→ Байки, сонеты Мы её теряем Представьте себе, что, согласно озвученным статистическим данным, в Крыму большая часть питьевой воды из водопроводов не потребляется населением, а теряется из-за ужасающего состояния общего водопроводного хозяйства. А именно: уровень потерь воды в коммунальных сетях Республики Крым составляет 52,2%. Об этом на заседании комитета Государственного совета РК по аграрной политике, экологии и природным ресурсам сообщила министр ЖКХ республики Марина Горбатюк. «Потери воды объективно присутствуют во всех системах муниципального водоснабжения. Утечки и неучтенные потери составляют более половины поданной в сеть воды, – сказала она. – Существующий уровень потерь воды в коммунальном водоснабжении в Крыму составляет 52,2%». Министр уточнила, что в разных населенных пунктах уровень потерь отличается – в зависимости от состояния сетей. В жилом фонде в среднем по Крыму водопотери составляют 18–27%, но в некоторых городах достигают 40–60%. Ну и куда же мы приплывём в итоге по этим потерянным водам?.. Художник Артём Куркин

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 452 от 20 октября 2017 года Еще статьи: Успеть до 1 апреля Что будем пить Говорят, что... в домах наступила засуха Судакская «пустынь» Куда уходит вода? Просмотров: 112 | Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:15