобритании. Самой известной из этих диверсий стало нападение на портрет сэра Генри Джеймса кисти Сарджента в Королевской академии искусств. 4 мая 1914 года. Суфражистка Мэри Вуд, вооружившись ножом мясника, с криком «Голоса женщинам!» атаковала портрет на глазах у публики. Позже она объяснила свой поступок желанием привлечь внимание к решимости женщин бороться за право голосовать и прокомментировала размер вмененной ей компенсации за ущерб словами: «Эта картина не стоила бы столько, если бы её нарисовала женщина». К слову, с момента основания в 1768 году (притом что в числе основателей были две художницы: Анжелика Кауфман и Мэри Мозер) в Королевскую академию на протяжении 160 лет не приняли ни одну женщину.

Наступление с флангов

Вслед за точечными протестами против мужского засилья в искусстве, предпринятыми европейками, началось массированное наступление с флангов, сначала русскими, а затем и американцами, вернее американками.

В начале XX века международную художественную общественность всколыхнуло рождение русского авангарда. Стремясь порвать с академизмом в любых его проявлениях, авангард предоставил возможность высказаться по-новому не только художникам, но и художницам. На передовой нового искусства были Наталья Гончарова, Любовь Попова и Александра Экстер, имена которых почитаются наравне с Михаилом Ларионовым и Владимиром Татлиным.

Несколько десятилетий спустя, а именно в 70-х годах прошлого столетия сформировалось феминистское искусство в США. Художницы-феминистки считали абсурдной ситуацию, когда искусство создается преимущественно мужчинами и предполагает взгляд на реальность с мужской перспективы. Художницы-феминистки видели свою задачу в пересмотре этой перспективы. Из объекта созерцания женщина стремилась стать созерцателем, отражать в искусстве свою сферу интересов, в частности, наблюдение самих себя. В своих работах они часто задавались вопросом о том, что значит быть женщиной в современном обществе, иметь женское тело, быть матерью и переживать раз в месяц менструальные циклы.

Борьба за равноправие позиций женщин и мужчин в искусстве была также направлена против доминирования художников-мужчин в музейных коллекциях. В 1977 году в Бруклинском музее прошла выставка «Художницы: 1550–1950», посвященная исключительно женскому творчеству. В экспозиции были представлены работы 83 художниц из 12 стран. Масштаб выставки впервые наглядно продемонстрировал число художниц в истории искусства.