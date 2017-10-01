В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в Саках – коровник Житель города Воронежа по фамилии Дятьков, отдыхавший в Крыму, сообщил с возмущением в редакцию, что в черте города Саки находится «настоящий коровник голов на тридцать скота. И все это в курортном городе. Этот коровник находится в метрах пятистах от железной дороги на Евпаторию, а с противоположной стороны в пятистах метрах проходит шоссе на Евпаторию. И все отдыхающие, направляясь в Евпаторию, любуются таким пейзажем. Вы сами понимаете, какой «аромат» стоит вокруг коровника, особенно летом. Рядом, через шоссе, находится озеро, так все нечистоты стекают прямо туда. Рядом, в метрах десяти, газозаправочная станция. Я, когда заправлялся, почувствовал, как дышать невозможно, когда ветер в эту сторону дует. А про санитарное состояние на коровнике и говорить не надо. Мне один паренёк на заправке сказал, что в озере раньше, лет восемь назад, рыба ловилась, а теперь это озеро мёртвое. И всё это происходит в Год экологии. И всё это продолжается довольно долго. Я не местный, просто меня такое равнодушие городских властей возмутило». Вот такое мнение... Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 452 от 20 октября 2017 года Еще статьи: На въезде в Евпаторию открыли информационный пункт для гостей города На озере: лечебница или коровник? Говорят, что... дорожная яма стала звездой интернета Курортная купюромания Говорят, что... дорогу строят по неведомой технологии