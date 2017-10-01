Говорят, что... всех детей – в кучу

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Говорят, что, посетив местную поликлинику с маленьким ребёнком, вы с большой вероятностью можете вернуться туда ещё не один раз. Приём в детской поликлинике № 2 на улице Чехова ведётся ежедневно. Существуют определённые дни, когда принимаются только дети до года, – вторник. Жительница Симферополя сообщила, что в последнее время на приём постоянно стали записываться дети всех возрастов с различными заболеваниями, в основном ОРВИ и ОРЗ. В том числе и в день приёма только детей до года. Так, придя специально во вторник, чтобы сделать ребёнку прививку, она оказалась заложницей ситуации. После прививки иммунитет был ослаблен, а маленький ребёнок заболел.