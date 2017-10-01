Мы её теряем

Представьте себе, что, согласно озвученным статистическим данным, в Крыму большая часть питьевой воды из водопроводов не потребляется населением, а теряется из-за ужасающего состояния общего водопроводного хозяйства. А именно: уровень потерь воды в коммунальных сетях Республики Крым составляет 52,2%. Об этом на заседании комитета Государственного совета РК по аграрной политике, экологии и природным ресурсам сообщила министр ЖКХ республики Марина Горбатюк. «Потери воды объективно присутствуют во всех системах муниципального водоснабжения. Утечки и неучтенные потери составляют более половины поданной в сеть воды, – сказала она. – Существующий уровень потерь воды в коммунальном водоснабжении в Крыму составляет 52,2%». Министр уточнила, что в разных населенных пунктах уровень потерь отличается – в зависимости от состояния сетей. В жилом фонде в среднем по Крыму водопотери составляют 18–27%, но в некоторых городах достигают 40–60%. Ну и куда же мы приплывём в итоге по этим потерянным водам?..