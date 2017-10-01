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Говорят, что... городские службы вредят друг другу

Не пожелавший представиться житель крымской столицы сетует на несогласованность действий различных коммунальных служб крымской столицы: «В августе на пр. Победы, недалеко от остановки «Ул. Надинского», на крайней правой полосе прорвало трубу. Приехали работники водоканала, вырыли яму, починили трубу, засыпали бутом и уехали. Через несколько дней на перекрёстке с ул. Карьерной в том же месте опять прорвало. Прошла неделя. Приехали из водоканала, опять вырыли, починили, засыпали бутом – и на этом все! Сейчас дожди, ямы размываются, ездить невозможно, уже была не одна авария, но никто не реагирует!»