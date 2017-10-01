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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... царь разделил людей

Говорят, в Керчи назревают сразу два скандала. И оба связаны с именем последнего российского императора Николая II. Во-первых, в этом городе отказываются от показа скандального фильма Алексея Учителя «Матильда». В единственном кинотеатре в Керчи демонстрировать историческую мелодраму, которая рассказывает об отношениях балерины Матильды Кшесинской и цесаревича Николая Александровича, не планируют. Еще за год до премьеры этот фильм вызвал чересчур громкий общественный резонанс. В группе кинотеатра «Украина» в социальной сети горожане этому удивляются: «А зря... Сборы бы были!»

Второй скандал носит местный характер. Средь бела дня была закрашена черной краской афиша мультимедийной выставки. А афиша эта представляла собой портрет все того же императора Николая II. По поводу такого перформанса мнения горожан диаметрально противоположны. Кто-то считает, что так «вандалы выступают против истории Руси». Другие ругают организаторов выставки за саму идею нарисовать портрет императора на асфальте, где по нему запросто можно пройтись грязными башмаками: «Как назвать тех, кому в голову пришла идея нарисовать портрет на асфальте?! Разве это не кощунство – ходить ногами по портрету?!», «Это не просто портрет, а портрет Царственного страстотерпца! Это кощунство вдвойне! Они все правильно сделали, что закрасили!»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 452 от 20 октября 2017 года

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Просмотров: 89 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:10

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