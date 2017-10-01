Трасса как повод

Строительство «Тавриды» позволило обнаружить неизвестные памятники археологии. В раскопках помогают студенты

Археологическая разведка в зоне активно идущего сейчас строительства трассы «Таврида» выявила полсотни неизвестных ранее археологических памятников. Масштабные раскопки начались в этом году. Специалисты уже изучили десятки захоронений и поселений. Археологам помогают и крымские студенты. Детали выяснял еженедельник «Крымский ТелеграфЪ».

Останки кочевников

Среди любопытных находок, сделанных в районе строительства «Тавриды», захоронения воинов-кочевников. Они были найдены при изучении курганов в Ленинском районе. На Керченском полуострове изучили и неизвестный ранее могильник, относящийся к римскому времени (I-II века нашей эры). Археологи уже начали изучение шести курганов, которые попали в зону строительства трассы «Таврида» к востоку от Симферополя (кстати, о загадках курганных сооружений в этом же номере «Крымского Телеграфа» — отдельная статья. — Ред.).

Игорь Храпунов, профессор кафедры истории Древнего мира и Средних веков Таврической академии Крымского федерального университета им. Вернадского, руководитель экспедиции:

«Нашей экспедиции, которая создана ростовской фирмой „Артефакт“ и фондом „Наследие тысячелетий“, достались курганы, расположенные в окрестностях Симферополя. В этом месте трасса „Таврида“ будет огибать город, и в зону строительства попали шесть курганов, которые мы должны исследовать».

Археологические раскопки уже начались на первом из этих курганов. Как рассказал профессор Храпунов, курганы сооружали кочевники, и в Крыму эти погребальные сооружения появлялись с III тысячелетия до н. э. Курганы насыпали люди, которые занимались подвижным скотоводством, а потом стали кочевниками, освоив коня как верховое животное. Они почти не имели поселений, передвигались вслед за своими стадами и хоронили своих умерших родственников в курганных насыпях так, чтобы это место было заметно.

«Иногда (кочевники) насыпали курганы сами, но чаще использовали уже существующие. Поэтому в каждом кургане бывает не одно погребение, а множество, никогда не угадаешь заранее, сколько их и кому они принадлежат. Вот посмотрим, что нам удастся раскопать в этих шести курганах», — говорит Игорь Храпунов.

Молодёжь в помощь

Примечательно, что археологам в их профессиональной работе помогают и крымские студенты. При этом учащиеся вузов полуострова, занимающиеся раскопками, в свою очередь подчеркивают, что, вне зависимости от значимости будущих находок, сама причастность к строительству такого важного для Крыма объекта — почетная миссия для них.

«Большая часть работающих здесь — студенты разных курсов исторического факультета Таврической академии КФУ. Нам уже предоставлялась возможность познакомиться с археологией во время практики. Работа же на таких объектах, как курганы, интересна разнообразными погребениями, представляющими культуры от эпохи бронзы до позднего Средневековья, она позволяет расширить наши знания и умения. Мы осознаем важность строительства трассы „Таврида“ для нашего региона. Большое значение для нас имеет возможность внести свой вклад в развитие инфраструктуры Крыма», — признаются крымские студенты.